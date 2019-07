Kjekke ting du kan gjøre denne helga

Denne guiden gjelder fra torsdag 11. juli til søndag 14. juli 2019.

Karaoke

Hva: Syng med den stemmen du har-anledning Hvor: Fri Bar og Ovenpaa Når: Fra kl.21 (Fri Bar) og kl.22 (Ovenpaa)

Altså, innrøm det! Vi har alle hatt en drøm om å bli sangstjerne en gang i livet. Torsdag kan du bytte ut baderomsartiklene med en ekte mikrofon!

Do-re-mi-fa-sååååå det er bare til å varme opp stemmebåndene, folkens!

Kaizo Kids

Hva: Kjellerkonsert Hvor: 4Sound, Steinkargata 19, Stavanger Når: Torsdag, 17.30

Kaizo Kids (må ikke forveksles med Casiokids) er en trio fra Stavanger som definerer seg selv som et «instrumentalt post-rock/dream pop band». Trykk dét på visittkortet! Torsdag blir det gratiskonsert i kjelleren på 4Sound i Stavanger. Sjekk dem ut på urort.p3.no!

Hiphop live @Pubn

Hva: Hip hop-konsert Hvor: Pubn (tidligere Dickens), Vågen, Stavanger Når: Torsdag, kl.20

Dan Lesler, VATR, Tore Pang & DJ Soulbap har livekonsert torsdag på Dickens. Arrangøren melder at dette er for å fremme hip hop-miljøet i Stavanger og kjører derfor gratis inngang.

The Tramps @Påfyll

Hva: Folkrock Hvor: Påfyll, Stavanger sentrum Når: Torsdag kl.21

Stavangerbandet har kastet krykkene og rører på seg igjen, etter noen år med kontemplasjon og chakra-justering, melder arrangøren. Repertoaret består av et stort utvalg egne låter og folkemusikk fra Irland, Skottland, England og Amerika.

Sommerkonserter i Foajeen

Hva: Minikonserter Hvor: Stavanger konserthus Når: Torsdag, fredag, lørdag kl.13 - kl.14

Nesten hver ettermiddag i juli drar Konserthuset i gang konserter i foajeen. Denne helgen står disse på tapetet:

Torsdag: Nortango spiller opp til tango i foajeen på torsdag.

Nortango spiller opp til tango i foajeen på torsdag. Fredag: Haugesunds-/Stavanger-bandet Ford Rekord garanterer god stemning.

Haugesunds-/Stavanger-bandet Ford Rekord garanterer god stemning. Lørdag: Klossmajor operer i landskapet mellom pop, jazz, soul og hip hop - kan bli en spennende fusjon!

NM i grilltennis @HeidisBierBar

Hva: Norgesmesterskap i grilltennis Hvor: Heidi’s Bier Bar, Stavanger Når: Fredag, kl.22.15 (påmelding på facebook eller i baren før konkurransestart)

Hæ? Ja, grilltennis! Kort fortalt er grilltennis en racketsport med to spillere på hvert lag hvor man skal prøve å treffe koppen med ballen, mens koppen står oppi en kulegrill. Hæ, fortsatt? Ja, her går de i detalj på hva dette faktisk er for noe. Her er det bare til å heise opp shortsen, grave fram konkurranseinstinktet og la det svinge!

Bruktmarked @Nytorget

Hva: Secondhand-marked Hvor: Nytorget, Stavanger Når: Lørdag kl.10

Fram mot slutten av september blir det tradisjonsrikt bruktmarked på Nytorget hver lørdag

DJ Friendly @Cementen

Hva: Klubbkveld Hvor: Cementen, Stavanger Når: Lørdag, kl.23

Det ble ramaskrik da DJ Friendly ble tatt av NRK-eteren i 2016. Han har imidlertid ikke pensjonert seg som klubb-dj, og lørdag kommer han tilbake til Cementen for å levere dansbare beats på gulvet!

Strandrydding og hemmelig konsert

Hva: Plastrydding med surprise attåt Hvor: Oppmøte seilskuta Vega, Skagenkaien Når: Søndag, kl.12 - kl.16

S/S Vega, CleanSounds, Infinitum Movement og Ryfylke Friluftsråd inviterer til strandrydding på søndag. Påmeldte kan møte opp på seilskuta Vega som ligger langs Skagenkaien i Stavanger, så blir det avreise i samlet tropp til aksjonsstedet.

Ta med passende antrekk, drikkevann og en liten matbit - arrangøren stiller med ryddeutstyr. Etterpå blir det konsert med hemmelig artist fra CleanSounds (artisters egen bevegelse i kampen mot marin forsøpling)!

Hvem sier at rydding ikke er gøy, hæ?

Noe du synes mangler? Del det med andre lesere i kommentarfeltet under.

Sjekk også ut Aftenbladets kalender: detskjer.aftenbladet.no!

Hver uke presenterer vi et utvalg av det som skjer i byene med i våre anbefalinger for helgen. Send gjerne tips om hva som skjer innen tirsdag - til tips@byas.no!