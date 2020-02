Planla festival for 40.000 på travbanen, men nå er festen avlyst

Dette bekrefter arrangør Asle Klungland, som var i et møte med politiet mandag denne uka.

Klungland trodde han skulle gå gjennom noen papirer i forbindelse med søknadsprosessen til festivalen, men endte opp med å gå ut av politihuset vel vitende om at festivalplanene på Forus var knust.

– Jeg fikk høre at politiet ikke hadde kapasitet til å stille med mannskapet som er nødvendig for å avvikle festivalen, sier Klungland.

Penger forsvinner i dragsuget

Festivalgründeren tar utgangspunkt i Bieber-konserten i 2017, og sier at det dermed må være minst 25 tjenestemenn til stede på festivalen. Ressurser som ikke er tilgjengelige den aktuelle helga.

– Jeg skjønner at det kan være en vanskelig helg og at forespørselen kom på kort varsel. Derfor foreslo jeg å forskyve festivalen til de samme datoene neste år, men dette var politiet heller ikke interessert i, sier Klungland.

Byas slapp nyheten om den nye festivalen for to uker siden. «Syttendefestivalen» skulle gå over to dager, samle 40.000 mennesker på travbanen og hadde et budsjett på et tosifret millionbeløp. Festivalen skulle by på lokale og nasjonale artister, samt internasjonale superstjerner innenfor sjangrene hip hop, pop og EDM.

Etter det Byas erfarer var de største artistene allerede booket. Nå har arrangørene startet den tunge ryddejobben, før festivalen i det hele tatt så dagens lys.

– Vi forsøker blant annet å booke om noen av artistene, men det er klart at det går med noen kroner i dragsuget, sier Klungland.

Mangler søknad

Seksjonssjef i politiet, Jørn Baaserud, deltok på mandagens møte. Han bekrefter at det er vanskelig for politiet å stille med mannskap til et så stort arrangement på dager som 16. og 17. mai.

Politiet kan likevel ikke pekes ut som en syndebukk, mener han.

– Vi har ikke mottatt en arrangementssøknad, derfor er det umulig for oss å si hvor mange politifolk som måtte vært til stede på arrangementet, sier Baaserud.

En slik søknad inneholder informasjon som blant annet tar for seg antall vakter på området, hvem som står ansvarlig for arrangementet, evakueringsplaner, hvor mange publikummere som forventes og hvilken aldersgruppe de hører til.

Fakta: Konserter på travbanen Forus travbane har blitt brukt som konsertarena to ganger. Først ut var countryartisten Alan Jackson i 2011. I 2017 sto den kanadiske superstjerna Justin Bieber på scenen foran ca 30.000 publikumere. Den 16. og 17. mai i år skulle etter planen Syttendefestivalen blitt arrangert for første gang, men arrangementet er avlyst.

Leder for ordensseksjonen ved Stavanger politistasjon, Kristian Johansen, stiller seg uforstående til Klunglands utsagn om at politiet ikke ønsker store arrangementer 16. og 17. mai.

– Vi må se an arrangementene. Det blir feil å si at vi ikke ønsker festivaler eller konserter på disse dagene, men det vil være avhengig av om politifolk ønsker å stille på overtid. Vi kan beordre folk på jobb til offentlige arrangementer, men ikke i dette tilfellet, sier Johansen.

Kan flytte festen

Klungland mener på sin side at arrangementsøknaden er levert, men ikke har nådd de riktige personene i tide.

– Likevel spiller det ingen rolle. Hvis politiet ikke kan stille med mannskap, kommer vi ingen vei uansett, sier han.

Klungland forteller at det allerede har gått med mye tid og planlegging inn i arbeidet med festivalen. Derfor har han ikke lyst til å gi slipp på festivaldrømmen helt ennå. En mulig løsning kan være å flytte festen til en annen by og med nye datoer.

– Dette var noe vi var veldig gira på å få til på Forus. Vi slo på stortromma, hadde et stort budsjett, så blir det stoppet på denne måten her. Nå har vi forhørt oss med andre byer i landet som forhåpentligvis kan ta imot oss med åpne armer, sier Klungland.