Her er alle «Spis for 100»-rettene i Stavanger

Neste måned - fra 3. til 9. februar - blir det «Spis for 100» i Stavanger.

Det er første gang konseptet prøver seg i byen, og det er så enkelt som det høres ut som: Restaurantene som deltar på festivalen velger ut én rett (eksisterende, eller ny) som settes ned til en hundrings.

Sist Byas skrev om «Spis for 100» var 30 spisesteder med. Siden den gang har Trine Lise Gjelstad og Andreas P. Berg fått med seg fem spisesteder til.

Påmeldingsfristen for utesteder er nå gått ut, så det totale antallet spisesteder som er med blir altså 35.

– Vi håper folk koser seg og tester ut byen, sa Gjelstad da Byas snakket med duoen tidligere denne måneden.

Stella Marie Brevik

​«100-Ugå» i Sandnes uka etter

Er du glad i å spise ute, er det gode tider! Bare én uke etter «Spis for 100» i Stavanger blir det nemlig «100-Ugå» i Sandnes.

At Sandnes har så å si samme konsept like etter, ser ikke duoen bak Stavanger-festivalen på som et problem:

– Det er ingen konkurranse. Sandnes har ønsket oss lykke til. Målet er bare å løfte mat- og utelivet i byen vår.

Her er alle «Spis for 100»-rettene

Under finner du alle rettene i «Spis for 100»-uka i Stavanger: 3. - 9. februar 2020:

🌱 = Vegetarisk/vegansk rett eller alternativ

🦐 = Pescetarisk rett med fisk/skalldyr

AL FORNO, SKAGEN: Italiensk Pizza con Peperoni (Tomatsaus, mozzarella, paprika og pepperoni fra Italia)

Italiensk Pizza con Peperoni (Tomatsaus, mozzarella, paprika og pepperoni fra Italia) AKROPOLIS: Husets marinert gyros, serveres i pitabrød sammen med tomat, løk og tzatziki

Husets marinert gyros, serveres i pitabrød sammen med tomat, løk og tzatziki ​BULLOCK STEAK & BAR: Spansk biffgryte med braisert høyrygg servert med potetpuré

Spansk biffgryte med braisert høyrygg servert med potetpuré ​ BURGER & BEERS: 150g burger med røkt ost, chipotlemajones, bacon, sprøstektløk og pommes frites

150g burger med røkt ost, chipotlemajones, bacon, sprøstektløk og pommes frites BØLGEN & MOI🦐: Bakt lange med blåskjell, edamame bønner, jordskokk og røkt båskjellsaus. (Allergener: melk, bløtdyr, fisk, sulfitt)

Bakt lange med blåskjell, edamame bønner, jordskokk og røkt båskjellsaus. (Allergener: melk, bløtdyr, fisk, sulfitt) CAFÉ BACCHUS: Bacchus Special - husets marinerte kyllingfilet servert på nanbrød med agurk, tomat, rødløk, salat og ruccola. Kommer med tatziki.

Bacchus Special - husets marinerte kyllingfilet servert på nanbrød med agurk, tomat, rødløk, salat og ruccola. Kommer med tatziki. CAFE STING🌱: Pitabrød med falafel med mojo-pistasj vinagrett og salat

Pitabrød med falafel med mojo-pistasj vinagrett og salat ​ CHINA TOWN STAVANGER: Rød Curry Duck. Sprøstekt and med rød curry saus (sterk)

Rød Curry Duck. Sprøstekt and med rød curry saus (sterk) ​ DÉJÁ VU DELIKATESSER🦐: Tempurasalat med kongereker, avokado, mangosalsa, koriander, chili, kimchee og yozudressing

Tempurasalat med kongereker, avokado, mangosalsa, koriander, chili, kimchee og yozudressing ​ DOMINO'S FISKEPIREN: Stor Pepperoni Pizza med amerikansk eller italiensk bunn

Stor Pepperoni Pizza med amerikansk eller italiensk bunn DESI DELI RESTAURANT: Butter Chicken. Gryterett av kyllingfilet marinert i yoghurt i tikka masala, fløte og smørsaus.

Butter Chicken. Gryterett av kyllingfilet marinert i yoghurt i tikka masala, fløte og smørsaus. FINKEL: Chili Con Carne Serveres med guacamole, rømme, salsa og tortilla chips

Chili Con Carne Serveres med guacamole, rømme, salsa og tortilla chips FOODLOOSE🦐: New Orleans-inspiret fiskesuppe med hvitløk, røyksmak, reker & grillede laksebiter servert med grillet hvitløksbrød

New Orleans-inspiret fiskesuppe med hvitløk, røyksmak, reker & grillede laksebiter servert med grillet hvitløksbrød GROOVY DINER: Big Hunk O’Love+Coca Cola

Big Hunk O’Love+Coca Cola GARCIA, Stavanger Øst: Oksehale Risotto med beter og spinat

Oksehale Risotto med beter og spinat HEKKAN BURGER, Stavanger: Dirty; En klassiker med dobbel ost, tørrsaltet bacon, chili mayo, tempura fritert løk, pensles med smør. Valgfri brus følger med.

