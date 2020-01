Avslutter sak mot nattklubb i Vågen: «En misforståelse»

Den 10. og 16. november var skjenkekontrollen innom nattklubben Rabalder bar i Vågen.

Begge gangene reagerte kontrollørene på at gjester drakk alkohol på et uteområde, til tross for at klokka nærmet seg to på natten. Ifølge skjenkeretningslinjene i Stavanger er det ikke lov å drikke alkohol utendørs etter klokka 01.30.

For overtredelsene risikerte nattklubben åtte prikker, men nå gjør kommunen helomvending:

«Vi har vurdert saken slik at det beror på en misforståelse at det ble konsumert alkohol på dette arealet etter skjenketidens slutt», skriver kommunen i en e-post til Rabalder bar.

Misforståelsen kommer av en tegning over skjenkeområdet som Rabalder bar (den gang Ovenpaa) sendte til kommunen i midten av juni i fjor. Da søkte utestedet om nattklubbevilling.

Stavanger kommune

Tegningen over skjenkeområdet skilte ikke mellom utearealet i bakgården og innendørsarealet til utestedet. Da søknaden ble sendt inn, var alt skravert i samme farge.

Kommunen innvilget imidlertid søknaden, og derfor har Rabalder bar hatt bevilling til å servere alkohol på uteområdet som om det var innendørs.

«Vi vil derfor endre vedtaket som gjelder for Rabalder Bar, slik at skjenkeområdet i bakgården betegnes som utendørs skjenkeområde også i bevillingsdokumentet», skriver kommunen og legger til at saken avsluttes uten videre oppfølging.