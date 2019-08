Nye skatteregler: – Flere har mistet over halvparten av tipsen

Tvillingene Kim René og Jan Mikal Fiksdal har de siste årene jobbet mer og mindre fulltid som bartendere i Fargegata.

Etter hver vakt fikk de med seg noen hundrelapper ekstra i lommen. Det har kommet godt med en, jevnt over, beskjeden bartenderlønn.

Etter at regjeringen i januar innførte nye skatteregler på tips, har inntekten gått drastisk ned.

– Flere har mistet over halvparten av tipsen sin, forteller tvillingene.

– Vi er heldige

I 2018 lå en gjennomsnittlig månedslønn for bartendere på 28.420, ifølge SSB. Det betyr at en bartender i gjennomsnitt sitter igjen med rundt 23.000 utbetalt i måneden, etter skatt.

Frem til januar kunne tvillingene ta med seg løse pengegaver hjem etter jobb, signert takknemlige gjester. Hva de fikk skulle videre sendes til Skatteetaten, og betales skatt på. Det var de få som gjorde, ifølge Landsorganisasjonen LO.

Noen gjester legger igjen en krone her, og et par kroner der. Andre runder opp til nærmeste hundrelapp som takk for god service. Det har kommet godt med, forteller Jan Mikal Fiksdal.

– Før satt vi ofte igjen med 5–6.000 kroner i tips i løpet av en måned. Nå er det nok nærmere 3.000 kroner. Men da tar arbeidsgiveren vår støyten, forteller Kim René Fiksdal.

Nå skal nemlig tips utbetales som lønn fra arbeidsgiver. Alle mynter og sedler skal telles og trekkes fra arbeidsgiveravgift på 14,1 prosent, pensjonssparing og ekstra timer i regnskap og administrasjon. Det skal også regnes feriepenger på minimum 10,2 prosent. Etter det blir pengene utbetalt til bartenderne.

Tvillingene forteller at det er synd at flere barer tar de ekstra kostnadene rett fra tipsskålen.

– Det største problemet med de nye reglene er ikke at vi nå betaler skatt, men at mange arbeidsgivere tar de ekstra avgiftene og kostnadene fra tipsskålen. Vi kjenner til bartendere som sitter igjen med enda mindre enn det vi gjør, gjerne 60 prosent mindre utbetalt tips enn før de nye reglene kom. Vi er heldige, legger broren Jan Mikal til.

Mer pensjon, sykepenger og feriepenger

Daglig leder Kato Austrått på rockepuben Checkpoint Charlie er en av mange som har fått oppgaven om å regne på de løse kronene som blir lagt igjen på bardisken. Han presiserer at på grunn av de økte kostnadene er de fleste barer og restauranter nødt til å trekke deler av avgiftene fra tipsen som kommer inn.

– Det har blitt en stor utgift for barer i byen. Vi har, som mange andre, sett oss nødt til å regne på en del av selve tipsen, forteller Austrått.

Austrått forteller at mange av dem som var negative da regelen ble innført nå er positive. Før var det nemlig bartendernes eget ansvar å rapportere inn mottatt tips.

– Det føltes veldig overveldende for mange akkurat da det skjedde, men jeg mener det gir positiv effekt i det lange løp. Dette er penger man får tilbake på et eller annet tidspunkt. De ansatte får mer pensjon, sykepenger og feriepenger, forteller Austrått.

Mindre tips

For arbeidstakere over 20 år og etter fire måneders praksis for arbeidstakere over 18 år, er minstelønnssatsen for bartendere nå 167,90 kroner. Tipsen har for mange vært et gode for dem som ofte jobber kveld og natt, og en gulrot for å yte litt ekstra for gjestene.

Ifølge tvillingene har de nye reglene også gått ut over hvordan gjestene forholder seg til tipsen.

– Tipsen vår har vært rundt 10–20 prosent av lønna, men etter de nye reglene tipser folk sjeldnere. Når man trekker av skatt og avgifter i tillegg, så er det klart at man kjenner det, forteller Jan Mikal.

Men ifølge tvillingene finnes noen luringer enda som tar med en femtilapp i kontanter og forsøker å lure det forbi det nye reglementet.

– Noen gjester er ekstra kule og insisterer på at man tar kontantene rett i lomma. Det er sjelden vare. De gjør det bevisst, fordi de tenker på det som en gave til de som har gitt god service, legger broren til.