I et innlegg på Facebook informerer Tou om at konserten med Girl in Red og Finding Neo er avlyst.

Konserten skulle egentlig skje fredag klokka 22, men Marie Ulven - aka Girl in Red har sett seg nødt til å avlyse.

Marie Ulven - aka Girl in Red - melder: «Jeg må dessverre kansellere konsertene mine i Bergen og Stavanger. Dette året har tært veldig mye på meg både fysisk og mentalt, og som et resultat av dette er er jeg syk og utmattet. Jeg beklager veldig. God jul.»

– Karrieren til den unge artisten har skutt i været i en helt formidabel fart, og vi har full forståelse for at dette kan være overveldende, skriver Tou i innlegget.

Den 20 år gamle Horten-artisten kom for alvor på radaren da hun ble kåret til vinneren av «Urørt» på P3 i fjor, og i år ble hun utropt til «Årets Stjerneskudd» på Bylarm.

Skulle du gå på konserten? Tou opplyser om at alle billetter vil bli refundert i sin helhet, men understreker at det kan ta et par virkedager før pengene er tilbakeført på konto.

