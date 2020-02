Byas fyller fem år: Slik skal det feires!

– Wow, fem år. Tiden har gått kjempefort, sier redaktør og produktsjef Tone Pedersen.

Hun har jobbet i Byas siden oppstarten og gleder seg veldig til tiden fremover.

Ikke bare skal det settes av en hel dag til å feire femårsjubileet. I mars kommer også nytt design - og ny logo!

Journalist Håvard Tanche-Larsen Knutsen teamet opp med Tone i 2016, og siden den gang har det vært denne duoen som har driftet Byas.

– Leserne våre ønsker nærhet til byen sin. Det som Aftenbladet ikke tar tak i, er gjerne en fin sak for oss. Det er mange gode historier og nyheter der ute, og det er vår oppgave å formidle dem, sier Håvard.

Eller som en leser beskrev det: «Byas er lokalavisen i regionavisen».

«Et friskt pust»

Dette var én av flere tilbakemeldinger Byas fikk etter brukerundersøkelsen i fjor sommer.

Og resultatene fra denne er noe av det Tone er mest stolt av:

– Det betyr veldig mye for oss å se at lesernes syn på Byas matcher måten vi ønsker å bli oppfattet!

For fem år siden ble Byas lansert i det stille. Nå er siden mer eller mindre kjent i hele Sør-Rogaland.

Den ligger vel å merke et par skritt bak «storebror» Stavanger Aftenblad, men ifølge undersøkelsen blir den likevel sett.

Andre tilbakemeldinger som varmet hjertene i redaksjonen var disse:

«Den viktigste kilden for å vite hva som er aktuelt i byen» og «Norges mest chill nyhetsmedium» og «et friskt pust i en kjedelig avishverdag».

Jarle Aasland

«Just do it!»

– Hva er hemmeligheten, Håvard?

– Er det kleint å si «just do it»? ler Håvard og ser bort på Tone som allerede har sluppet latteren ut.

– Nei da, for det handler jo om å ikke være redd for å prøve nye ting. Det er viktig at det er rom for å feile, så i redaksjonen vår er vi veldig åpne for det meste.

Duoen ser frem til de neste fem årene og håper leserne fortsetter å komme med innspill, kritikk og tilbakemeldinger.

– Hvilke drømmer har Byas for fremtiden?

– Det hadde vært ekstra kult å få til et Byas-kontor i Sandnes!

Gratulasjon fra «storebror»

Sjefredaktør Lars Helle i Aftenbladet forteller at han er veldig stolt av hvordan Byas har vokst de siste fem årene.

– Hvorfor mener du Byas er viktig?

– Vel, for det første så når vi de unge gjennom denne plattformen, i tillegg til at vi får de litt eldre til å følge med på hva som skjer, sier Helle, og fortsetter:

– For det andre, så har Byas gitt oss muligheten til å eksperimentere mer med konsepter og språk. Og jeg er veldig stolt over alt de får til.

Nå synes han det er på tide at Byas får en «makeover».

– Det blir veldig spennende å se hvor veien går videre, spesielt om leserne kommer til å like den nye fargen, logoen og designet.

– Kommer du på festen, Lars?

– Selvfølgelig gjør jeg det!

Arkiv

En annen selvfølge er at femårsdagen skal feires! Det er lagt opp til at det skal være noe for enhver den 25. april:

Slik er dagprogrammet @Sølvberget

Hva med å først få en miljøvennlig start på dagen ved å dra på klesbytte-dag eller redesignkurs med gjenbruks-influenser Ingrid Bergtun?

Så kan du stikke videre til FIFA-turnering på kinoen - eller få med deg live podcast med Yrja Oftedahl og «Power Ladies».

Tomine Walmsness

Bursdagsfest @Folken

På kvelden blir det fest på Folken! Det blir blant annet quiz, DJ, en prisutdeling (stay tuned...) og konserter med kortreiste, lokale artister!

Kriminell Kunst - med Tore Pang og Jenski - er ett av navnene på festplakaten.

– Byas har på kort tid blitt etablert som stedet for det som er gøy! Jeg synes det har vært kjempekjekt å følge utviklingen og jeg leser Byas hver dag. Gleder meg til fortsettelsen og til å feire bursdagen på Folken i april, sier Tore Pang - og lover at feiringen blir en kveld for historiebøkene.

Her er lineupen:

TØFL

Kriminell Kunst

Kapteinen

Juliane

Prikkedöden

Konferansier Yrja Oftedahl skal lose publikum gjennom det hele.

Jon Ingemundsen

Jarle Aasland