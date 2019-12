Ut i romjula? Dette skjer!

Første og andre juledag er gjerne kjent som de store festdagene i romjula, men det er langt fra de eneste dagene det er mulig å ta seg en fest i Stavanger og Sandnes.

Byas har sjekket hva som skjer!

Alf & Werner

Hvor: Stavanger.

Hva skjer: Alf & Werner holder åpent hele romjula og flere DJ gjester utestedet. Sjekk ut hvem her.

Anders Minge

Bøker & børst

Hvor: Stavanger.

Hva skjer: Første juledag kan du drømme deg vekk til sommer og sol på Bøker og børst, når de arrangerer «Summer Night». De lover reggae, soul, cumbia, bossanova, exotica, surf gitarer og andre sommerlige toner.

Pål Christensen

Checkpoint Charlie

Hvor: Stavanger. Hva skjer: Checkpoint Charlie inviterer til konsert med poprock-bandet Longfield & Super Skeleton andre juledag. Fjerde juledag kjører Overhead Lemmyhyllest. Det blir høyt, hardt og masse av sjefens favoritter og en perfekt anledning til å rocke av seg ribbefettet, skriver utestedet på Facebook.

Kristian Jacobsen

Cementen

Hvor: Stavanger.

Hva skjer: I tradisjon tro blir det konsert med Wunderkammer andre juledag på Cementen. Tredje juledag blir det fest med jazzface og gjestedj Prince Jerry aka Tomme Trusler. Cementen gir seg derimot ikke der, og kjører på med XMAS Extravaganza fjerde juledag.

Diablito Food & Music

Hvor: Stavanger.

Hva skjer: Hver lørdag er det Buenas Noches-konsert på Diablito, og romjulen er intet unntak. Dermed kicker de i gang fete og funky tunes fjerde juledag.

Fribar

Hvor: Stavanger

Hva skjer: Femte juledag(?) kommer Sincerely, Frank tilbake til Stavanger. Det blir Fribars siste konsert i det de kaller tenårene (2019). Men før det blir det fredagskonsert med Jean Brigitte and Snowpirate tredje juledag, og romjulsfest fjerde juledag.

Fredrik Refvem

Hanekam

Hvor: Stavanger.

Hva skjer: Første juledag er det Doc Lello’s jul hos Hanekam. Dette er kveldene for dem som ikke liker å stå i ro, skriver Hanekam på Facebook.

Heidi’s Bier Bar

Hvor: Stavanger.

Hva skjer: Hvis du er i humøret til å danse på bordet, er Heidi’s åpent første, andre og tredje juledag.

Hverdagsgodt

Hvor: Stavanger.

Hva skjer: Hverdagsgodt inviterer til drinks og «kveldsgodt» tredje juledag.

JazzArkivet

Hvor: Stavanger.

Hva skjer: Fjerde juledag blir det nyttårsshow i JazzArkivet med Espen Hana, Sverre Kvam og Jorunn Hodne.

Carina Johansen

Pontus

Hvor: Sandnes.

Hva skjer: Pontus tar seg av de fotballfrelste i julen når Frank & Jarle kommer og spiller live musikk til både Manchester United kampen samt Liverpool kampen andre juledag.

Pubn

Hvor: Stavanger.

Hva skjer: Pubn ønsker velkommen til en helaften med musikk og gode toner tredje juledag. Det blir karaoke med Casper J. Rens stemmen og ta turen!

Jarle Aasland

Påfyll

Hvor: Stavanger.

Hva skjer: På Påfyll blir det konsert både andre, tredje og fjerde juledag. Andre kommer Bernard Jenkins, tredje juledag kommer Beautifull Destruction og fjerde blir det Afrofest.

Sagbruket

Hvor: Sandnes.

Hva skjer: I tradisjon tro arrangerer Sagbruket-selskapslokale i Julebygda til romjulsfest med trubadurene Frank og Jarle fra bandet Bankers.

Sting Nere

Hvor: Stavanger.

Hva skjer: To tidligere Sting-residenter, Nite Site & Jazzface, inntar Sting Nere første juledag. Andre juledag kommer Sergio Do Carmo, mannen bak navnet Dj Taste-it. Sting Nere kjører også på med fest tredje juledag. Da er Mtias er klar for å spille funky deep house.

The Old Irish Pub

Hvor: Stavanger

Hva skjer: Første og andre juledag blir det fest på The Old Irish Pub i Nedre Holmegate. Utestedet lover liveband.

Tou Scene

Hvor: Stavanger. Hva skjer: Fjerde juledag slår Stavanger-bandene Starpalace og Vicereine seg sammen for å lage romjulsshow på Tou Scene. Dans inn det nye året, oppfordrer Tou.

Pål Christensen

Uvisst

Hvor: Stavanger.

Hva skjer: Torsdager er studentenes kveld på Uvisst, og julen er intet unntak. Andre juledag blir det Frat & Sorority Thursday.

LES OGSÅ: