Utopia-guiden: Her er ALT du trenger å vite

Fredag klokka 15 åpnes dørene til festivalområdet, og allerede nå kan festivalledelsen slå fast at 2019-versjonen blir den største noensinne!

Værmeldingen er foreløpig ok, festivalen er nesten utsolgt, profilen er noe annerledes, men det blir garantert høy allsang-faktor og topp stemning!

Hvis du har tenkt deg innom festivalen, her har vi tatt med noen - eller sånn cirka ALT av - greier som kan være greit å vite!

Praktisk informasjon:

Hva: Musikkfestival, arrangert for første gang i 2017

Hvor: Stavanger Konserthus

Når: Fredag og lørdag, 23. og 24. august 2019. Of course.

Åpningstider: Fredag kl. 15.00 - 23.00 og lørdag kl. 15.00–23.00.

Aldersgrense: Nei, du slipper ikke inn hvis du er 17 år og tre kvart. 18 års-grense gjelder over hele festivalområdet. Ingen vergeordning. Husk gyldig ID!

Billetter:

Fredagspass: 990 kroner (få billetter igjen)

Lørdagspass: 990 kroner (få billetter igjen)

Festivalpass: 1549 kroner (få billetter igjen)

Dagspass kan oppgraderes til festivalpass for 559 kroner. Alt av VIP, earlybird- og studentbilletter er utsolgt.

Fått med deg at Postgirobygget måtte endre dag? Utopia har derfor åpnet til gratis bytte av dag for deg med dagspass.

Billettene - enten på telefon eller papir - må byttes inn i festivalarmbånd: Det er viktig å huske på at du ikke kan hente armbånd for andre, og det er ikke lov å ta det av eller på. Bånd som er avrevet er ikke lenger gyldige.

Billetter kan byttes inn i festivalarmbånd fra tirsdag til fredag (kl.10–18) i Stavanger Sentrums lokaler i Søregata. Etter dét er det festivalområdet som gjelder.

Transport: Buss nr 8 går forbi Bjergsted. Det er heller ikke langt fra Stavanger sentrum (se kolumbus.no eller vy.no for full ruteoversikt til og fra sentrum), så det beste er nok å ta beina fatt - eventuelt en sykkel/bysykkel - siden det er begrenset med parkering i området. Selve parkeringshuset under amfiet er stengt under Utopia.

Festivalområdet: I år er festivalområdet utvidet. Området bak Konserthuset, mot Bjergsted, er nå åpent - og vil bli en plass for avslapning. De to scenene, hovedscenen og nova-scenen, er plassert på hver sin side av amfiet utenfor Konserthuset.

Utopia-appen

Mat og drikke: Det vil ikke være tillatt med egen mat og drikke på festivalområdet, men festivalen har et eget område, kalt «Foodtopia», hvor det vil bli servert fast føde! Blant annet har disse meldt ankomst: Pizzabakeren, The Shack og Los Tacos.

Overnatting: Festivalen ligger sentralt i Stavanger, hvor det finnes en røys med overnattingsmuligheter. Det «offisielle» Utopia-hotellet er Comfort Hotel Square.

Handicappede/ledsagere:

Arrangørene skriver: Ledsagerbevis er akseptert. Hvis kortinnehaver har billett, kommer ledsager med ledsagerbevis gratis inn.

Fremvis HC-parkeringsbevis til servicepersonell utenfor festivalområdet, og du vil bli henvist til riktig område. HC-inngang med enkel tilgang til rampe for rullestolbrukere, vil finnes ved VIP-inngangen.

Festivalområdet har egne HC-toaletter tilgjengelig, og disse er godt merket og skiltet. Ved toalettet vil det være servicepersonell som sørger for at ikke toalettene ikke benyttes av andre.

Været: Det er mye som kan gå galt når man arrangerer en festival i Stavanger i august. I skrivende stund ser det ut som både Yr og Storm er enige om at regnet holder seg stort sett vekke.

Dette bør du ha med:

Det er lov å ta med seg sekk inn på festivalområdet, men denne kan bli sjekket ved innslipp.

I sekken - eventuelt rumpetaska (som var en hit på årets Palmesus)- kan det være lurt å ha med seg:

Ekstra klær (inkludert noe som tåler regn)

Gode sko

Noe varmt å sitte på (teppe/skjerf eller lignende)

Billett og ID

Mobilen - med Vipps (Utopia har også en egen app)

Penger, kort

Godt humør (kjipt å glemme dét igjen hjemme, gitt...!)

Og så til det kanskje aller viktigste:

Programmet!

Artistene er forhåpentligvis klare for å ta Stavanger med storm, og fordeles mellom to scener - hovedscenen og Nova-scenen - fredag og lørdag.

Her er hele programmet, med full line-up og spilletider:

Dørene åpner 15.00 og stenger 23.00.

Fredag 23. august:

15:20 TØFL (main)

15:55 TBA (nova)

16:25 Kamelen (main)

17:15 ISAH (nova)

17:50 Dagny (main)

18:40 Kjartan Lauritzen (nova)

19:30 Otto Knows (main)

20:35 Maurice West (nova)

21:25 Karpe (main)

Lørdag 24. august:

15:30 SKAAR (main)

16:05 Icy Arn (nova)

16:40 Postgirobygget (main)

17:30 Travelle (nova)

18:05 Stavangerkameratene (main)

18:55 MYXE (nova)

19:30 Zara Larsson (main)

20:35 Unge Ferrari (nova)

21:25 Sebastian Ingrosso (main)

Afterpartys

Fredag:

//ISAH’s Offisielle Afterpart// Hvor: Bar Social Club Stavanger, Konsgårdbakken 3. Når: Fredag kl.22. Isah inviterer til etterfest og har med seg resten av gjengen fra kollektivet SDKT og DJ Fatos Gela. Konsertstart klokka 24! Aldersgrense 20 år, CC: 150 kroner (200 i døra).

Fått med deg Byas-intervjuet med Isah? Ville ikke jobbe med musikk, men nå vil alle ha en bit av Isah!

Lørdag:

//Utopia 2019 - Official Afterparty// Hvor: Bar Social Club Stavanger, Kongsgårdbakken 3. Når: Lørdag kl. 22. Tom Boye, Matzow og flere kommer. 20-årsaldersgrense. CC: 150 kroner.

