Denne guiden gjelder fra torsdag 9.januar til søndag 12. januar 2020.

Semesteråpning @Tappetårnet

Hva: Kranåpning Hvor: Tappetårnet, Ullandhaug Når: Torsdag kl.17

Nytt semester! Yay? Tappetårnet sørger for en smooth start og inviterer alle medstudenter til semesteråpning og årets første «tappetorsdag».

Strikkekafé

Hva: Sosial strikking Hvor: Mostun Natursenter, Stavanger Når: Torsdag kl.17

Hvorfor sitte alene å strikke? Her blir det sosialt, salg av økologiske vafler, både varm og kald drikke - og garantert noen som kan hjelpe deg om du sitter fast i oppskriften!

Kinn @Cardinal

Hva: Bryggeribesøk Hvor: Cardinal Pub, Skagen, Stavanger sentrum Når: Torsdag kl.19

Et av Stavangers beste vannhull for ølhunder får storfint besøk fra Kinn bryggeri i andre etasje. Intet mindre enn 12 varianter fra Florø-bryggeriet skal smakes.

Solsiå Rundt

Hva: Pub til pub-runde Hvor: Sandnes sentrum Når: Torsdag kl.19

I Sandnes er det Melkebaren som er treffstedet for ølinteresserte. Torsdag er dette startplassen for «Solsiå Rundt». Deretter går turen videre med tapas på Noi, før kvelden avsluttes med cocktails på Petite.

Strikkekveld med foredrag

Hva: Strikk og lær Hvor: Sagbruket, selskapslokale i Julebygda, Sandnes Når: Torsdag kl.19

Carina Sandsmark Øvestad fra Sandnes-firmaet Varp & Veft kommer. Hun lager blant annet puter og barneluer i ull. I tillegg blir det salg av kaffe/te og noe å bite i.

Hear Me Roar

Hva: Konsert Hvor: Bøker og Børst, Fargegata, Stavanger Når: Torsdag kl.20

Hear Me Roar starter året med intimkonsert i Fargegata. Dette kan fort bli trivelig, melder arrangøren.

Open Mic @Martinique

Hva: Ta sjansen! Hvor: Martinique, Nytorget, Stavanger Når: Torsdag kl.21

Den første torsdagen i måneden er det open mic-kveld på Nikken, og alle artister med eget låtmateriale er invitert opp på scenen! Gratis inngang er det også.

Reggaeruption @Hygge

Hva: Reggaenight Hvor: Hygge, Stavanger sentrum Når: Fredag kl.19

Det blir solide vibes med roots, riddims, raps, live instrumenter, freestyles, jams, premium selection & spiritual reflection, lover arrangøren! Billettsalg i døra.

What’s Brewing Restefest

Hva: Too good to go, indeed Hvor: Maskinhallen, Tou, Stavanger øst Når: Fredag kl.19

Ifølge NRK ble det kastet over 3 millioner liter med øl i fjor. Hørt så gale? For å unngå at ølet fra fjorårets What’s Brewing finner veien til renseanlegget på Mekjarvik, kan du altså bli med på restefest på Tou. 100 billetter legges ut for salg, og da får du dekket glass - og påfyll.

Klubbkveld @StingNere

Hva: Klubbkveld Hvor: Sting Nere, Stavanger sentrum Når: Fredag kl.22, lørdag kl.22

Fredag er TroubleTone tilbake på Sting med sticken proppfull av ny og gammel dancehall, pluss litt revival reggae og diverse annen beslekta musikk, melder arrangøren. Lørdag tar rutinerte DJ Pursuit over.

Lørdagsverksted

Hva: Åpent verksted Hvor: Sølvberget, Stavanger sentrum Når: Lørdag kl.12

Verkstedet på Sølvberget holder åpent én lørdag i måneden. Her kan du ta i bruk kule greier som ikke finnes i det gjengse hjem, som 3D-printer, vinylkutter, CNC-fres, buttonmaskin og annet elektronisk utstyr. Aldersgrense 12 år.

Idrettsdagen 2020

Hva: Test en idrett! Hvor: Stavanger idrettshall,Gunnar Warebergsgate 3, Stavanger Når: Lørdag kl.12

Alltid lurt på om du var et talent i noe du aldri fikk prøvd ut? Nå har du sjansen! Et stort mangfold av idrettslag stiller opp for å vise fram sin idrett - og alle som ønsker kan prøve, både store og små. Det blir konkurranser og premier, inngang og alle aktiviteter er gratis!

We Come in Peace

Hva: Danseforestilling Hvor: RAS, Sandnes kulturhus Når: Lørdag kl.19.30

Forestillingen beskrives som en «samtidsdancial». Arrangøren lover en utenomjordisk opplevelse, da «våre venner fra fjerne galakser har valgt kunsten som sitt medium og RAS som sitt spillested». Speisa? Garantert!

Saturday Night Fever

Hva: Klubbkveld! Hvor: Fri Bar, Fargegata, Stavanger Når: Lørdag kl.22

Det har visstnok vært stor etterspørsel etter dette, ifølge Fri bar, som kan melde at «her på Fri i Fargegaten hører vi på dere, the party people!». Det blir derfor live DJ hver lørdagskveld framover, som spiller de beste pop/disco-låtene fra 70, 80, 90 og 00-tallet!

Sleggekunst + Bad Uforia

Hva: Konsert, norsk rock Hvor: Tribute, Sandnes Når: Lørdag kl.22.30, dørene åpner kl.20

Sleggekunst presenteres som et band som gir deg «norsk rock på dialekt, på en måte du ikke visste at du savnet», og lover å sparke hardt fra seg. Bad Uforia er support.

Jam Night @FrøkenPil

Hva: Jam session Hvor: Frøken Pil, Østervåg, Stavanger sentrum Når: Søndag kl.18

Apropos sparking: Frøken Pil sparker i gang det nye året med et nytt konsept: Jam Night! Alt du trenger er deg selv, litt «jam» og eventuelt et instrument om du måtte ønske. Perfekt som rolig søndags/recovery-aktivitet, ifølge arrangøren.

Sjekk også ut Aftenbladets kalender: detskjer.aftenbladet.no!

Hver uke presenterer vi et utvalg av det som skjer i byene i våre anbefalinger for helgen. Send gjerne tips om hva som skjer innen tirsdag - til tips@byas.no!