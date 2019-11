Nå har den nye restauranten i Løkkeveien åpnet dørene

Da kommer nærmere 240 gjester til hotellet for å spise på den nye restauranten. Folk fra næringslivet, Scandic-ledelsen, samarbeidspartnere og kunder, i tillegg til flere VIP-gjester fra byen.

– Det blir en stor fest for å feire at vi endelig har åpnet, sier hotelldirektør ved Scandic Royal Stavanger, Linda Vågen Pedersen.

Nytt restaurantkonsept

I slutten av juni kom nyheten om at Scandic skulle ta over Radisson Blu Royal Hotel i Løkkeveien. Overtakelsen skjedde 1. oktober.

Hotellet skiftet eier, dermed måtte Radisson-restauranten 26th North legge ned driften, et spisested som Aftenbladets matkritikere har latt seg imponere av flere ganger.

I stedet for å la kjøkkenet stå brakk, tok Scandic med seg sitt eget restaurantkonsept til Løkkeveien, nemlig Roast.

– At restauranten blir besøkt og går bra, er ekstremt viktig for oss. Vi er nødt til å lykkes slik som 26th North gjorde, og det er jeg 100 prosent sikker på at vi kommer til å få til, sier hotelldirektøren.

Samlingsplass

På menyen står lokale og internasjonale kjøttyper. Både hvitt og rødt kjøtt, samt sjømat. I tillegg til Stavanger er det Roast-restauranter i Bergen, Bodø og Tromsø.

Selve åpningen av restauranten skjedde i det stille tirsdag forrige uke, men den største prøven blir å servere alle gjestene som kommer til torsdagens åpningsfest.

Pedersen har et sterkt ønske om at både hotell og restaurant kan fungere som en samlingsplass for nabolaget, på lik linje som kafeer eller andre lokale spisesteder.

– Det skal være mulig å treffe naboen over en kopp kaffe, komme innom for et glass vin eller nyte en god middag, sier hun.

