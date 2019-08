Leker med tanken på å utvide Utopia-området

– Det er et hårete mål, langt der framme, bekrefter Utopias festivalsjef, Espen Yung Svendsen.

Årets Utopia-festival er så vidt over. Etter at et forrykende fyrverkeri-show var over, og EDM-artisten Sebastian Ingrosso hadde spilt sine siste toner, slapp arrangøren nyheten om at festivalen kommer tilbake for fjerde gang neste år.

Men Svendsen og resten av festivalledelsen tenker ikke bare ett år fram i tid.

– Vi har en strategi som strekker seg flere år framover og vi ser at Bjergstedparken har et stort potensiale, absolutt, sier Svendsen.

Ny utvidelse i år

Allerede i år utvidet Utopia festivalområdet i stor grad. På baksiden av Konserthuset var det rigget til en bar, en gjenbrukstand fra Bate og et større område hvor folk kunne slappe av.

Det er likevel ikke bare å åpne «grinda», og slippe Utopia-publikumet ut på nytt beite i Bjergstedparken neste år, mener festivalsjefen.

– Det er først når vi blir utsolgt noen år på rad at vi kan begynne å snakke skikkelig om disse planene. Vi er nødt til å skape tillit til publikumet vårt, da må vi ligge på det samme nivået som vi gjør nå i to til tre år til, i alle fall, sier Svendsen.

Utopia er derimot i rute, fordi 2019-utgaven ble en suksess. Det ble satt ny publikumsrekord, attpåtil ble festivalen utsolgt begge dager. Rundt 19.000 publikummere fikk med seg musikkfesten i amfiet utenfor Konserthuset.

Kristian Jacobsen

Applauderer tanken

Utvidelsesflørten til festivalsjefen blir også godt tatt imot blant publikum.

Mens Zara Larsson står for underholdningen på hovedscenen, tar venninnene Alexandra Larsen (19) og Emilie Helland (19) seg en matbit lengre bak i amfiet. Det er første gang de er på Utopia.

– Det er litt lite og trangt, festivalområdet kunne gjerne vært større, sier Helland.

– Men jeg har hatt det veldig kjekt da! skyter hun inn, før venninnen tar ordet.

Se bildene fra årets festival!

– Jeg har fått et veldig bra inntrykk av festivalen. Jeg er positivt overrasket. Karpe var helt magisk, sier Larsen.

– Hva tenker dere om en mulig utvidelse opp mot Bjergstedparken?

– Det hadde vært helt fantastisk. Jeg tror det er helt riktig, da får du park-feelingen også, sier Larsen.

– Og plass til flere folk, sier Helland.

Pål Christensen

16.500 publikummere?

Festival i Bjergstedparken er ikke en ukjent tanke. I 2005 startet Pulpit Rock Festival opp, med artister som Madrugada, Kaizers Orchestra og Turboneger på programmet.

Festivalen klarte derimot ikke å trekke nok publikummere, og etter tre år var Pulpit Rock Festival konkurs.

Kontrasten er at Utopia har brukt like lang tid på å bli utsolgt for første gang. Et godt steg opp fra målet om 7000 gjester daglig.

– Hvor mange publikummere snakker vi om dersom Bjergstedparken blir en del av festivalområdet?

– Vi har 9500 her i amfiet. Bjergstedparken kan vel ta rundt 7000, så du kan jo regne på det, sier Svendsen.