Dirty; En klassiker med dobbel ost, tørrsaltet bacon, chili mayo, tempura fritert løk, pensles med smør. Valgfri brus følger med. ITALO: Linguine med kaffekrem.

Linguine med kaffekrem. INDIA TANDOORI: Chicken Tikka Masala, kylling i masalasaus med løk, paprika, koriander og fersk ingefær. Serveres med basmatiris

Chicken Tikka Masala, kylling i masalasaus med løk, paprika, koriander og fersk ingefær. Serveres med basmatiris JAI HIND: Chicken tikka masala. Kyllingfilet tilberedt i krydret masalasaus med løk,paprika ,fersk koriander og ingefær. Serveres med ris og salat. Restauranten tilbyr også vegetarisk alternativ til retten.

Chicken tikka masala. Kyllingfilet tilberedt i krydret masalasaus med løk,paprika ,fersk koriander og ingefær. Serveres med ris og salat. Restauranten tilbyr også vegetarisk alternativ til retten. KAFFELADE: Kyllingpizza, toppes med krydret tomatsaus, revet Norvegia ost, rødløk, rød paprika, marinert kylling, ruccola og parmesan

Kyllingpizza, toppes med krydret tomatsaus, revet Norvegia ost, rødløk, rød paprika, marinert kylling, ruccola og parmesan LOS TACOS🌱: 3 street tacos (valgfritt) med guacamole. Restauranten tilbyr også vegetarisk/ vegansk alternativ.

3 street tacos (valgfritt) med guacamole. Restauranten tilbyr også vegetarisk/ vegansk alternativ. LUCKY BOWL & LOUNGE: Bacon & Cheese burger med salat, rødløk, tomat og LB’s dressing. Serveres med fries og aioli

Bacon & Cheese burger med salat, rødløk, tomat og LB’s dressing. Serveres med fries og aioli MAGGIS MUNCHIES🌱: Sakte tilberedt biff med hjemmelaget rødbetfalafel servert med friskt tilbehør, husets pureer og vegansk aioli. Restauranten tilbyr også vegansk alternativ til retten.

Sakte tilberedt biff med hjemmelaget rødbetfalafel servert med friskt tilbehør, husets pureer og vegansk aioli. Restauranten tilbyr også vegansk alternativ til retten. OLIVIA TORGET🌱: Cacio E Pepe - kremet pasta med nykvernet pepper og parmesan servert i et parmesanhjul.

Cacio E Pepe - kremet pasta med nykvernet pepper og parmesan servert i et parmesanhjul. OLIVE TREE: Filetto alá crema. Okseindrefilet med sjampinjong, løk og konjakksaus, stekte poteter, brokkoli og kremede grønnsaker

Filetto alá crema. Okseindrefilet med sjampinjong, løk og konjakksaus, stekte poteter, brokkoli og kremede grønnsaker ​ PEPPES PIZZA: Pizza #9 Ham & Pepperoni

Pizza #9 Ham & Pepperoni PHILEAS FOGG: Sweet Southern Comfort. Frityrstekt kyllinglår med hjemmelagde pommes frites, coleslaw, maiskolbe, båmuggosdipp og karri bbq-dipp

Sweet Southern Comfort. Frityrstekt kyllinglår med hjemmelagde pommes frites, coleslaw, maiskolbe, båmuggosdipp og karri bbq-dipp PÅ KORNET: Ytrefilet av svin med grillet kål og pecorinosaus

Ytrefilet av svin med grillet kål og pecorinosaus RENAA XPRESS Sølvberget: Surdeigspizza med San Marzano tomater, Mozzarella, Ventricina italiensk salami og basilikum

Surdeigspizza med San Marzano tomater, Mozzarella, Ventricina italiensk salami og basilikum SHAHI KITCHEN: Kylling Masala med ris og naanbrød

Kylling Masala med ris og naanbrød STAVANGER PIZZA & KEBAB HOUSE: Kebab-båt med kebabkjøtt, salat, løk, tomat, hvitløksaus og valgfri 0,5 l brus

Kebab-båt med kebabkjøtt, salat, løk, tomat, hvitløksaus og valgfri 0,5 l brus SUSHI SAN: PHỞ - en vietnamesisk nudelsuppe.

PHỞ - en vietnamesisk nudelsuppe. THE SHACK, Stavanger: Mr Chipotle + shack fries med valgfri dipp, chipotledressing, ruccola, balsamicoløk og gryuere ost

Mr Chipotle + shack fries med valgfri dipp, chipotledressing, ruccola, balsamicoløk og gryuere ost YIPS: Kylling karaage bao burger servert med thaisalat og kimchi fries

Kylling karaage bao burger servert med thaisalat og kimchi fries ZOUQ: Chicken white korma, kylling tilberedt i en langtids tilberedt kremet saus sammen med cashewnøtter

