Sjekk hva som skjer til helga

Denne guiden gjelder fra torsdag 13. februar til søndag 16. februar 2020.

Treningsøkt med «Inger in Dubai»

Hva: Treningsøkt Hvor: SIS Sportsenter Når: Torsdag kl. 18.00

Bli med på årets feteste treningsevent, der selveste «Inger in Dubai» styrer showet! Det er rart denne spreke dama har over 150 000 følgere på instagram – feeden hennes er en godtepose for de som ikke frykter tøffe økter!

Inger har lovet en økt som vil passe for alle, så frykt ikke, men kom og bli svett. Det blir også boksignering av «Treningsdagbok med Inger in Dubai». Hvis du har den fra før, ta den med for signering!

Eventet er gratis, men krever påmelding.

Flamenco-weekend

Hva: Dansekurs Hvor: Mat & Trening, Stavanger Når: Torsdag til lørdag kl. 12.00

Med gjester fra Malaga, Spania, møter deltakere de anerkjente flamenco-danserne Jamie El Estampio og Asami.

I kurset for nybegynnere vil du lære basis flamencosteg og -rytmer, i tillegg til en hel koreografi. I kurset for viderekommende vil det være fokus på komplett flamenco teknikk, kroppsbevegelser, forflytning og koreografi med visuelle og rytmiske variasjoner.

Analyse av Per Inge Torkelsen

Hva: Liveshow Hvor: Stavangeren Når: Torsdag kl. 20.00

Harald Eia og Nils Brenna analyserer kjente personer med personlighetstest. Du har hørt dem på P2 eller som podkast, og nå kan du se dem live på Stavangeren!

Denne gangen er det komiker Per Inge Torkelsen som intervjues og analyseres. Torkelsen har på forhånd tatt en personlighetstest, og ser resultatene for første gang foran publikum. Eia og Brenna skal blant annet finne ut hva slags forhold han har til skam, konflikthåndtering, konsentrasjonsevnen og hvor langt empatien strekker seg. I tillegg får man vite hvor Torkelsen ligger på skalaen i forhold til andre profilerte mennesker som har tatt testen.

Tradisjon-Terje på Bøker

Hva: Intimkonsert Hvor: Bøker & Børst, Stavanger Når: Torsdag kl. 20.00

Som en del av sin nasjonale turné, kommer Terje Nordgarden til lille, lokale Bøker og Børst i Fargegata. Han har nå gitt ut sin første norske plate, som har høstet god kritikk fra blant annet Stavanger Aftenblad.

Musikkbloggen The Wilhelmsens sier dessuten følgende om albumet: «Nordgarden er ute med sitt sjuende album, og for første gang synger han på norsk. Det fungerer utmerket, og jeg påstår lett at dette er hans sterkeste album til dags dato.»

«Mormon»-Frank med mer religionsatire

Hva: Teaterstykke Hvor: Zetlitz, Stavanger konserthus Når: Fredag kl. 19.00

Frank Kjosås fra «The Book of Mormon» har spilt nesten 300 forestillinger, og kommer til Stavanger konserthus med Broadway-suksessen «An Act of God». Han har komiker Henrik Thodesen og musiker Simen Solli Schøien med seg på laget.

Kjosås legemliggjør Gud, som i løpet av forestillingen vil svare på spørsmålene som «hvorfor skjer fæle ting med gode mennesker?», «hører han på bønnene våre?» og «bryr han seg egentlig om fotballresultater og valgkamp?»

Det å innta Frank Kjosås sin kropp, kan virke som et noe spesielt valg for en skikkelse av Guds kaliber, men.. Ja, Hans veier er uransakelige.

Shuffleboard for single

Hva: Sosialt treff for single Hvor: Inside, Stavanger Når: Fredag kl. 19.00

Valentinsdagen nærmer seg, og selv om du er singel trenger ikke dette å bli en kjip dag. Bli med på shuffleboard for single: en sosial møteplass der du får muligheten til å treffe andre single. Glem kleine, anspente stevnemøter.

Det handler om å gjøre noe trivelig sammen!!

Fram med laserkutteren!

Hva: Drop-in i verktøylæring Hvor: Markerspace Vitenfabrikken, Sandnes Når: Fredag kl. 12.00

Det er ikke mangel på valentinsarrangementer (det er med andre ord FLUST av muligheter for å underholde kjæresten din, ikke kom med dårlige unnskyldninger), men for dem som heller vil være mer nevenyttig kan en gjerne ta en tur innom Markerspace Vitenfabrikken. Her blir det mulighet for å prøve vinyl- og laserkuttere, symaskiner, 3D-printere, Arduino, Rapsberry Pi og enda mer.

Du får selvfølgelig hjelp til å håndtere verktøyene, og inngangen er gratis. Arrangementet er for alle over 13 år; for voksne over 20 år og elever med skoleprosjekter må det enten medbringes egne materialer, bruke gratis rester eller kjøpe materialer på stedet.

