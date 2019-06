Dette kan du gjøre i helga

Denne guiden gjelder fra torsdag 27. juni til søndag 30. juni 2019.

NM Veka i Stavanger/Sandnes

Hva: Norgemesterskap i ymse greier Hvor: Stavanger/Sandnes Når: Ut uka

Under NM-uka er det selvfølgelig flere kule grener du kan sjekke ut. Blant annet NM i skateboard på Tasta, NM i kajakkpola i Badedammen, roller derby i Giskehallen og NM i Sandbryting i Geoparken(!).

Fullt program får du her!

Byverksted: By som utopi

Hva: Foredrag og workshop Hvor: Studio 17, Nytorget, Stavanger Når: Torsdag kl.16

Forfatter Anders Boisen vil gi en innføring i boka «De uformelle byskabere». Etter foredraget blir det workshop og byvandring. Ta med sykkel, er oppfordringen fra arrangøren.

Det skal blant annet bli tatt opp spørsmål som «hvordan skape byer på innbyggernes premisser» og «oppleves byen som et rom som vi deler - og hvem er vi?».

Karaoke @FriBar

Hva: Syng med den stemmen du har! Hvor: Fri Bar, Fargegata, Stavanger Når: Torsdag kl.21

Her finner du det beste av både godt og vondt, lover arrangøren. We like! Og Fri Bar minner også om følgende: «Nobody looks stupid when they are having fun!» Ah, mitt nye livsmotto!

Sommerfest på Borestranda

Hva: Minifestival Hvor: Bore Strandcamping Når: Fredag kl.15 til søndag kl.18

Helga gjennom blir det aktiviteter og moro på Borestranda. Blant annet surfeskole, yoga, konserter, workshoper og strandrydding. En miks av kjekt for både store og små som arrangeres av Bore surf school. Alle barneaktiviteter er gratis.

Strengeplukk

Hva: Bluegrass Hvor: The Irisman, Stavanger sentrum Når: Fredag kl.20, dørene åpner kl.19

The Irishman inviterer til «bluegrassfest» når Strengeplykk avslutter sin vestlandsturné i sjølvaste Oljebyen. Det loves både raske «fiddletunes» og seige køntriballader.

Gehenna + supp: Todesking

Hva: Black metal-konsert Hvor: Tribute, Sandnes Når: Fredag kl.21.30, dørene åpner kl.20

Gehenna har med seg Todesking som support og kommer til en scene mer eller mindre nær deg (les: Sandnes) på fredag! 18 års-aldersgrense.

Silent Disco

Hva: Stilledisko Hvor: Arkivet nattbar, Stavanger sentrum Når: Fredag kl.23

Arkivet kjører i gang silent disco på litt ulike dager i uka nå, for å sikre at alle får blir med. Denne uka blir det på en fredag!

Fotball-VM: Kvartfinale!

Hva: Norge mot England! Hvor: En TV nær deg! Når: Kampstart, lørdag kl. 21

Altså, det er lenge siden det var så spennende å følge norsk landslagsfotball. Og alle som sier «det er ikke det samme som å se herrefotball» har helt rett: Her har vi faktisk en reel sjanse på medalje i et VM. Heia Norge!

På plenen

Hva: Minifestival Hvor: Cafe Sting, Stavanger Når: Lørdag, kl.16 - 23

Sting og eventburået Upbeat Manangement inviterer til Stavangers første tropiske gatefest denne helgen.

Det blir scene på plenen utenfor Sting med DJs fra am til pm - i tillegg til flere artister. På plakaten finner vi artister som VG Lista-aktuelle Lauren og den lokale rapperen Abelone.

Det er fri aldersgrense på uteområdet, 20 årsaldersgrense på afterparty på Sting.

