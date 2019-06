Sumo har åpnet i Tollboden: – Vi er klare for å vokse videre i Rogaland

Fredag forrige uke åpnet Sumo-kjeden sin åttende restaurant. Den første i Stavanger. Ikke fått det med deg? Det er gjerne ikke så rart:

– Ja, vi hadde en «soft opening» fredag forrige uke, så det er ikke så mange som vet om det ennå. Det er greit med en liten innkjøringsperiode, forteller Simon Simonnæs.

Brasken og brammen kommer torsdag.

– Ja, da blir det grand opening med over 500 påmeldte gjester. Så da skal vi slå på stortromma!

Sushi for folk som egentlig ikke liker sushi

Sumo har flere restauranter i Oslo og Bergen, men dette er altså den første i Rogaland.

Kort fortalt skal Sumo være «folkelig og leken asian fusion», forteller gründeren. Med kanskje litt ekstra trykk på folkelig:

– Vi gjorde litt catering i Stavanger-området før vi åpnet. Da var det noen som generelt var skeptiske til sushi, men ble overrasket over at de faktisk likte sushien vår. Så det ble en sånn intern greie; At vi lager sushi til folk som egentlig ikke liker sushi, humrer Simonnæs.

Klassisk sushi finner du imidlertid også på menyen - fisk, ris og ikke noe tull. Men hvor kommer «leken» inn?

– Det betyr at vi gjør greier som japanerne nok vil gremmes over. Ta for eksempel vår bestselger «dirty maki», hvor vi tar klassisk maki, scooper det hele sammen i en haug, og drukner det i chilimajo og sweet potato fries. Det er jo forbi alle lover og regler!

Jarle Aasland

Fakta: Simonnæs Holding AS Selskapet står bak restaurantene Sumo og Salsa. Simonnæs eier selv Sumo-restaurantene (90,1 prosent) sammen med sin partner Finn Axel Rasmussen (9,9 prosent, Go-far AS). Driver også med eiendom og eiendomsutvikling, og eier blant annet bygårder og kontorbygg, i tillegg til Basic Hotell og et møbelsnekkeri i Arna. Simonnæs startet sin virksomhet innen vakthold, renhold og vaktmestertjenester og selskapet Vaktvesenet AS. Flere av disse selskapene ble solgt videre til Securitas og ISS. Sumo-konsernet omsatte i fjor for nesten 100 millioner netto. Det var en økning på 40 millioner fra 2017, da omsetningen var i overkant av 60 millioner. Det ga et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 5 millioner i 2017 og 10 millioner i 2018. I 2019 ligger konsernet an til å øke ytterligere, med netto omsetning på 150 millioner kroner, ifølge Simonnæs. Simonnæs Holding hadde i 2017 et resultat på 35 millioner kroner etter skatt. Regnskapstall for 2018 er ikke tilgjengelig.

Mer Sumo i Stavanger/Sandnes?

Typisk bergenser, altså. Og som bergensere flest, er heller ikke Sumo redd for å ta plass.

Det begynte med én restaurant i Bergen sentrum i 2004. Siden 2013 er det åpnet sju nye Sumo-restauranter. Senere i år åpner den niende, på Vestkanten i Bergen.

– Hva 2020 bringer, det vet vi ikke. Men Stavanger er stort, og Sandnes er interessant, så vi er klare for å vokse videre i Rogaland. Nå er det litt opp til publikum, mener Simonnæs.

Jarle Aasland

De tre «flaggskipene» er restaurantene på Hall Toll, Solli Plass i Oslo og Vestre Torggate i Bergen, men Sumo har også flere spisesteder ute i bydeler.

– Mens flaggskipene har mellom 200–220 seter, har de mindre stedene omlag 100 seter, og da er takeaway like stort som restaurant. Det er viktig at folk skjønner at vi ikke driver med fine dining, men at Sumo er for folk flest.

– Det ser gjerne ikke sånn ut her, sier Simmonæs og strekker armene ut i de nyoppussede Hall Toll-lokalene.

– Men vi har helt andre priser, vi har takeaway, like mye varmmat som sushi og ser derfor på oss selv som en familierestaurant, understreker han.

Sjekk ut hvordan det er blitt i Tollboden her:

Ønsker konkurransen velkommen

Sabi Sushi er ikke redd for konkurransen, men ønsker Sumo velkommen til Stavanger.

– Ja, det er bare til å gratulere med åpning. Det er bra at det er noen som har tatt over lokalene i Tollboden. At så flotte lokaler skulle stå tomme, hadde jo vært veldig trist, sier Sabi-medeier og kjøkkensjef Roger Joya.

– Vi holder på med noe annet, men generelt er det bare bra for hele byen at det kommer flere gode aktører som driver med mat, og et konsept som Sumo passer nok bra i Stavanger, tror han.

Øyvind Næsheim som står bak det japansk-inspirerte restaurantkonseptet Kita i Deja Vu-lokalene på Magasin Blaa, er også glad for ankomsten.

– Jeg tenker at det er gøy at byen får et permanent japansk tilbud, men vi driver med noe helt annet, understreker han også.

Kita gjenoppstod tidligere i år på Deja Vu, denne gangen som et seks ukers pop up-konsept. I september starter Kita opp igjen, og Næsheim frykter ikke økt konkurranse.

– Det er aldri negativt med konkurranse. Da holder du deg sharp. Økt konkurranse gir mer opplyste kunder, og jo mer kresne de er, jo høyere pusher de nivået. Det er bra for både bransjen og for kundene. Det er vinn-vinn, sier Næsheim.

– Og så er det jo kjekt for oss som er glad i det japanske kjøkkenet å ha et sted å gå når Kita har stengt, legger han raust til.