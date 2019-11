Bli med inn i den nye restauranten og baren i Stavanger sentrum

Han innrømmer at han gjerne skulle hatt mer tid. Det er fortsatt en del detaljer som gjenstår.

Når Byas er på besøk onsdag morgen, er det rundt 15 til 20 personer som svirrer rundt i lokalene. Esker åpnes, isbitmaskinen bæres på plass, inngangspartiet får et strøk med maling og sittegruppene vaskes.

– Det er en del småting som vi må få gjort, men vi er ferdige nok til å lage mat og skape en hyggelig kveld, sier Patruno.

Jobber døgnet rundt

Han og makkeren Stephane Caddeo skal åpne Cin-Cin i Hospitalgata. Baren og spisestedet holder til i lokalene som Ostehuset brukte fram til selskapet flyttet inn i Norges bank-bygget på Domkirkeplassen.

Caddeo skulle egentlig vært her denne morgenen også, men han er ikke å se.

– Det blir noen sene kvelder. Av og til er det ikke nok med bare en vekkerklokke, sier Patruno og humrer.

Selv var ikke Patruno hjemme før klokka halv fem i dag tidlig. Jobben med å få Cin-Cin opp på beina innen torsdag kveld foregår både dag og natt. Heldigvis har han noen gode hjelpere, blant annet er samboeren ansvarlig for interiøret.

– Han hadde ikke hatt kapasitet til å ta denne jobben i tillegg, sier Marie Ellingsen og smiler.

– Jeg stoler på henne 100 prosent. Jeg har ikke noe valg, sier Patruno og ler.

De gode hjelperne

Patruno og Caddeo er fra henholdsvis Italia og Frankrike. De to ble kjent allerede som ungdommer, senere ble de kolleger på Hall Toll i Stavanger.

De drømte derimot om å skape noe eget, og ideen om Cin-Cin ble tent i februar. Etter hvert som duoen nå legger fra seg målebånd og vinkelslipere, skal de stå på kjøkkenet og diske opp italienske, franske og asiatiske retter. Interiøret skal gjenspeile hvor både kokkene og maten kommer fra.

Derfor er det lyse farger på veggene, lampene over bardisken minner om fuglebur, flisene som dekker kjøkkenet er importert fra Italia, flere av bordene bugner over av grønne planter.

– Jeg jobber helt frivillig og prøver å gjøre det så hjemmekoselig som mulig. Vi hadde ikke lyst til å bruke et interiørfirma, da kan det fort minne om en hotellobby, sier Ellingsen.

En annen god hjelper har vært huseierne. Harald og Anne Langeland Espedal kjøpte det 2400 kvadratmeter store bygget i Hospitalgata i oktober 2018. Siden den gang har eiendommen vært gjennom en storstilt oppussing.

– Som huseier har vi vært behjelpelige med det grunnleggende som toalettfasiliteter, nytt gulv og glassveggen i lokalet. Dette er investeringer som gir bygget verdi. Siden dette er et selskap som ikke er del av en større kjede, trengs det litt fødselshjelp. Vi sitter i samme båt, sier Langeland Espedal.

Check, check, check

Patruno forteller at han ikke bare har dårlig tid, han har også et forventningspress hengende over seg. Så langt har det kommet inn 27 bestillinger.

– Noen av bestillingene har vi hatt en god stund. Det viser at folk stoler på deg, men det er skummelt også, sier han.

– Hva ønsker du Cin-Cin skal være?

– Jeg håper at det blir et sted hvor folk føler de kan slappe av, enten de vil ha lunsj, middag eller bare en drink i baren. Det skal ikke oppleves som stivt, sier Patruno.

Det går nok litt tid før Patruno kan slappe like mye av som gjestene. Han fikk nettopp vite at gardinene ikke blir levert før på selve åpningsdagen.

– Alle sjekkboksene klarer vi nok ikke å huke av, men vi skal klare mange av dem, sier Patruno og ler.

