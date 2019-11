Ny sportsbar flytter inn i Kongsgårdbakken i Stavanger sentrum

– Lokalet er nå leid ut og vi satser på å få til en åpning i januar. Det blir ikke en nattklubb, men en sportsbar med matservering, sier utleieansvarlig i Union Eiendomskapital, Pål Saga til Byas.

Han ønsker ikke å si nøyaktig hva eller hvem som skal flytte inn, siden leietakeren ikke har godkjent dette.

Bar Social Eating åpnet i Stavanger våren 2016, men tre og et halvt år senere var det kroken på døra. I september ble selskapet slått konkurs.

Siden den gang har Union Eiendomskapital, selskapet som eier Ankerkvartalet i Stavanger sentrum, vært på jakt etter et nytt konsept til lokalene i Kongsgårdbakken.

Saga forteller at det ikke tok lang tid før interesserte leietakere tok kontakt med eiendomsselskapet.

– Dette gikk seg til ganske fint. Da Bar-konseptet la ned, fikk vi flere henvendelser fra folk som var interesserte. Vi har nå inngått en kontrakt med en av disse, sier Saga.

– Hva har dere sett etter i en leietaker?

– Vi har prøvd å få tak i folk som er gode til å drifte restaurant, noen som kan holde liv i virksomheten lenge. Vi går ikke nødvendigvis etter de største navnene, sier han.

I slutten av oktober gikk O’learys ut og sa de ville etablere to pub-restauranter i tillegg til et aktivitetssenter i regionen, men Saga kan bekrefte at det ikke er denne sportsbar-kjeden som skal inn i Kongsgårdbakken.

Noen mindre endringer skal gjøres før lokalene er innflytningsklare. Saga regner med at det nye konseptet vil bli offentliggjort en gang i desember.