Denne guiden gjelder fra torsdag 5. til søndag 9. desember.

Julemarkeder/-messer/

Hva: Jul, jul, jul og merry, merry, ho, ho! Hvor og når: Se under

Domkirkeplassen, Stavanger sentrum (torsdag og fredag kl.12–17, lørdag kl.11–15, søndag kl.14–18): Lokale produsenter og lokale varer! Det vil være 22 deltakere hver dag, og innholdet vil variere fra dag til dag.

Selvåg Gartneri og Hagesenter (fredag kl.16–20, lørdag og søndag kl.11–17): Hele 43 kreative utstillere kommer - og har noe til både liten og stor.

Kampen skole (lørdag kl.10–15, søndag kl.12–16): I gymsalen på Kampen skole blir det julemesse til inntekt for Varmestuens venner. Det meldes om mange flotte gevinster fra bedrifter og privatpersoner.

Hundvåg bydselshus (lørdag kl.10.30 −15.00): Ulike utstillere kommer til årets julemesse, i tillegg blir det åpen kafé.

Ingen stemning? Joda! Få det på!

Sola Strand Hotel (lørdag kl.11.00–14.30): Det blir stemningsfullt julemarked med aktiviteter for barna, salg av produkter fra lokale leverandører og julekonsert med Kor:z.

Rosendahl og Ramsvik Kolonihage (lørdag kl.12–14): Et av Stavangers eldste julemarkeder ønsker velkommen, i år igjen. Her kan du få tak i håndlagede gaver, kunst og godsaker til jul.

Sunde skole (lørdag kl.12–15): I gymsalen inviterer Sunde skolekorps til julemesse. Det blir salg av diverse håndlagede produkter, kafeteria med grøt, spekemat, kaker og kaffi!

Utstein Kloster (søndag kl.11–16): Søndager i desember blir det julemarked i Klostergården, med gårdsutsalg. Her kan du få tak i alt fra skinnfeller og fenalår til sjokolade og kalendere.

Breidablikk (søndag kl.11–15): Det rigges til ekte julestemning i en av Stavangers flotteste redervillaer med tilhørende låve. Det blir familieforestilling, julegrøt, hest og vogn, julesanger, julemarked, minikonserter med Stavanger Kammermusikkfestival og mer!

400 kroner-Art Show

Hva: Mye kunst, én pris Hvor: Kirkegaten 5, Stavanger sentrum Når: Torsdag-fredag (kl.11–20), lørdag (kl.11–18) og søndag (kl.14–18)

14 lokale kunstnere stiller opp og ut - og det er én og samme pris på alt: 400 kronasjer! Kunstformer representert er maleri, tegning, grafikk, trykk, tekstil, strikk, smykker og metallkunst.

Ugly Christmas Sweater-verksted

Hva: Lag din egen julegenser Hvor: Sølvberget, Stavanger sentrum Når: Torsdag kl.15

Gamle gensere får nytt liv! Sølvberget har viet hele november til gjenbruk, og nå er det julegenseren som skal til pers. Her finnes det ingen grenser. More is more!!!

Har lagt an heilt sjøl!

Foreign policies & chill

Hva: Utenrikspolitikk og chill(?) Hvor: Bøker og Børst, Fargegata, Stavanger Når: Torsdag kl.18

YATA Stavanger (Youth Atlantic Treaty Association Norway) - si dét ti ganger etter hverandre - inviterer til et nytt arrangement: Nemlig «foreign policies and chill». Så hvis du er interessert i utenrikspolitikk, nye bekjentskaper og noe godt i koppen/glasset, da er altså dette stedet å være torsdag kveld.

Juleølsmaking @Melkebaren

Hva: Bryggeribesøk Hvor: Melkebaren, Sandnes sentrum Når: Torsdag kl.19

Nøgne Ø har tatt med seg hele 2019-årgangen fra bryggeriet i Grimstad. Det blir kjørt planke - og kanskje en overraskelse, melder arrangøren.

