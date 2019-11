Denne guiden gjelder fra torsdag 28. november til søndag 1. desember 2019.

Sølvberget Cinematek: Bram Stoker’s Dracula

Hva: Gammel klassiker! Hvor: Sølvberget, Stavanger Når: Torsdag kl.18

Francis Ford Coppolas klassiker hentes fram igjen i Cinemateket. Gary Oldman - i nyere tid kanskje mest kjent fra Harry Potter og Batman-filmene - spiller Dracula. Rollelista ellers er langt fra beskjedne greier, med Anthony Hopkins, Winona Ryder, Sadie Frost, Keanu Reeves og Tom Waits. Aldersgrense 15 år.

Vælkømmin til gards:

Torsdags Jam

Hva: Jamsession Hvor: 4Sound Stavanger Når: Torsdag kl.18

4Sound Stavanger har sluppet unna konkurs og nedleggelse, og tar opp igjen TorsdagsJam - hver siste torsdag i måneden. Butikken stiller med både kaffe og instrumenter (men ta gjerne med eget om du foretrekker det!).

Standup @Melkebaren

Hva: Komedie Hvor: Melkebaren, Sandnes Når: Torsdag kl.21

Dette blir siste standup på Melkebaren dette året. Og det kjøres på med vestlendinger, én sørlending, én østlending - og ein fra Sandnes! Lineupen er som følger: Raymond Falldalen, Kjetil Melkevik, Tormod Husebø, Anders Olsen og Jostein Hakestad.

Soft Ride

Hva: Konsert, pop Hvor: Akvariet, Folken Når: Torsdag kl.21

Duoen Soft Ride (Arne Håkon Tjelle og Øystein Braut) byr på «psykedelisk solskinnspop» i Akvariet. De har med seg band og låter fra både debutplata «Burgundy» og den ferske andreplata «Lisbon Lights».

Karaoke!

Hva: Vokalprestasjoner på alle nivåer Hvor: Fri Bar, Fargegata, Stavanger Når: Torsdag kl.22

Her finner du det beste av både godt og vondt, skriver Fri Bar sjøl. Topp underholdningsverdi, med andre ord!

En stjerne fødes:

SuperWhisky-smaking

Hva: Gylne dråper Hvor: Tribute, Sandnes Når: Fredag kl.19

Skotsk whiskeyvokalist(?) - han har i alle fall flere plater om whisky på samvittigheten - Robin Laing gjester Sandnes Whiskeyklubb på fredag og skjenker opp til smaking for historiebøkene, ifølge arrangøren.

Grønn Fredag

Hva: Miljøvennlig motsvar til Black Friday Hvor og når: Se under

DNT Ung Stavanger, Olav Vs gate 18, Stavanger (fredag kl. 17): . Har du en delvis slitt ryggsekk? En litt for stor allværsjakke? Eller kanskje et par fjellsko du aldri bruker? DNT ung arrangerer igjen byttekveldsuksessen Grønn fredag, et motsvar til shoppingdagen Black Friday! Du kan både selge, bytte eller gi bort utstyr.

Mostun Natursenter, Henrik Ibsens gate 59, Stavanger (fredag kl.17): Istedet for å kjøpe deg noen nytt til julefeiringen, julebordet eller til hverdagsbruk - bytt heller til deg pent brukt tøy og sko, skriver arrangøren. Klær byttes inn i nybygget mellom kl.17–17.45 - og klokka 18 åpnes det for selve byttingen. Max 7 plagg per pers.

Denne veien!

:nightsesh @Hygge

Hva: Klubbkveld Hvor: Hygge, Stavanger Når: Fredag kl.19

Hygge er klar for runde nummer to med nightsesh - og igjen skal lokalet blinges opp for å ta imot freshe stemmer i hip hop-Norge. Amara, CCA Jonas, Galexy, Kiddo Kæsh, TJ Danson og Venner3000 kommer!

Leprous + Maraton & Dreamarcher

Hva: Konsert, progrock Hvor: Folken, Stavanger Når: Fredag kl.21, dørene åpner kl.20

Leprous slapp sitt femte album i 2017, ellers hr det kommet små singeldrypp de siste årene (bl.a. coverversjon av Massiv Attack-låten «Angel»). Fredag kommer de til Folken for første gang. Maraton og Dreamarcher er support.

Julemarked

Hva: Førjulsstemning! Hvor og når: Se under

Fabrikken, Haugåsstubben 10,Stavanger (fredag kl.12–19): Det inviteres til julemarked på Åsen med mange og varierte utstillere, alt fra strikkevarer, treprodukter og andre håndlagede gaver til lokale drikke og mat!

Hermetikken Øst, Stavanger østre bydel (lørdag og søndag kl.11–16): Odd Standard, Stilken & Strøm, Marisa Molin, Xoco by Corina og Austrått Kaffebrenneri ringer inn til julemarked i østre bydel denne helga. Kortreist, lokalt og hjemmelaget!

