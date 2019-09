I helgen er denne festivalen tilbake

– Det blir en «limited edition», i tråd med slik Numusic alltid har vært, både med DJ-sett og liveartister, sier daglig leder Karen Wolden i Nuart.

Numusic er festivalen for elektronisk musikk som holdt det gående fra 2000 til 2014, i forbindelse med søsterfestivalen Nuart. Så var det slutt.

— Det er for mye som taler imot å fortsette, sa grunnlegger Martyn Reed til Aftenbladet den gang, og viste til at pengemangel gjorde at de stod uten administrasjon mellom november og mars.

– Da blir det vanskelig å drive en festival, sa Reed.

I tillegg ville han ikke ha en festival som gikk på tomgang, og dessuten var det dalende interesse fra publikum det siste året festivalen ble holdt.

Likevel - Reed utelukket ikke helt at Numusic ville komme tilbake; så lenge det var en god nok grunn.

Og det er det tydeligvis nå.

Fakta: Numusic Musikkfestival i Stavanger som hovedsaklig har presentert elektronisk musikk. Ble startet av Martyn Reed i 2000, og ble sist holdt i 2014. Søsterfestivalen Nuart gikk også da av stabelen samtidig.

20-årsjubileum

Hadde Numusic eksistert hvert år fra debutåret, ville festivalen ha feiret 20 år i år.

– I år samarbeider vi med Tou, og festivalen etterfølger åpningen av Nuart-utstillingen på lørdag, sier Wolden.

Til etterfesten lover arrangørene spennende arktisk tekno fra Tromsø, Mental Overdrive og DJ Ra-shidi i Maskinhallene. Det er Martyn Reed og Tou som i lag har satt sammen og booket artistene.

– Det kan godt hende det kommer noen surprise-akter også, sier Wolden.

Ifølge henne har mange spurt om når Numusic skulle komme tilbake, særlig ettersom Nuart fortsatt lever.

– Det er kjekt om nye folk, som aldri har hørt om eller vært på Numusic før, også kommer, sier Wolden.

Mulig gjentakelse

Grunnlegger Martyn Reed mener Numusic er tilbake på et passende tidspunkt.

– Tiden er inne for å få tilbake kvalitetsarrangementer for undergrunns housemusikk og techno, som kan stå i kontrast til noen av byens nattklubber.

Jarle Aasland

Han ser fram til helgens event.

– Det er en miks av nostalgi, anger og spenning, sier Reed.

Foreløpig er det kun planlagt én dag med Numusic.

– Men vi diskuterer mulighetene for å ha et arrangement i kvartalet, kanskje også månedlig, hvis responsen er god, avslutter han.