Dette opplyser festivalen i en pressemelding.

Tacobitch er ikke det klassiske «bandet» på fem, med to gitarer, en bassist, en trommis og en overivrig frontfigur med en mikrofon mellom hendene.

Festivalen ønsker å overraske, og med Tacobitch på programmet håper festivalen at publikum sitter igjen med «hva-var-det-akkurat-som-skjedde-følelsen».

– Dette er ikke kun et band som viser frem musikken sin, dette er scenekunst og absurdteater på høyt nivå, sier Mablis’ presseansvarlig, Kristine Grude Nesvik.

Flere fikk bakoversveis, men hadde tydelige smil om munnen, da Confidence Man spilte på festivalen i fjor. Og ja, Tacobitch befinner seg også i det samme absurde musikk- og kunstuniverset.

– På sin helt egne måte har de nærmest skapt sin egen sjanger. Musikken høres litt ut som musikanter som har lyst til å spille triangel, men foretrekker at triangelen høres ut som innsiden av vulkanen Katla på Island. Det betyr ikke nødvendigvis at profilen er sint eller pessimistisk, men heller feststemt, teatralsk og sporty, skriver Nesvik i pressemeldingen.

De åtte personene som utgjør Tacobitch spilte på by:Larm i fjor. Da fikk NRK høre at at kollektivet var det samme for techno-sjangeren som Toto var for rocken:

Mablis arrangeres for femte gang den 12. og 13. juni. Fra før er Gabrielle, Emilie Nicolas og Viagra Boys bekreftet til festivalen.