Old Irish Pub endrer åpningsdato

I midten av juni meldte Byas at Old Irish Pub hadde satt åpningsdato.

På facebook finnes det imidlertid en helt annet tidspunkt for «grand opening» i Stavanger.

Bare noen timer etter at pressemeldingen ble sendt ut, ble nemlig datoen endret, forteller Simon Møller, norgessjef i Old Irish Pub.

– Ja, det var litt feil i kommunikasjonen, men vi er klare fra 16. august.

– Egentlig er vi klare for å åpne nå, men vi ønsker ikke å gjøre det nå, men vente til at folk er tilbake fra ferie, legger han til.

– Vi er et seriøst sted

Møller forteller at åpningsfesten i Kristiansand var en suksess, og han håper på det samme i Stavanger.

– Vi skal ha livemusikk og band, og håper på en fantastisk fest. Vi gleder oss til å skape den samme atmosfæren i Stavanger.

– Dere har hatt en tøff start i Stavanger. Hvordan tror dere folk vil ta imot dere?

– Vi har gjort feil, og vi står til ansvar for og har lært av det. Nå ønsker vi å legge dette bak oss, åpne Old Irish Pub i Stavanger og gi folk noen gode opplevelser. Vi håper at innbyggerne kommer til oss og ser at vi er et seriøst sted som leverer positiv energi til utelivet i Stavanger.

Tone Pedersen

Bevillingkluss

At det skulle bli skjenking i regi av danske Old Irish Pub i De røde sjøhus, har nemlig vært langt ifra sikkert.

Åpningsdato var opprinnelig satt til 5. april, men slik ble det ikke etter at Old Irish ble tatt i ulovlig innkvartering av polske arbeidere i lokalene, og brudd på arbeidsmiljøloven, plan- og bygningsloven og brannvernloven.

9. mai sa et knapt flertall i formannskapet i Stavanger nei til nattklubbevilling til det nye utestedet i De røde sjøhus.

Flertallet mente at bruddene var så grove, at de ønsket å sende et signal om at slike aktører ikke var ønsket i utelivet i Stavanger.

Rådmannen mente imidlertid at Old Irish likevel burde på bevilling, og det danske konsernet klaget også på avgjørelsen - med støtte fra Olav Thon.

Forrige måned snudde Venstre, som gjorde at Old Irish Pub likevel fikk bevillingen de trengte for å åpne.