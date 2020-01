Disse spisestedene kommer til Stavanger i 2020

Lite slår et bedre måltid på en god restaurant, eller å ta med seg maten hjem fordi viljen og motivasjonen til å stå over grytene selv ikke er på topp.

Byas har i løpet av 2019 skrevet om flere nye restauranter og take away-utsalg som kommer til byen og planlegger åpning neste år.

Her er oversikten!

Rune Petter Ness

Sabrura Sticks & Sushi

I løpet av våren, forhåpentligvis allerede 1. mars, flytter restaurantkjeden inn i kjøpesenteret Herbarium. Restauranten har sikret seg lokaler like ved inngangen, med egen fasade og muligheter for uteservering. Lokalet har plass til 120 gjester.

Sabrura-konseptet er en buffet som naturlig nok består av sushi, men også sticks. Sticks er for deg som ikke liker rå fisk og ris like godt som resten av vennegjengen, og heller vil ha asiatiske retter som dumplings, vårruller, kyllingspyd eller salater.

Kjeden ble startet opp i Trondheim i 2012 og har i dag 12 restauranter.

Marie von Krogh

Egon

Norrein AS, selskapet som eier Egon-restaurantene landet rundt, bruker 20 til 25 millioner kroner på en ny restaurant på Kvadrat.

Egon-restauranten tar over lokalene til Kitch’n like ved C-inngangen og får egen inngang både fra senteret og parkeringsanlegget utenfor. Dette betyr at restauranten også kan holde åpent utenfor senterets åpningstider.

– Folk fra hele fylket drar til Kvadrat for å handle, og da spiser de samtidig. Vi tror at vi finner en annen kundegruppe på Kvadrat enn vi gjør i byene, i tillegg er kjøpesenteret godt besøkt. Derfor etablerer vi oss der, sa driftsleder Svein Atle Vermundsen til Byas i midten av desember.

Planlagt åpning er i august 2020.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

O’learys

Sportsbaren og restaurant-kjeden er på etableringstokt. I dag har O’learys 19 utsalgssteder i Norge, men dette ønsker ledelsen å doble. O’learys skal etablere seg i flere norske byer, deriblant Sandnes og Stavanger.

I tillegg til et sportsbar- og restaurantkonsept i distriktets to største byer, ser kjeden på muligheten for å etablere et underholdningssenter med aktiviteter som bowling, biljard, akradespill o.l.

Da Byas snakket med O’learys’ administrerende direktør, Kenneth Lorentzen, i slutten av oktober, sa han at det var for tidlig å gå ut med en åpningsdato.

– Jeg skulle helst sagt at vi var i Stavanger og Sandnes for lenge siden, men slike prosesser kan fort ta ett år, sa Lorentzen.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Tweed

En annen sportsbar og restaurant som dukker opp i Stavanger i løpet av neste år, er Tweed.

Utestedet har fått navnet etter det grove ullstoffet med opphav fra Skottland, rett og slett fordi gründerne er store fans av TV-serien Peaky Blinders. Tweed flytter inn i Kongsgårdbakken, i lokalene som Bar Social Eating etterlot seg etter konkursen i september.

– Vi håper at vi klarer å åpne i slutten av januar. Da er nok mesteparten av arbeidet innendørs ferdig. Det hele faller nok på om skjenkebevillingen er ferdig behandlet, sa Renas Yonan til Byas i desember.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Zouq

Zouq har blitt et velkjent serveringssted i byen. Siden oppstarten i 2014 har restauranten blitt kåret til Byasbeste take away hele tre ganger.

Helt siden det første nanbrødet ble tatt ut av ovnen, har lokalet vært det samme. Nå har restauranten vokst seg ut av Pedersgata 12, og flytter 60 meter nærmere sentrum, til nyoppussa lokaler i Pedersgata 4.

Her får Zouq separate innganger for take away og restaurant. Lokalet kan huse 80 sultne gjester.

– Vi får også et flunkende nytt kjøkken som er skreddersydd for oss. Dette øker produksjonskapasiteten vår. Selv om det er en kostbar investering, føler vi det er på tide. Vi klarer ikke vokse mer i de lokalene som vi har i dag, sa daglig leder i Zouq, Rizwan Rafiq, til Byas i juni.

Målet var å flytte inn i løpet av 2019, men nyåpningen har blitt forskjøvet til 2020. Da Byas var i kontakt med Rafiq 18. desember kunne han ikke si noe mer om åpningen.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Pizzaco

Distriktet har vært en vugge for gründere som er sultne på pizzasuksess. I november kom nyheten om at et nytt lokalt selskap har lyst til å ta en bit av pizzamarkedet i landet.

Selskapet har fått navnet Pizzaco og målet er 100 til 150 utsalg over hele Norge. I desember åpnet kjeden sitt første utsalg på Madla, i januar skjer det samme i de gamle lokalene til Café de France i Eiganesveien.

– Så får vi se om det blir tre, fire eller fem til i løpet av mars, april og mai. Det er usikkert foreløpig, det avhenger av hvordan dette går, sa daglig leder i Pizzaco, Tommy Raanti, til Byas i forkant av åpningen av den første restauranten i Madlaveien.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

K2

Inspirert av kolleger og venner ved restauranten Söl i Hetlandsgata, starter Ola Klepp, kona Elisabeth Kress og tre andre venner en ny restaurant i Pedersgata 69.

Adressen består i dag av to bygg. Disse skal gjennom en omfattende renovering, i tillegg skal det settes opp et tilbygg slik at byggene henger sammen. Det er ikke satt en åpningsdato, dette avhenger av når byggearbeidet og oppussingen er ferdig. Målet er å ønske gjestene velkommen i løpet av våren eller sommeren neste år.

– Jeg kan si så mye som at det kommer til å bli en kveldsrestaurant med en satt meny, sa Klepp til Byas i oktober.

– K2 er verdens nest høyeste fjell og ligger i Pakistan, gir det oss noe hint om hva dere skal servere?

– Nei. K2 dukket opp som en kombinasjon av etternavnene til meg og kona, Klepp og Kress. Jeg har derimot fått vite i etterkant at restauranten ligger på Pedersgatas høyeste punkt, så det passer jo bra, svarte Klepp.