Sløtface

Hva: Konsert Hvor: Tou Scene Når: Fredag kl. 22.00

Stavanger-bandet Sløtface har siden 2013 markert seg på det norske punk-popkartet, og kan blant annet krysse av for Spellemannpris, internasjonale turnéer, Netflix sync, radiostasjonen Triple j og annen anerkjent radiooppmerksomhet i Europa fra oppgavelisten.

Bandet, som i dag består av vokalist Haley Shea, gitarist Tor-Arne Vikingstad, bassist Lasse Lokøy og trommeslager Nils Jørgen Nilsen, fikk stor fart etter deltakelsen i "Urørt" i 2015.

Fargegaten i Mardi Gras

Hva: Hardtkjørende treningsøkt Hvor: Fargegaten, Stavanger Når: Fredag til søndag kl. 10.00 - 16.00

Når kulden ligger over landet, drømmer en seg vekk til varmere breddegrader. Inspirert av det årlige Mardi Gras-karnevalet i New Orleans inviterer barene i Fargegaten til sin egne lille versjon.

Finkel, Bøker Og Børst, CIRKUS, FRI Bar og Hanekam pynter til fest og moro: de inviterer til musikk og topp stemning. Noen av stedene tilbyr gratis masker og glassperlekjeder til gjestene.

Kom som du er eller kle deg til Mardi Gras (et lite tips: Mardi Gras fargene er lilla, gull og grønt).

Altså hu Christel

Hva: Konsert Hvor: Sandes kulturhus Når: Lørdag kl. 19.30

Til helgen kommer Christel Alsos til Sandes for å vise fram sin store, unike stemme som treffer publikum rett i hjerteroten. Med seg har Alsos keyboardist Erik Sortdal og gitarist Tommy Kristiansen. De skal spille noen hits, gjemte skatter og nye publikumsfavoritter.

Alsos har utgitt fem soloplater og fått fire Spellemann-nominasjoner, og feide over musikkbanen i 2006. Hun vant både anmeldere og publikums hjerter, men ble lagt merke til av folk flest etter å ha deltatt på TV2s «Hver gang vi møtes» i 2018.

Velkommen til en intim og vakker konsertopplevelse!

Slaget i Hafrsfjord - VR-versjon

Hva: VR-opplevelse Hvor: Strandkaien 44, Stavanger Når: Lørdag kl. 12.00

Offisiell åpning og familiedag på Viking House i Stavanger. Vær forberedt på en nyåpning preget av historie, dramatikk og episk Virtual Reality. Stavanger er den første byen i verden som har et virtuelt sagasenter! Her vil det blant annet være mulighet for å gjenoppleve det episke slaget i Hafrsfjord.

Den eksakte datoen for slaget i Hafrsfjord er ukjent, men historikere mener det sto en gang fra 872 til 900 e.Kr. Slaget var det siste store slaget mellom Harald Hårfagre og vikingkongene før han samlet Norge til ett rike.

DJ Tore Pang

Hva: Konsert Hvor: Sting Nere, Stavanger Når: Lørdag kl. 22.00

Tore Pang har i en årrekke vært en pådriver for det som skjer innen hiphop i Stavanger, både som del av Kriminell Kunst, motivator og læremester for unge artister i regionen og som konsertarrangør.

Lørdag 15. desember dykker han ned i musikksamlingen sin og spiller kul musikk du vil danse til på Sting Nere!

Norgescup i buldring

Hva: Konkurranse Hvor: Sørmarka Arena Når: Lørdag og søndag kl. 08.00–15.00

Norges klatreforbund og Bratte Rogalands Venner ønsker velkommen til norgescup i buldring for junior og senior lørdag 15.- søndag 16. februar 2020. NKF er sertifisert som et "Rent Særforbund" og har nulltoleranse for doping, samt andre rusmidler og ulovlige stoffer.

Utøvere og publikum bes være oppmerksom på at arrangementet foregår i en skøytehall og bør kle seg godt.

SÖL fyller 2 år

Hva: Jubileum Hvor: SÖL, Stavanger Når: Søndag kl. 18.00

Söl fyller 2 år og feirer med å kaste det nordiske ut av vinduet for dagen! For one night only blir det mat inspirert av det asiatiske kjøkken på Söl. De tilbyr masse digg i glasset! Restauranten åpner klokken 18 og stenger når folk går.

Fikk du med deg: SÖL ble startet på budsjett, men er for lengst blitt lagt merke til

Maten vil være sterkt preget av fantastiske grønnsaker. Drikken vil avspeile maten hvor vi vil ha fokus på naturvin i tillegg til egenproduserte juser og øl fra lokale produsenter.

Det kan bli trangt om plassen så vær forberedt på å bli godt kjent med sidemannen!