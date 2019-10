What’s Brewing: – Det er ingen selvfølge at vi kommer tilbake år etter år

Ølfestivalen What’s Brewing arrangeres for sjette året på rad denne helga.

Bryggeriene møter velvillig opp og publikum kjøper nærmest rubbel og bit av billetter. Kun én gang siden oppstarten i 2014 har festivalen gått med underskudd.

Det er ingen tvil om at festivalen også har blitt lagt merke til utenfor Stavanger. På et tidspunkt var kun én av fire publikummere lokale gjester.

Ølboomen er for lengst på hell, men festivalen kan stå med rak rykk og vise til et bra rykte og gode resultater. Likevel vil ikke festivalgründer Andreas Melvær at festivalen skal bli tatt for gitt.

– Det er ingen selvfølge at vi kommer tilbake år etter år, sier han.

Gøy, gøy, gøy

Denne onsdags ettermiddagen er det mange folk i sving i lokalene til Tou. Utenfor har de store, hvite teltene reist seg. Skiltene med forskjellige bryggerinavn henger fra taket. Trebenkene som skal fylles opp med edle dråper, har blitt snekret sammen like under.

En jobb som ikke gjøres for profitt eller ekspansjonsplaner.

– For oss handler det om å ha det gøy. Er det ikke gøy, så gidder vi ikke. Da er det slutt på What’s Brewing. Vi gjør dette for å ha det kjekt, ikke for å tjene penger, sier Melvær.

Han spøker litt med at det skal være store drømmer og planer for en business i en kapitalistisk verden. Det har bare ikke What’s Brewing.

– Av og til må du bare leve i nuet. Nyt det du har i dag og gjør det så lenge du setter pris på det, sier Melvær.

Egen «brewcon»

På årets program står 40 bryggerier fra 15 land. Taxfree-kvoten er for lengst passert. Hele 320 ølsorter har blitt med til Stavanger. For første gang deltar bryggerier fra Asia: Ett bryggeri fra Kina og to fra Japan.

Nytt av året er også en egen dag til faglig innhold. Torsdag mellom 14.00 og 22.00 arrangerer What’s Brewing sin første «brewcon».

– Denne uka har vi noen av verdens beste bryggere i Stavanger. Vi ønsker at amatørene skal lære av de beste, sier Brewcon-ansvarlig Simon Pipola.

Engelskmannen har bakgrunn som eventplanlegger og pubeier. Gjennom jobben på puben i London fant han ut at mange hadde lyst til å lære mer om hjemmebrygging. Det ble starten på Brewcon London som samler rundt 1000 mennesker hvert eneste år.

– Det handler om at de som aldri har brygget før kan få noen gode tips, og at de som er rutinerte hjemmebryggere kan ta ølet sitt til et nytt nivå, sier Pipola.

Festivaltema

Det er ca 3300 billetter til årets ølfestival. Melvær forteller at det foreløpig er noen få fredagspass igjen, ellers er det utsolgt.

Et gjennomført festivaltema har også vært viktig for What’s Brewing. For to år siden ble en stridsvogn på 20 tonn parkert foran hovedinngangen til Tou. Temaet var totalitært regime, et lite spark mot de strenge reglene til skjenkekontrollen.

– Årets festivaltema er «Taste of the world». Skiltene i taket skal minne om en flyplass, og det første du skal møte når du kommer på festivalen er en check in-skranke, sier Melvær.

Kun finpussen gjenstår, litt mer dekor skal på plass. Heldigvis har festivalen allerede det viktigste under kontroll.

– Hvert eneste år har vi hatt problemer med tollen. Det er mye øl som skal importeres, men i år har vi faktisk alle øltypene inne to dager før festivalen begynner. Det har aldri skjedd før, sier Melvær og ler.