Røde Kors, Thiisabakken 3, Stavanger (lørdag og søndag, kl.11–16): Det loves ekte julestemning og godt fellesskap. Salg av hjemmelagede produkter, of course. Det nevnes bl.a. adventskranser, kort, håndlagede smykker og strikk, engler, nisser - og mer! På menyen står grøt, julekaker, lapper og annet julegodt.

Gamle Stavanger (søndag kl.11): Tradisjonsrikt julemarked i Gamle Stavanger! <3 Det blir koselige juleboder, kafeer og åpne verksteder.

Ullandhaug økologiske gård (søndag kl.12–16): Her kan du få servert gårdens eget plommegløgg, supper laget på gårdens råvarer, varm saft, havrekjeks, juleverksted - og fortellerstund og ansiktsmaling for de minste. Nissen kommer også!

Reperasjonskafé

Hva: Fiks det! Hvor: Sandnes bibliotek Når: Lørdag kl.11.30

Siste lørdag i måneden sitter en fin-fin gjeng på biblioteket i Sandnes, klare til å ta imot leker, klær og duppeditter til reperasjon. Helt gratis!

Skambankt Unplugged

Hva: Konsert, akustisk Hvor: Tou, Stavanger øst Når: Torsdag kl.21, fredag kl.22 (utsolgt) og lørdag kl.22 (utsolgt)

Mange forbinder nok Skambankt med massive gitarvegger, heftige trommer, energisk rock, punk og hardrock - men bak denne deilige massive veggen av lyd befinner det seg låter, skriver arrangøren. Ingen tvil om at Skambankt har hatt suksess med unplugged-formatet. Denne uka kjører de i gang tre konserter på Tou - to av dem er utsolgt!

Åpning av Julefargegaten

Hva: Julehygge Hvor: Fargegata, Stavanger Når: Lørdag og søndag

Fargegata har fått et dryss av desember over seg. Serveringsstedene og butikkene inviterer til åpning av «Julefargegata» og har tatt på julepynten, skrudd opp julemusikken og byr på både tørt og vått. I tillegg blir det musikk og underholdning med korsang, turn og «gubbakorps». Ho, ho, ho!

Åpning av Aftenbladets Pepperkakeby og isbanen ved Oljemuseet

Hva: Pepperkakebyen, vel! Hvor: Oljemuseet, Stavanger sentrum Når: Søndag kl.10–18

Ingenting er vel så jul som lukten av pepperkaker! Søndag er det første søndag i advendt og Aftenbladets Pepperkakeby på Oljemuseet blir offisielt erklært for åpnet av sjølvaste ordfører Kari Nessa Nordtun (kl.15.30)! Gratis for barn under 12 år.

Klokka 13.45 tar ordføreren den lille turen over til Isbanen ved Oljemuseet for å klippa snora her. Det vil være oppvisning fra Stavanger Kunstløpklubb før banen blir åpen for publikum.

Tou Kunstmarked

Hva: Se og kjøpe kunst Hvor: Tou, Stavanger øst Når: Søndag kl.12

Tou inviterer til husets første kunsmarked. Her kan alle få en titt på det som blir skapt innenfor veggene på Tou atelierhus; samtidskunst, kunsthåndverk i form av tegning, grafikk, video, installasjon, malerier, skulpturer, tekstiler og fotografier. Tou trykk grafiske verksted henter fram skatter fra arkivet. I tillegg vil det være en workshop hvor du kan trykke egne ting! Og Nuart vil ta med et utvalg limited edition trykk, originale verk, bøker, t-skjorter og fanziner.

Tenning av julegran Stavanger/Sandnes ++

Hva: Få det på! Hvor: Domkirkeplassen Stavanger sentrum/Langgata Sandnes sentrum Når: Søndag kl.16.30

Travel søndag for ordfører Kari Nessa Nordtun! Klokka 17 skal lysene på julegrana på Domkirkeplassen tennes.

I Sandnes vil ordfører Stanley Wirak tenne julagrana i Langgata. Det blir sang og musikk, utekino med gratis marshmallows og kakao pluss avduking av togbanen.

Kan du ikke få nok av lystenning, skal også Ullandhaugtårnet fyres opp kl.17, men det er bare til å komme før sånn at du har en pepperkake og en kopp med gløgg i labbene når på-knappen trykkes inn.

Hinna Park arrangerer også tenning av julegran med gratis utekino («Reisen til Julestjernen») fra kl.17.

Ellers skal lysene på utestedene på Skagenkaien slås på kl.18.30. Ingen tvil om hvem som er kronjuvelen i den rekka (rimer på «Schmeverly»).

Juleverksted

Hva: DIY retro julepynt Hvor: På Kornet, Stavanger Når: Søndag kl.19

Og hvis du ikke er lei av jul nå (blir du det neppe aldri), så kan du ta turen innom På Kornet for å lage dorullnisser og dorullengler - akkurat som du gjorde på barneskolen. <3 Beste nisse/engel skal kåres.

Game on!

