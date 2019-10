Denne guiden gjelder fra torsdag 31. oktober til søndag 3. november 2019.

Sigrid

Hva: Konsert med Norges beste Sigrid Hvor: Stavanger Konserthus, Zetlitz-salen Når: Torsdag kl.21

Hun er allerede blitt utpekt til BBC Music’s «Sound of 2018», er på Billboards liste for «100 best songs of 2017» og «10 pop stars to watch in 2018», har flere Spellemannpriser i lomma og flere hits på samvittigheten. Ikkje rusk! I skrivende stund er det noen få billetter igjen.

Hear Me Roar

Hva: Konsert Hvor: Tou, Stavanger Øst Når: Torsdag kl.21

Hear Me Roar må være et av de meste produktive bandene som finnes, og har gitt ut en sang hver 14. dag i ett år. Torsdag får du høre et utvalg av katalogen på Tou!

Stand up-show

Hva: Stand up Hvor og når: Fermenten, Stavanger øst (torsdag kl.19, dørene åpner kl.18) og Melkebaren, Sandnes (torsdag kl.21, dørene åpner kl.20)

Mo-ha-ha-ha! Hva med en latterfylt halloween-feiring? Det loves et forrykende stand up-show - først på Fermenten i Stavanger Øst og deretter i Melkebaren i Sandnes, med blant andre Karsten Blomvik, Mohammed Basefer, Raymond Falldalen og Kjetil Melkevik. Kortreist humor, derane!

Halloween-fester

Elsker du halloween, finnes det spookey opplegg hver kveld ut uka. Som for eksempel:

Bli med inn i Halloween-huset på Tasta: Dette paret har bruke 1,5 uke på å halloween-pynte heimen!

//Halloween weekend @Heidis//: Torsdag og fredag bys det opp til dans med de døde. Torsdag blir det også live konsert med Vidar Villa. Fredag kommer alle i kostyme gratis inn fram til 22.30 og beste kostyme skal kåres.

//Halloween-fest Safario @Folken//: SSF, Fiks og Statsvitern inviterer til halloween-fest på Folken. Torsdag blir det konsert med Safario, kostymekonkurranse og studentpriser i baren. Konsertstart kl.22, dørene åpner kl.20.

//Halloween Party @Hexagon//: Petroleumsingeniørenes Linjeforening (UiS) og Byggingeniørenes Linjeforening inviterer - «hvis du tør», torsdag kl.22.

//Thriller Night: Dollhouse @Hygge//: Fredag blir hele utestedet dekorert etter årets tema «Dollhouse». Dress to kill, pris utdeles til beste kostyme. Dørene åpner kl.19.

//Halloweird @Cementen//: Mike Lemur og P E T T Ø sørger for at det bli passe «halloweird» fredag kl.23.

//Haunted Pil’s Mansion//: Lørdag kl.20 blir Frøken Pil hjemsøkt. Kostyme er obligatorisk, og du kan også her vinne pris!

//The Legendary Halloween Freak Show @Hexagon//: Den sjette utgaven av Halloween Freak Show går av stabelen fredag kl.22. Det blir show med Diamond Soul Factory og DJ-ene Tom Boye og Doc Lello sørger for topp stemning!

//Spooky Halloween Party @Nova//: Nykommeren Nova inviterer også til halloween-party. Dørene åpner fredag kl.22.

//Halloween @Pubn//: Tidligere Dickens inviterer til en thriller av en kveld, lørdag kl.22.

Seint ute med kostyme? Værsågod:

Åpning Herbarium

Hva: Kjøpesenteråpning Hvor: Stavanger sentrum (Gamle Straen-senteret) Når: Torsdag - lørdag

Byen har fått et nytt kjøpesenter (eller gamle Straen-senteret er blitt til Herbarium). Åpningen skal feires tre dager til ende, med aktiviteter, konkurranser, underholdning, giga kake, giveaways og gode tilbud.

