Får fire prikker etter at VIP-gjest svaiet og snøvlet under Bon Jovi-konserten

Den 8. juni hadde Bon Jovi konsert på SR Bank Arena.

Kontrollørene mente at det til tider var et høyt, men akseptabelt beruselsesnivå hos Bon Jovi-fansen. Det fremkommer også at konserten var et godt gjennomført arrangement uten mye fyll og bråk.

Nå har Stavanger kommune likevel tildelt SR-Bank Arena VIP fire prikker på brudd av alkoholloven, det kommer fram av et brev fra juridisk avdeling kommunen.

Holdt på å falle flere ganger

På grunn av høyt beruselsesnivå stoppet VIP-området å selge sprit klokken 21:00.

I brevet som har blitt sendt til de ansvarlige for VIP-området på SR Bank Arena, står det at en gjest hadde sløvt ansiktsuttrykk og måtte holde seg fast i jakken til en annen gjest for å ikke falle.

Mannen holdt en øl, svaiet kraftig med overkroppen og pratet snøvlende.

Han ble observert i seks minutter, før skjenkekontrollen hentet en vakt da det så ut som mannen trengte bistand.

Senere ble det vurdert at gjesten ikke ble fjernet fra skjenkeområdet raskt nok, og fire prikker ble tildelt.

Flere ble nektet servering

Tidligere har det vært mye opprør knyttet til hvor mange enheter publikum har fått lov til å kjøpe på en gang.

På Bon Jovi-konserten var det ingen begrensninger. Det fremkommer av rapporten fra skjenkekontrollørene at en person fikk med seg elleve enheter fra baren.

Fakta: Slik fungerer prikkesystemet Dersom en bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen tolv prikker, skal kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på én uke. Dersom det i løpet av toårsperioden blir tildelt flere enn tolv prikker, skal kommunestyret øke lengden på inndragningen tilsvarende.

For å komme inn til baren måtte gjestene sluses gjennom et køsystem laget av gjerder. Her måtte man passere minimum én sikkerhetsvakt. Likevel ble flere folk som slapp gjennom nektet servering ved baren.

Det ble også observert et «noe høyt beruselsesnivå» på Golden Circle-området.