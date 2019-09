2000-tallsstjernen kommer til Stavanger

I januar meldte Byas at konsertarrangør Øivind Ekeland inviterte til «Den Store Påskefesten» i Forum Expo - med navn som DJ Ötzi, Freddy Kalas, Stayzmann & Lazz, Vidar Villa og Mads Hansen på plakaten.

Den store festen ble imidlertid avlyst - men alle artistene skulle komme til Stavanger i tur og orden.

Blant annet sørget Staysmann & Lazz for påskefest på Heidi’s, mens Freddy Kalas og Vidar Villa gjestet Fjåge i Vågen i sommer.

Og i november kommer én av 2000-tallets store hitmakere, DJ Ötzi, til byen: Fredag 8. november loves det afterski-stemning av den østerrikske artistlegenden på Heidi’s Bier Bar.

«Hey Baby»

DJ Ötzi - eller Gerhard Friedle - som han egentlig heter, er i dag 48 år, og har flere mer eller mindre plagsomme slagere på samvittigheten.

I tyskspråklige land er han mest kjent for låten «Ein Stern», mens her til lands går det mest i «Sweet Caroline», «Doo Wah Diddy» (diddidamdiddidu) og «Hey Baby» (oh - ah!!!).

Ringer det ingen bjeller? Værsågod:

– Opptrer før første gang i Norge

Ekeland er stolt over å være vertskap for det som skal være DJ Ötzi sin aller første norgesopptreden.

– Han har siste året gjennomført massevis av TV-show på kontinentet og vært på egen turne i alpelandsbyene – og nå er det duket for Stavanger! skriver Ekeland i pressemeldingen.

– Når han for første gang ever opptrer i Norge, så er det nesten utrolig at det skjer på lille Heidis!

Billettene legges ut for salg mandag 9. september. Arrangementet har 20 års aldersgrense.