En kveld med Tore Renberg

Hva: Litterær forestilling Hvor: Stavangeren Når: Torsdag kl.19.30

Renberg er ute på Norges-turné, og varter opp med en blanding av litteratur, standup, teater og konsert - til en annerledes førjulskveld.

Litera-hæ?

Christel Alsos

Hva: Julekonsert Hvor: Stavanger Konserthus Når: Torsdag kl.20

Ingen tvil om at Christel Alsos har en stemme utenom det vanlige! Hun ble for alvor «allemannseie» da hun var med i «Hver Gang Vi Møtes» på TV2, og denne julen gjør hun et knippe solokonserter med julemusikk som betyr mye for henne personlig.

Juleutstilling

Hva: Kunstutstilling Hvor: Kunstgalleriet, Stavanger Når: Fra fredag kl.10

Det blir juleutstilling i begge etasjer med servering av julekaker og kaffe! Kunstgalleriet lover variert kunst i flere prisklasser, signert kunstnere som: Magne Furuholmen, Erling Valtyrson, Åsmund Hakelidsæter +++

Filmkappløpet 2019

Hva: Konkurranse Hvor: Lura Bydselshus, Sandnes Når: Fredag kl.17 til søndag kl.17

Er du mellom 13-25 år? Da kan du bli med på 48-timers intens filmproduksjon. Det er gratis å delta, og du kan vinne et gavekort. Alle deltakere skal lage en ett minutters-film innen et gitt tema (røpes på fredagen). Vinneren kåres søndag.

Rune Bjerga: 10 år på scenen (ekstraforestilling)

Hva: Humorshow Hvor: Stavanger konserthus Når: Fredag kl.19

Komiker Rune Bjerga oppsummerer 10 år som nettopp komiker. Det blir gjenhør med gamle hits pluss masse nytt stoff.

Les anmeldelsen av showet på Aftenbladet: «Gamle vitser om igjen»

Julegøy 2

Hva: Humorshow Hvor: Stavanger konserthus Når: Fredag kl.19 + ekstraforestilling kl.21.30

Stor humorkveld i Konserthuset fredag. Også Kevin Vågenes (han fra «Parterapi») kommer, sammen med Christoffer Schjelderup, Siw Anita Andersen, og Sandra Spjelkavik for å gjenta fjorårets suksess «Julegøy». Årets versjon har fått den originale tittelen «Julegøy 2»!

Visste du at Jone fra Sandnes er med i årets sesong av «Parterapi»?

Romskip + supp: Egge

Hva: Konsert, rock Hvor: Folken, Stavanger Når: Fredag kl.21, dørene åpner kl.20

Romskipet lander i Stavanger etter en fin festivalsommer. Det loves god gammeldags rock og en aften full av fuzz og nydelig kaos. Egge er support.

Vær hilset - og velkommen til Sta-vang-åååårrr!

Ex on The Beach-party

Hva: Møt og fest med EOTB-deltakere Hvor: Champs, Stavanger sentrum Når: Fredag kl.22

Drømmekvelden for alle EOTB-fans? Siv, Petter, Marita og Andreas fra årets sesong av EOTB kommer til Champs sportsbar. DJ? Lloyd fra sesong 1!

Fikk du med deg at EOTB-Siv fra Varhaug var klar for nye serie rett etter innspillingen på Mauritius?

Graffiti Workshop

Hva: Gratis spraying! Hvor: Geoparken, Stavanger sentrum, oppmøte Kunstskolen Rogaland (Birkelandsgate 2) Når: Lørdag og søndag (kl.12–17)

På workshopen får du sjansen til å teste ut egne ideer i stor skala, møte street art-artister og graffiti-kunstnere - og få tips og triks! Max 15. deltakere, så husk å melde deg på. Mer info på facebook!

Cool Spot pop up-marked

Hva: Gjenbruk/vintage/lokalt Hvor: Østervåg 10, 2. etasje Når: Lørdag kl.11

Stavangers største pop up-marked har 25 til 30 utstillere hver lørdag fram mot jul. Det hele begynte med en forespørsel om å arrangere et søndagsmarked, men ideen vokste seg større og større.

