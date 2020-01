– Vi ser at det har vært utfordringer her sammenlignet med andre steder i Vågen, sier leder for ordensseksjonen ved Stavanger politistasjon, Kristian Johansen.

Siden i fjor vår har politiet hatt utfordringer knyttet til flere utesteder i Nedre Strandgate i Stavanger sentrum. Årsaken er at vaktholdet har vært for dårlig eller totalt fraværende.

– Derfor følger vi ekstra med på disse utestedene, sier Johansen.

Jarle Aasland

«Problemer knyttet til vakthold»

Våren 2019 flyttet Nova og Uvisst inn i utelivskomplekset på Strandkaien, som da hadde stått tomt siden høsten 2017. Uvisst-eierne tok samtidig over driften og gjenåpnet utestedet Nåløyet.

En gang har politiet rettet kritikk mot vaktholdet, og ved tre andre anledninger har politiet sett seg nødt til å stenge utestedene på adressen:

1. januar, Uvisst: Ansatt forteller at det var tre personer på jobb, men ingen dørvakter til stede. Utestedet ble stengt av politiet.

Ansatt forteller at det var tre personer på jobb, men ingen dørvakter til stede. Utestedet ble stengt av politiet. 15. september, Nåløyet: Ansatte bekreftet at det ikke var vakter på stedet, hverken i døra eller andre steder. De hadde ikke sett noen vakter hele kvelden. Utestedet ble stengt av politiet.

Ansatte bekreftet at det ikke var vakter på stedet, hverken i døra eller andre steder. De hadde ikke sett noen vakter hele kvelden. Utestedet ble stengt av politiet. 30. august, Nova: Hadde kun to ordensvakter på jobb, men fikk holde åpent resten av kvelden. Kommunen påpekte likevel at: «Manglende vakthold har medført at skjenkestedet ikke hadde kontroll på driften og alkoholserveringen». For dette ble nattklubben ilagt 8 prikker.

Hadde kun to ordensvakter på jobb, men fikk holde åpent resten av kvelden. Kommunen påpekte likevel at: «Manglende vakthold har medført at skjenkestedet ikke hadde kontroll på driften og alkoholserveringen». For dette ble nattklubben ilagt 8 prikker. 26. mai, Nova: Hadde ikke godkjente ordensvakter til åpningsfesten. Utestedet ble stengt, men i etterkant fikk nattklubben tilgivelse av både kommunen og politiet.

Tone Pedersen

Også kommunen har lagt merke til vaktsituasjonen på Strandkaien. I en e-post til Nova den 9. januar skriver kommunen at:

«Juridisk er kjent med at det er problemer knyttet til vakthold på flere av skjenkestedene i dette nabolaget, og bevillingshaver bør for Nova Nattklubb sørge for at vaktholdet blir tilfredsstillende og dekker de behov som kan oppstå i forbindelse med driften».

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Føler vi har god kontroll

Det er utestedenes ansvar å sørge for at det er tilstrekkelig med ordensvakter til stede. Nova-eier Asle Klungland mener ikke nattklubben gjør en for dårlig jobb.

– Den 30. august var det et slagsmål i nærheten som gjorde at dørvaktene forlot posten sin. Derfor synes vi avgjørelsen er svært streng og vi kommer til å klage, sier Klungland.

– Hva tenker du om å være i søkelyset til politiet?

– Det går greit. Jeg er selv til stede på lørdager og føler vi har god kontroll, sier Klungland.

Nova bestiller sine tjenester fra Doorman. Daglig leder i vaktselskapet, Thor Eirik Pedersen, sier at selskapet har levert det antallet ordensvakter som nattklubben har bedt om.

– Vi er stadig i dialog med kundene våre og kommer med anbefalinger dersom vi mener det er nødvendig med flere vakter. Vi har økt vaktholdet ved Nova siden oppstarten og kommer nok til å øke mer etter hvert, sier han.

Byas har spurt daglig leder ved Uvisst og Nåløyet, Andreas King, om hva som er årsaken til at utestedene hans ved to anledninger har vært uten dørvakter, og hva han tenker om at politiet har et ekstra øye til driften på Strandkaien.

Han ønsker ikke å kommentere saken, men skriver i en tekstmelding at:

– Vi fikk mange flere gjester enn forventet på nyttår, som er utrolig gøy. Så får vi ta lærdom og være bedre forberedt til neste nyttårsfeiring.

Byas har også vært i kontakt med PSS Securitas som Uvisst og Nåløyet kjøper sine vakttjenester av. Avdelingsleder Kristoffer Daldorff sier at selskapet ikke kommenterer spesifikke kundeforhold.

Godt og viktig samarbeid

Johansen i politiet forteller at etaten prøver å være innom alle utestedene i Vågen-området i løpet av en helg. Utesteder som tidligere har hatt for få eller ingen vakter, får hyppigere besøk enn andre.

Dørvaktene er svært viktige for politiets ordensarbeid, forklarer Johansen.

– Antall vakter som er til stede spiller inn på beruselsesnivå og hvor fullt lokalet er. Vi samarbeider godt og de bidrar med informasjon om forskjellige hendelser. Derfor er veldig viktig for oss at det er vakter til stede på utestedene, sier Johansen.