Old Irish Pub krever at kommunen blar opp for advokatutgifter

Kravet kommer gjennom Old Irish Pubs advokat Dag Christian Fosse i advokatfirmaet Fosse & Co AS.

I brevet står det at kommunen må betale 84.400 kroner for 35,3 arbeidstimer. Dette er timer som en advokat og en faglig rådgiver har brukt til å klage på avslaget danskene fikk av formannskapet i mai. Dette utgjør en timesats på 2400 kroner.

Etter at klagen ble sendt inn, snudde flertallet i formannskapet. Old Irish Pub fikk innvilget skjenkebevilling 13. juni.

La ved timeliste

Advokat Fosse viser til forvaltningsloven i forbindelse med kravet:

«Når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen skyldes partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det», heter det blant annet i lovteksten.

I brevet til Stavanger kommune er også vedlagt en timeliste. Her står en detaljert beskrivelse av hvor mye tid som er brukt til de forskjellige arbeidsoppgavene i forbindelse med klagen.

Vil vurdere kravet

Old Irish Pub har over lengre tid vært i hardt vær etter at det ble avdekket hvordan arbeidere var innkvartert ulovlig flere ganger. For lovbruddene fikk danskene en bot på 300.000 kroner.

Rådmann i Stavanger kommune, Per Kristian Vareide, anbefalte hele tiden politikerne om å innvilge skjenkebevilling til Old Irish Pub. Nå må han også ta stilling til om kommunen skal godta kravet fra utelivskjeden.

Vareide er på ferie, men skriver dette i en tekstmelding til Byas:

– Vi må gjøre en vurdering av kravet, men jeg vil ikke ta stilling til det før vi har fått sett på det.

– Kan du si noe om når dere vil ta stilling til dette?

– Det kan jeg ikke si nå mens jeg er på ferie. Men vi bør klare det i løpet av august, skriver rådmannen.

Old Irish Pub har planlagt åpningsdato 16. august.