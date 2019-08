10 fine øyeblikk fra Utopia

Plutselig var det slutt. Støvet har lagt seg i amfiet. Knuste plastkrus og slitte regnponchoer har for lengst havnet i søpla.

Årets Utopia var den tredje i rekken, og kunne slå til med ny publikumrekord.

Rundt 9500 mennesker var innom begge dagene. Totalt 19.000 publikummere, festivalen var utsolgt!

Selv om vi ikke er i nærheten av å kunne oppsummere alt som skjedde i løpet av de to dagene i Bjergsted, har vi samlet noen av høydepunktene her.

God fornøyelse!

1. Den hjemvendte sønn

Isah spilte for første gang på Utopia i 2017, da sammen med resten av crewet i Kriminell Kunst. En opptreden han mente var litt forhastet, der lyden ikke var den beste, og han hadde minimalt med erfaring.

Mange års erfaring har han heller ikke nå, men for en artist han har blitt på kort tid. Publikum har også fått øynene opp for ham, og ropte «Isah, Isah, Isah» flere ganger under konserten.

Som Aftenbladets anmelder skrev: «Sangeren er bedre enn sangene».

2. Karpe

Legendene fra Østlandet slapp i vinter ut SAS Pluss/SAS Pussy.

Albumet, kunstverket, låtene, ja - hva det egentlig er, ble mottatt med stor jubel blant publikummere og kritikere.

(Dette ble også det store gjennombruddet til vår lokale stjerne, Isah).

Men da teppet falt, og Chirag gikk ned den karakteristiske SAS-trappa for å møte folkehavet i amfiet...

Og Magdi crowdsurfet på et oppblåsbart fly blant publikum?

Amazing.

Les anmeldelsen av Karpe-konserten her: Er det dette skattepenga mine går til?

3. Maurice West

Finn E. Våga

Utopia har sagt at de skal gå bort fra uttrykket «mørk teknofestival». Det har festivalen i stor grad klart, både med nytt design og en annerledes lineup.

Selvsagt, noen EDM-innslag var det, som Otto Knows og Maurice West.

Sistnevnte bød på låter som «Rythm of the night» og LMFAOs «Party rock anthem» (#russ2011)! Litt nostalgi, som fikk publikum til å danse, til og med oppå hverandre.

4. Dansen

Shiiit. Danse, det kan dere virkelig. Noe ble også snappet opp på i geostoryen vår på Snapchat.

Som for eksempel denne fyren. At han ikke brekker beina er utenfor vår fatteevne.

You rock!

5. Antrekkene

Eh, ja...

Mange er glade i å gjøre litt ekstra ut av outfiten på festival. Glitter, paljetter, og farger. Noen utnyttet derimot fargepaletten i større grad enn andre.

Mange av dere så ganske stilige ut, så stilige at vi i Byas stoppet dere og sydde sammen en egen moteløve-sak fra Utopia. Sjekk den ut her!

6. Allsangen

Dessverre måtte Postgirobygget bytte dag, og spilte derfor på lørdag i stedet for fredag.

Men, på lørdag sto også Stavangerkameratene på hovedscenen. Når sola titter fram, det er behagelige temperaturer, og man har noe godt i glasset - og Postgirobygget og Stavangerkameratene opptrer samme dag...

– For godt til å være sant, eventuelt for sant til å være godt, kalte Aftenbladets kulturjournalist Leif Tore Lindø det hele.

Publikum elsket det.

#allsang

7. Travelle-katastrofen

Finn E. Våga

Med noen skeive smil og forsiktige dansetrinn, prøvde publikum og danse med til Travelle på Nova-scenen.

Dette skal være en oppsummering av fine øyeblikk. Dette var kanskje ikke et slikt øyeblikk, men sjarmerende? Tjaaa, men vi føler det bør bli nevnt.

Utopia bydde på en fantastisk fest fram til dette innslaget. Travelles karaoke-session med Queens «Bohemian Rhapsody» og DDEs «Rai-Rai» var derimot ikke det helt store.

8. Folkehavet

Utopia ble utsolgt. Alt, bortevekk, det var ikke en eneste billett igjen, fikk Byas høre fra festivalsjef Espen Yung Svendsen lørdag ettermiddag.

At festivalen satte ny publikumsrekord viste igjen i amfiet.

Da Stavangerkameratene dro i gang «Bare så du vett det», eller da Kjartan Lauritzen spilte «Fredag», så kokte det.

Folk sto som sild i tønne.

9. Utløste bilalarmen

Finn E. Våga

Bassen kom opp på en helt nytt nivå da Unge Ferrari gikk på Nova-scenen.

Samtidig som Unge Ferrari spilte i amfiet, begynte bilalarmen til en Lexus-bil som var utstilt inne på VIP-området i Konserthuset å ule.

Ikke bare én, men to ganger!

Vi legger skylden på sjalusi og riiimelig høy bass.

Ferrari 2 - Lexus 0.

10. Ny festival

Finn E. Våga

Sebastian Ingrosso satte et verdig punktum på Utopia 2019. Ut av røyken fra alle pyroeffektene, dukket noen datoer opp på storskjermene.

28. og 29. august.

Utopia 2020 er allerede bekreftet. Save the dates!

Vi snakkes neste år!