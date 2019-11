Denne guiden gjelder fra torsdag 7. november til søndag 10. november 2019.

Fight Club @Sølvberget

Hva: 20-årsjubileum for filmen Hvor: Sølvberget, Stavanger sentrum Når: Torsdag kl.18

Bare for å luke ut misforståelser med én gang. Det er ikke en faktisk slåsseklubb, men filmen «Fight Club» det er snakk om. Det blir visning av klassikeren med Edward Norton og Brad Pitt på Sølvberget. Aldersgrensen er 18 år.

Undergrunn ’19

Hva: Festival Hvor: Metropolis, Nytorget, Stavanger Når: Torsdag (19.00 - 21.30) og fredag (kl.19.00 - 21.30), dørene åpner 18.30 begge dager

Dette er faktisk den lengstlevende rockfestivalen i Stavanger! I år arrangeres den for 12. år på rad - og (som alltid) blir det to dager, to scener, 10 band! Stikkord: Unge, lovende, lokale, gratis!

(Og husk, folkens: Det er på vei opp talentene trenger oss!)

Kristian Kristensen

Hva: Konsert Hvor: Folken, Stavanger Når: Torsdag kl.21, dørene åpner kl.20

Det er fire år siden Kristian Kristensen stakk av med tittelen «Årets Urørt», men det er først NÅ er han klar til å slippe sin første plate. Harstadværingen har dermed pakket med seg saker og sanger og lagt ut på turné

Thomas Seltzer med gjester

Hva: Arr. i regi av Schizofrenidagene Hvor: Stavanger Forum Når: Fredag kl.14.30

Thomas Seltzer fra Trydgdekontoret og Turbonegro tar turen til Stavanger Forum i forbindelse med Schizofrenidagene. Med seg har han Susanne Kaluza, Ole Jacob Madsen, Finn Skårderud og Geir Sverre Braut for å ta en prat om mental helse. Åpent for alle.

Hjemmebryggeraften @Jåttå

Hva: Sammenkomst for de som brygger sjøl Hvor: Jåttå Gårdsbryggeri Når: Fredag kl.19

Jåttå Gårdsbryggeri inviterer til hjemmebryggeraften, og byr på omvisning i bryggeriet og spesialpriser på øl.

Vi tok en tur innom alle de lokale bryggeriene: Bryggerne i byen!

Få en guidet tour på Jåttå gårdsbryggeri:

RAS - Panta Rei Danseteater: Make Me Dance

Hva: Danseforestilling Hvor: Sandnes kulturhus Når: Fredag kl.19.30

Dette er en energisk forestilling som passer for folk fra 12 til 100, ifølge arrangøren. Ikke verst! Gjennom bevegelse, lyd og tekst forteller tre dansere og én musiker hvorfor de har endt opp nettopp som profesjonelle kunstnere.

DJ Ötzi Live

Hva: 2000-talls-DJ kommer Hvor: Heidis Bier Bar, Stavanger Når: Fredag kl.22, dørene åpner kl.20

Som plaster på såret for at «Den Store Påskefesten» ikke ble noe av, kommer DJ Ötzi til Stavanger og Heidis’s. Han har garantert med seg gamle (og mer eller mindre plagsomme) hits, som «Sweet Caroline», «Doo Wah Diddy» (diddidamdiddidu) og «Hey Baby» (oh - ah!!!).

Og dette blir faktisk første gangen den østerrikske 2000-tallsstjerna opptrer i Norge.

Dangerface + Freedumb

Hva: Konsert, punk/hardcore Hvor: Tribute, Sandnes Når: Fredag kl.21.30, dørene åpner kl.20

Dangerface fra Stavanger har våget seg ut på Motorveien og spiller på Tribute i Sandnes denne fredagen. Freedumb er support!

Åpningsfest Rabalder

Hva: Åpning av nytt utested Hvor: Skagenkaien 10, Vågen, Stavanger Når: Fredag kl.22

Stavanger har fått et nytt utested - midt i sjølvaste Vågen. Fredag blir det offisiell åpning. Hva det er? «Stedet hvor man verken er for ung eller for gammel», ifølge stedet selv. Akkurat! Aldersgrense er i alle fall 20 år.

Astrobabes + RIFT & Killing Butterflies

Hva: Konsert, punk/rock Hvor: Checkpoint, Stavanger Når: Fredag kl.22

Oslo-baserte Astrobabes har tre år på baken, og kommer tilbake til Stavanger for tredje gang. Ingen tvil om at alle gode ting er tre, altså! Rift og Killing Butterflies er support.

Ruben

Hva: Konsert, pop/elektro Hvor: Tou, Stavanger øst Når: Fredag kl.22

Med over 100 millioner streams og nominasjoner som «Årets nykommer» på «P3 Gull», og «Årets nykommer» og «Årets låt» med «Walls» på Spellemann 2018, kan man trygt si at Ruben har hatt en noe over snittet start på sin artistkarriere. Du kan se ham selv, på Tou, fredag!

3-Sjøersløpet 2019

Hva: Halvmaraton Hvor: Start/mål på Tjensvoll, Stavanger Når: Lørdag, første pulje starter kl.12

Alltid er det et løp for disse friskusene. Skal de ikke løpe under vann, så løper de rundt vann. Nå er det altså tid for 3-Sjøersløpet igjen. Har du meldt deg på? Husk å møte opp i god tid før puljestart (senest 10 minutter før).

Alexx Alexxander

Hva: Trylleshow Hvor: Stavanger konserthus Når: Lørdag kl.19

Et navn som til og med undertegnede klarer å huske! Han er nylig blitt utnevnt til «Illusionist of The Year», og lørdag kommer han til Stavanger for å forbløffe og forundre, melder arrangøren, som også lover humor, mystikk og spektakulære illusjoner. I Tønsberg fikk han Slottsfjelltårnet til å forsvinne. Kanskje han kan gjøre noe med «Regå» på Torget?

Norgescup Jæren

Hva: Surfecup, siste stopp Hvor: Jæren Når: Fredag - søndag

Denne helga kan du se noen av landets beste surfere i aksjon på Jæren. Det blir siste stopp i Norgescupen - med tilhørende afterparty på Frøken Pil (lørdag kl.20).

Janove

Hva: Konsert Hvor: Stavanger konserthus Når: Lørdag kl.22

Janove inviterer til reprise av fjorårets utsolgte konsert «Spindelvevriff», hvor han tolker egen musikk på nytt vis - mer personlig, neddempet og teatralsk enn vi er vant med å se ham.

Julemarked

Hva: Instant julestemning? Hvor og når: Byhaugkafeen (lørdag kl.11–17 og søndag kl.11–16), Klostergården, Utstein (søndag kl.12)

Det er fortsatt «bare» høst, men er du allerede klar for snø, gløgg og menn i rødt som sliter med BMI-en, kan du ta turen til et av helgens julemarkeder, og kanskje gjøre unna noe av julegavehandlingen allerede nå.

Plantebyttedag

Hva: Grønn bytting, bokstavelig talt Hvor: Kvitsøygata 3, Stavanger Øst Når: Søndag kl.11–14

Planteentusiast Susanne Bjerga Todnem - tidligere «planteseriemorder» - inviterer til Plantebyttedag i østre bydel. Alle som ønsker å slå av en prat om potteplanter eller bytte til seg noen grønne skatter (frø, avleggere, stiklinger og planter) er velkomne! Gratis og åpent for alle.

