Utopia-festivalen: Postgirobygget må bytte dag

I mars ble det annonsert at sommer og god stemnings-generalene Postgirobygget var en del av lineupen til festivalen ved Stavanger konserthus.

Nå må imidlertid planene endres noe:

«Postgirobygget må grunnet uforutsette hendelser flytte sin dag under Utopia. Både band og festival er veldig lei seg», skriver festivalen i en pressemelding.

Utopia åpner dermed for å bytte dagspass. Eventuelt kan du få tilbud om å kjøpe mellomlegget, slik at du får festivalpass med fredagspass (559 kroner).

– Kanselleringer på festivaler er en normal ting, men da er det fantastisk at vi har fått til at de kun flytter dag. Det gleder oss at Postgirobygget klarer å komme til oss, til tross utfordringer, uttaler festivalsjef Espen Yung Svendsen i pressemeldingen.

Festivalprogrammet blir dermed seende slik ut:

Fredag 23. august: 15:20 TBA (main) 15:55 TBA (nova) 16:25 Kamelen (main) 17:15 ISAH (nova) 17:50 Dagny (main) 18:40 Kjartan Lauritzen (nova) 19:30 Otto Knows (main) 20:35 Maurice West (nova) 21:25 Karpe (main)

Lørdag 24. august: 15:30 SKAAR (main) 16:05 Icy Arn (nova) 16:40 Postgirobygget (main) 17:30 Travelle (nova) 18:05 Stavangerkameratene (main) 18:55 MYXE (nova) 19:30 Zara Larsson (main) 20:35 Unge Ferrari (nova) 21:25 Sebastian Ingrosso (main)