Sjekk forresten hvilke butikker som kommer i det nye kjøpesenteret!

Stavanger Fotomesse

Hva: Messe for alle fotointeresserte Hvor: Clarion Hotel Stavanger Når: Fredag og lørdag

Stavanger Foto inviterer til «årets fotobegivenhet» og har samlet flere leverandører og utstiller enn noensinne. Det blir også foredrag med fotokyndige folk og workshops, i tillegg skal det kåres vinnere i ulike fotokonkurranser. Inngang og alle aktiviteter er gratis!

Solamessen

Hva: Messe for salg av bruktkunst Hvor: Åsenhallen, Sola Når: Fredag (kl.10–20) og lørdag (kl.10–17)

Rogalands største messe for salg av brukskunst skjer i helga. Over 180 utstillere vil stå klare med sine unike og egenproduserte produkter, melder arrangøren. Gratis inngang og gratis parkering.

Julebryggslipp i Fargegaten

Hva: Smak på årets juleøl Hvor: Fargegaten, Øvre Holmegate, Stavanger sentrum Når: Fredag og lørdag

Vinterlysene er tent i Fargegaten, og stemningen er satt for en annen tradisjon: Nemlig julebryggslippet! Utestedene i Fargegata har funnet fram et utvalg av sesongens godbiter fra norske og utenlandske bryggerier - samt noko attåt. Det er kort vei mellom barene, så her er det bare å finne fram pub til pub-skoene, er anbefalingen.

brenn.

Hva: Konsert, rock Hvor: Folken Når: Fredag kl.21, dørene åpner kl.20

brenn. er duoen som skal redde rocken fra å falle utenfor popkulturens søkelys i årene fremover, ifølge arrangøren. Live har duoen med seg fullt band, og kan sammenlignes med nasjonale og internasjonale artister som FIDLAR, Mac Demarco og Death By Unga Bunga, der humor og spontanitet står sentralt i deres konsertfilosofi.

Den store kinodagen

Hva: Halv pris på alle billetter Hvor: Din nærmeste kino Når: Lørdag

Lørdag er det «Den store kinodagen». Hva det betyr? Halv pris på alle billetter og utvidet program og aktiviteter - på alle kinoene over hele landet.

Story Party Stavanger: True Dating Stories

Hva: Komedie Hvor: Stavangeren Når: Lørdag kl.21

Alle har vel en dårlig date-histore? Story Party har tatt dette på alvor, noe som har ført til utsolgte hus i 65 land - «because the dating struggle is real worldwide»! Så sant, så sant!

Trenger du noen tips?

Rocky Bianco: 10 års-jubileumskonsert

Hva: Jubileumskonsert Hvor: Martinique Når: Lørdag kl.21

Coverbandet Rocky Bianco fyller 10 år, og det hele skal feires med en konsert på Nikken. Det loves variert musikk, selvfølgelig. Alt fra Kaizers til 50 cent! Ompa in da candyshop!

Emilie Nicolas *UTSOLGT*

Hva: Konsert, pop Hvor: Tou, Maskinhallen, Stavanger øst Når: Lørdag, kl.22

Debutalbumet «Like I’m a Warrior» ble kåret til årets beste norske av Aftenposten, og Emilie Nicolas har hentet hjem intet mindre enn to Spellemannpriser. Høsten 2019 har hun lagt ut på turne til et utvalg norske scener, og på lørdag blir det eksklusiv «sittekonsert» i Maskinhallen.

Åpningsfest Sting Nere

Hva: Første åpningskveld Hvor: Sting Nere, Stavanger sentrum Når: Lørdag kl.22

Byen har fått en ny nattklubb: Sting Nere! Offisiell åpning blir på lørdag. Aldersgrense 23 år. CC: 100 kronasjer!

Vi tok en prat før åpningen: - Sting Nere skal bli den kuleste kjellerklubben i hele Skandinavia!

Sjekk også ut Aftenbladets kalender: detskjer.aftenbladet.no!

