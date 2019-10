– Vi har lyst til å lage restauranten som vi har savnet i Stavanger. Den restauranten som vi har hatt lyst til å drive selv, sier Ola Klepp (28).

Han blir daglig leder ved det nye spisestedet som dukker opp i Pedersgata 69, restauranten K2. Med på laget er ektefellen Elisabeth Kress (24) og tre andre venner fra restaurantbransjen.

– Alle kokker har vel en eller annen gang snakket om å starte for seg selv, det har selvsagt vi også. Nå hadde vi både tid og penger til å gjøre det, sier Klepp.

Slik kommer fasaden til å se ut når arbeidet er ferdig:

Jaktet lokaler

Det tok likevel tid før kvintetten kunne slippe nyheten om at de skulle åpne en ny restaurant. Flere lokaler ble vurdert, blant annet bygget som Zouq skal ta over og kjelleren hvor pizza-restauranten Mano nå holder til. Ingen av lokalene falt i smak.

– Det endte opp med at vi bare flyttet lengre og lengre ut i gata, men vi er fornøyde med plasseringen. Pedersgata er et bra og spennende sted allerede, men det kan bli enda bedre, sier Klepp.

– Dere er ganske langt øst sammenlignet med andre spisesteder?

– Ja, men nå satser restauranten Bellies helt i andre enden, jeg synes Fermenten får til mye kult, så kan vi knytte bydelene tettere sammen. Vi er heldige som får være med på dette, sier Klepp.

Vennegjengen har erfaring fra restaurantbransjen i Stavanger og Oslo. Klepp har vært assisterende kjøkkensjef på Re-Naa og jobbet ved BA 53 i Oslo. Kress har jobbet som servitør ved Michelin-restauranten Kontrast i samme by.

Jon Ingemundsen

Binder bydelene sammen

Det er investor Anders Ohm som eier lokalet til K2. Eiendomskongen i Pedersgata har kjøpt opp flere lokaler det siste året, men det er første gang han etablerer et næringslokale så langt øst som Pedersgata 69.

– Det er et helt bevisst valg for å binde sammen sentrum og østre bydel. Når folk kommer til restauranten, ser de gjerne at det ikke er så langt til østre bydel likevel, sier Ohm.

Før han kan binde sammen bydelene, er Ohm nødt til å binde sammen lokalene. I dag består Pedersgata 69 av to bygg, ett murhus og ett trehus.

I løpet av de neste månedene skal byggene renoveres, både utvendig og innvendig. Et tilbygg i midten skal sørge for at lokalene henger sammen, så skal det legges til rette for restaurantdrift.

– Vi tar oss av oss av det grunnleggende, så blir det opp til leietakerne å innrede lokalet, sier Ohm.

Målet er at restauranten skal åpne i løpet av våren eller sommeren 2020. Alt avhenger av hvor lang tid det tar med renoveringen.

Taus om meny

Klepp ønsker ikke å røpe noe om hvor mye han eller resten av gruppen bruker på å få restauranten opp på beina. Han vil heller ikke fortelle noe om hva som kommer på menyen.

– Jeg kan si så mye som at det kommer til å bli en kveldsrestaurant med en satt meny, sier Klepp.

– K2 er verdens nest høyeste fjell og ligger i Pakistan, gir det oss noe hint om hva dere skal servere?

– Nei. K2 dukket opp som en kombinasjon av etternavnene til meg og kona, Klepp og Kress. Jeg har derimot fått vite i etterkant at restauranten ligger på Pedersgatas høyeste punkt, så det passer jo bra, sier Klepp og ler.