Juleauksjon 2019

Hva: Auksjon Hvor: Storgata 61, Sandnes Når: Lørdag kl.11

Åh, har du også alltid ønsket å være med på en auksjon. Bare for å veive med sånn tallskilt og se veldig viktig ut! Nå er sjansen her, altså. Det vil bli auksjon i Sandnes denne helga - av alt fra malerier, møbler, dekketøy til instrumenter, designvarer og smykker. Det går til og med an å se utvalget på forhånd - for de som er spesielt interesserte.

Ja, sånn, ja!

Kurt Nilsen

Hva: Julekonsert Hvor: DNB Arena, Stavanger Når: Lørdag kl.19.30, dørene åpner kl.18

Idol-Kurt er blitt Jule-Nilsen for lengst! I år blir det igjen juleturné, og lørdag kommer han til Konserthuset.

Cupfinalen!

Hva: Viking møter FKH i cupfinalen Hvor: En tv-skjerm nær deg - eventuelt se under Når: Kampstart søndag kl.13.15

Hvis du ikke befinner deg på Ullevaal, kan du velge å se kampen fra sofaen eller komme deg ut! Hvis det blir seier - og det håper vi jo selvfølgelig på uten å jinxe det helt(!) - er det vel ok å ha både andre medfeirere og egnede vannhull i nærheten. Og det er flere som arrangerer cupfest for de sosialt anlagte:

Aftenbladets Cupfest i Zetlitz, Konserthuset (fra kl.12): Aftenbladet og Stavanger Konserthus inviterer til fotballfest med kamp på storskjerm. Det blir underholdning på scenen før kampstart. Guttorm Andreasen leder et panel med Rune Bjerga, Alf Kåre Tveit og Lars Gaute Bø, TV Aftenbladet rapporterer live fra Oslo og det blir quiz med Viking-premier.

Cupfinale Clarion Hotel Energy (fra kl.12): Langbordet dekkes i Energy Hall, det blir egen cupfinale-meny - burger og fries - og kampen vises (selvfølgelig) på storskjerm.

Cupfinalefest, Vågen (fra kl.11): Beverly og Sportscafeen inviterer til Viking-fest i Vågen fra søndag kl.11! I Og helt sikkert flere andre utesteder.

Heia VIKING!!!

Grønt juleverksted

Hva: DIY Hvor: Bygaugkafeen, Stavanger Når: Søndag kl.14

Både store og små inviteres til grønt juleverksted. Bærekraftige julegaver og -pynt står på programmet; ull- og kongleengler, alternative gavekort og handlenett med eget design. Det er plass til cirka 60 personer, så her er det førstemann til mølla som gjelder.

Jul, jul, jul

Hva: Flere juleting Hvor og når: Se under

Av flere ting i avdelingen som ikke passer inn under de andre punktene, men som er «julete»:

Jernaldergården på Ullandhaug (kl.11–16): har juleåpent og tar deg med på en reise tilbake til det gamle jól, og hvordan høytiden ble feiret i eldre jernalder. Det blir omvisning hver dag i desember - unntatt mandager (stengt). Alltid gratis for studenter og denne helga for alle med Aftenbladkortet.

Jul i Kongeparken (søndag kl.12.30–15.30): Gatene fylles av smånisser, og hele parken er pyntet med over 1 million julelys og 1000 juletre. Det blir juleshow, seks juleverksted står klare og julebuffet er inkludert i besøket. Kongeparken er utsolgt denne uka, men det er noen billetter igjen søndag.

Pepperkakebyen, Oljemuseet (mandag, tirsdag, fredag og lørdag: kl.10–16, onsdag torsdag og søndag: kl.10–18): Aftenbladets Pepperkakeby ble offisielt erklært for åpnet forrige søndag, og du kan besøke den hver dag i desember!

Noe du synes mangler? Del det med andre lesere i kommentarfeltet under.

