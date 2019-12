Dette skjer på utestedene nyttårsaften!

2019 går mot slutten og nyttårsaften nærmer seg med stormskritt. Hvis du ikke skal på hjemmefest, eller ikke vet helt hva du skal gjøre nyttårsaften – fortvil ikke. Det er nok av fester å ta av.

Pål Christensen

Her er en oversikt over utestedene som arrangerer nyttårsfest:

Jarle Aasland

Fyrverkeri, glitter og konfetti på Beverly

Følg julelysene til Vågen og feir nyttår på Beverly Hills Fun Pub.

De slår seg sammen med Sportscafeen og kan by på fyrverkeri, glitter og konfetti.

Utestedet er åpent hele dagen, så her er det bare å slå seg løs.

Tradisjon på Cocktailfabrikken

Cocktailfabrikken lover fantastisk stemning, bobler, konfetti og massevis med gøy i sitt Facebook-arrangement.

Pål Christensen

Nyttårsfeiring på Diablito

Årets feiring er inspirert av Soho Garden klubbkonsept fra Dubai og New York – en smeltedigel av nattens opplevelser, eventyr og mystikk, skriver arrangøren på Facebook.

Diablito blir gjort om til en gedigen nattklubb i første og fjerde etasje!

Magnhild Synnøve Mostad

Nyttårsaften på Heidi’s!

Du kan danse deg inn i det nye året på et av bordene på Heidi’s Bier Bar, som ligger i de gamle lokalene til Hall Toll.

Lokalet blir snudd på hodet og veltet i både glitter, diskokuler, bobler og ikke minst konfetti, skriver utestedet på Facebook.

Nova x Lvndscape

Den nederlandske artisten LVNDSCAPE gjester Nova nattklubb i Stavanger på selveste nyttårsaften.

Trafficlight party

PUBn åpner dørene i Skagenkaien 6, og inviterer til trafficlight party. Det vil si at man får et armbånd ved inngangen som indikerer hvilken sivilstatus man har. Kanskje går du inn i det nye året med en ny kjæreste?

Nyttårsaften på puben

Et av de nye tilskuddene til Stavangers uteliv er The Old Irish Pub. I år byr også de på nyttårsfest. Det blir livemusikk og utestedet selv skriver at de vil avsluttet 2019 med et stort smell.

Pål Christensen

Fest på Rabalder

Gå inn i det nye året med et stort Rabalder.

Utestedet lover en stemning du sjeldent har sett maken til!