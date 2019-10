Kjekke ting som skjer denne helga

Denne guiden gjelder fra torsdag 3. oktober til søndag 6. oktober 2019.

Hver uke presenterer vi et utvalg av det som skjer i byene i våre anbefalinger for helgen. Send gjerne tips om hva som skjer innen tirsdag - til tips@byas.no!

Magisk Aften

Hva: Abrakadabra! Hvor: Spor 5, Jernbaneveien, Stavanger Når: Torsdag kl.18.30

Det inviteres til en fortryllende aften på Spor 5. Medlemmene i Magiske Cirkel Rogaland står for selve tryllingen, med bl.a. Kevin Lunde, Ray Speedy og Endre Lima Løvås, mens Per Inge Torkelsen er konferansier.

Strikk og drikk

Hva: Strikking med flytende attåt Hvor: Petite, Sandnes Når: Torsdag kl.20

Hvorfor sitte alene når du kan strikke sammen med andre. Og ha noe godt i glasset attåt? En annen fordel: Hvis du har strikket deg fast, er det garantert noen andre som kan hjelpe deg! Ta med godt humør og strikketøy til godt lag, oppfordrer arrangøren.

The Modern Times + supp: Brillejesus

Hva: Konsert, punkrock Hvor: Folken, Stavanger Når: Torsdag kl.21

Bandet som i det musikalske landskapet befinner seg en plass i mellom postpunk, breial punkrock og power garagepop, kommer til Folken. Kvintetten fra Tromsø slapp i sommer andreplata Algorythmic Dance Music, med låter som høres ut som «en krangel mellom Parquet Courts og forvirra Gang of Four-medlemmer, mens The Hives sniker foran dem i barkøen». Må nok høres for å skjønnes til det fulle. Brillejesus er support!

Comnicon 2019

Hva: Tegneseriefestival Hvor: Tou, Stavanger øst Når: Fredag - lørdag

Tegneseriefestivalen Comnicon sparkes i gang på Tou denne helgen, med mange spennende gjester og markedsplass. Blant annet kommer Øyvind Sagåsen (Radio Gaga) og Espen Birkedal (Lunken Kaffi). For fullt program, sjekk ut Tou sine nettsider.

In Mourning Sublime Eyes & Lysjakt

Hva: Konsert, metall Hvor: Tribute, Sandnes Når: Fredag kl.20

Det svorske metallsamarbeidet (svenske In Mourning og norske Sublime Eyes) tar seg en liten konsertrunde i Norge for å spre sin melodiske dødsmetall, melder arrangøren. Begge bandene er plateaktuelle, så her er det bare til å komme for å få en god dose sinnamusikk rett i trynet.

Releasefest: Kaizo Kids + Melancholy

Hva: Slippkonsert, dream pop/grunge Hvor: Folken, Akvariet, Stavanger Når: Fredag kl.20, konsertstart kl.21

Det inviteres til gratis releasefest i Akvariet på fredag. Både Kaizo Kids og Melcancholy er aktuelle med nytt materiale, og klokka 21 kan du få en audiovisuell smakebit.

Vestlandsmesterskap i PoesiSlam 2019

Hva: Slampoesi, landsdelfinale Hvor: KåKå (Sting Nere) Stavanger Når: Fredag kl.20, dørene åpner kl.19

Fredag blir det vm (vestlandsmesterskap) i slampoesi! Ka det går i? Det er en konkurranseform hvor deltakerne presenterer selvskrevne tekster på norsk. Framførelsen må skje i løpet av 3 minutter - ellers kan de gjøre det akkurat hvordan de vil! Vinneren går videre til norgesfinalen i Oslo i november.

The Mansters +++

Hva: Konsert, american hardcore/punk Hvor: Checkpoint, Stavanger Når: Fredag kl.22

Tønsberg-bandet The Mansters har med seg en gjeng med vestlandspønkere på scenen: Death Throne fra Bergen + Brekkjern og Rødt Kort fra Stavanger.

Sistnevnte lover blant annet «allsanghits for folk som liker Stavanger, fotball, og Berentsen Eplemost, men hater politiet, posører og cruiseskip».

We are the 90s

Hva: Mimrekveld Hvor: Old Irish Pub, De røde sjøhus, Stavanger Når: Fredag og lørdag, kl.22

Tribute band har du kanskje hørt om. Og her har vi faktisk ett som hyller et helt tiår(!). Det blir selvfølgelig hitparade, med det beste (eventuelt verste) fra Aqua, Spice Girls, Vengaboys, Ace of Bace, Backstreet Boys - og mange flere. Da er det bare til å finne fram Buffalo-skoene og magetoppen!

Andre som eeeeeeelsker 90-tallet?

Izabell DJ Set & Pink Party

Hva: DJ og fest Hvor: Villa 22, Vågen, Stavanger Når: Fredag 23.30

Før Izabell ble kjent som rapper, var det DJ-ing hun syslet mest med. Nå henter hun fram «gamle» kunster, og kjører opp stemningen bak miksepulten på Villa 22 Nattbar.

Ryfastløpet

Hva: Verdens første undersjøiske halvmaraton Hvor: Ryfastsambandet Når: Lørdag kl.12

Nå kan du bli blant de første i verden som løper halvmaraton under vann (hvis dét er noe du har drømt om, vel og merke)! I slutten av 2019 skal de undersjøiske tunnelene i Ryfastsambandet åpnes for trafikk. Men aller først skal sambandet altså testes av svette mosjonister i tights. I tillegg til «vanlig løping», blir det også rulleskirenn for barn og motbakkerenn. Mer informasjon får du på ryfastløpet.no.

Makeup Effects Workshop

Hva: Sminkekurs, «halloween-style» Hvor: Metropolis Når: Lørdag kl.12

Dette er ikke kurset for deg som er på jakt etter tips til hvordan du skal dekke til kvisa. Her går det mer i hvordan du kan sminke deg til store åpne sår. Lækkert! Workshopen skjer i samarbeid med Filmkraft Talent, er helt gratis - men du må være i aldersgruppen 14 - 26 år. Påmelding via mail.

Wææææ eller wooow?

Colour Session

Hva: Lokale band for Røde Kors Hvor: Tou, Stavanger øst Når: Lørdag 19.30

Intet mindre enn åtte lokale band fra Rogaland skal opp på scenen i Maskinhallen. Konserten er til inntekt for Røde Kors sitt nettverk etter soning, og alle band stiller opp gratis. Lineupen er sånn: Longfield & Super Skeleton, Electric Pavement, VALP, Vicereine, Trond Saure, Vrakfeber, Supersoaker og Pur Puré!

Bob Hund

Hva: Konsert Hvor: Folken, Stavanger Når: Lørdag kl. 21, dørene åpner kl.20

Bob Hund slipper ny singel, annonserer nytt album og kommer tilbake til Stavanger og Folken, meldte arrangøren tidligere i år. Det svenske bandet som består av seks individer «som ikke passer inn, men som passer perfekt sammen», har selvfølgelig med seg fersk musikk - i tillegg til gamle kjenninger i kofferten.

Spurv / Sundrowned

Hva: Konsert, post metal/rock Hvor: Checkpoint Charlie, Stavanger Når: Lørdag kl.22

Oslobandet Spurv har fått rykte på seg som et band som «leverer massive, energiske og emosjonelt intense liveshow», ifølge arrangøren. Med seg har de kortreiste Sundrowned - et post-metal-solo-prosjekt fra Haugesund med Jone Amundsen Piscopo.

Oktoberfest

Hva: Ompa-ompa-party Hvor: Beverly, Vågen, Stavanger Når: Lørdag - søndag

Oktober er i gang, og Beverly smeller til med full oktoberfest. Her blir synging, dansing, glass med hank, servitører og servistriser i rett antrekk, oktoberfestmusikk - og kringler, melder arrangøren.

...og kringler, ja!

Warpzone 2019

Hva: Datatreff Hvor: Lurahallen, Sandnes Når: Søndag 6. oktober kl.18 - 11. oktober, kl.9

Neste uke er det høstferie i Rogaland, og tradisjonen tro sparkes Warpzone i gang - denne gangen i Lurahallen (ikke Randaberg Arena). Her blir det fem dager med e-sport og konkurranser til ende! Årets hovedkonkurranser er Counter-Strike, League of Legends og Fortnite. Treffet er rusfritt og arrangeres av non-profitorganisasjonen Warpcrew.

Noe du synes mangler? Del det med andre lesere i kommentarfeltet under.

Sjekk også ut Aftenbladets kalender: detskjer.aftenbladet.no!

Hver uke presenterer vi et utvalg av det som skjer i byene i våre anbefalinger for helgen. Send gjerne tips om hva som skjer innen tirsdag - til tips@byas.no!