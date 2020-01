Sikret rap-legenden til Stavanger: – Gled dere til en helt unik opplevelse!

Karrieren til den svenske rapperen Ken Ring startet da han som 19-åring slapp sangen «Mamma» i 1999 om sin kreftsyke mor. Etter en rekke album, et artistliv som «underground rapper» og Oscar-nominasjoner reiser han nå på sin siste turné.

Det er en begivenhet deler av hiphopmiljøet i Stavanger har hatt et sterkt ønske om å markere og til slutt klarte de å få rapperen til byen for å holde konsert 7. februar.

– Billettsalget går bra og interessen er stort, sier arrangøren, Martin Langlie til Byas.

Han har vært en aktiv konsertarrangør innenfor urban musikk de siste årene. Også denne gangen trekker han i trådene og var med på å få Skandinavias rap-konge til byen.

Slitent hus får liv

Midt i Fargegata står det et tomt, slitt hus ute av drift. Dette huset skal forvandles til et lokale med en nysnekret scene der Ken Ring kan gi fansen en kveld de sent vil glemme.

– Jeg føler det er noe ekstra givende ved å bygge scenen selv og innrede lokalet for en kveld. Det tror jeg gjør at konserten vil føles veldig eksklusiv, sier Langlie.

Han forteller også at Ken Rings avskjedsturné er et ettertraktet opplegg, så det var vanskelig å finne en passende dato, men det var også den eneste utfordringen. Fordi rapperen hadde veldig lyst å komme til Stavanger.

– Jeg mener han er en av Skandinavias beste låtskrivere på tvers av sjanger med personlige, dype og reflekterende tekster, sier arrangøren.

En avskjedsturné med Skandinavias rap-nestor var noe han ikke ville gå glipp av. Spesielt etter å ha jobbet med norske rapikon som Tommy Tee, Warlocks, Son of Light og Jørgen Nordeng flere ganger de siste årene.

Ingen tvil

Med seg på laget for å få Ken Ring til byen har han Xplosif-gjengen med Tore Pang og Izabell i spissen. I likhet med Langlie gleder de seg enormt til det de beskriver som en historisk begivenhet.

– Da Martin kom med forslaget om å booke ham tilbake for siste gang, var ingen av oss i tvil. Selvfølgelig skulle vi gjøre det, forteller artisten Izabell.

Izabell lover at det røffe lokalet med masse historie i veggene vil fylles opp av fet urban musikk og god stemning denne kvelden.

– Gled dere til en helt unik opplevelse!

Den svenske rapperen som bodde på gata som 12-åring har laget mange album siden han ble kjent. Sanger som går inn på temaer om narkotika, utenforskap og samfunnsproblemer. I 2004 ga han blant annet ut «2 legender utan penger» med Tommy Tee.

Stavangers Tore Pang har også fått samarbeide med Ken Ring.

– Ken og jeg knyttet et nært bånd allerede for 12 år siden og sammen gjorde vi låten «Strekke Grenser» og reiste på en miniturné i Norge, forteller Tore Pang.

Forbilde for låtskrivere

For mange i hip-hop miljøet i Stavanger har Ken Ring sammen med pop-prinsen Petter, vært viktige forbilder for dem som forsøker å skrive rap på eget morsmål i Skandinavia.

– På slutten av 90-tallet var det rap på engelsk som gjaldt. De som forsøkte seg på norsk klarte liksom ikke å gjøre det helt troverdig. Men så fikk Ken Ring og Petter til å lage rap som hørtes naturlig ut på svensk og det var inspirerende for mange, forteller Tore Pang.

Videre forteller han at Ken lærte ham svensk gateslang og ord som «betongen», «sjakk», «hektet» og «parra». Som egentlig betyr: høyblokkene i Stockholms forsteder, kokain, fengsel og penger.

– Vi lærte at det var fett å bruke våre egne ord i vår musikk, sier han.

Arrangørene anbefaler alle å sjekke ut denne konserten - enten du er «gammel» eller ung. De forteller også at Ken Ring er en ekstremt rutinert live artist så konserten vil bli av høy kvalitet.

– Vi kommer til å sette opp stoler og bord, og ha dj-er før og etter konsert for å kunne tilby en helaften, avslutter Martin Langlie.

