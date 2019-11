– Vi har klart å vokse ut av amfiet. I år var det flere publikummere som vi ikke kunne slippe inn, da er dette neste steg, sier festivalsjef Espen Yung Svendsen.

Han står utenfor Kuppelhallen i Bjergstedparken. Denne tirsdagen er det grått, vått og surt. Klassisk høst på Vestlandet, men om ni måneder skal det koke.

– Publikum krever mer. Før kjøpte folk festivalpass på grunn av headlinere, nå skal de ha en opplevelse. I denne parken får festivalen bedre funksjonalitet og vi kan utvide med flere tilbud, noe som også publikum har etterlyst, sier Svendsen.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Park-drømmen

Utopia har blitt arrangert årlig i amfiet utenfor Konserthuset siden 2017, men festivalsjefen har alltid sett store muligheter i parken noen steinkast unna.

Dette røpte Svendsen allerede etter årets festival. Bjergstedparken var et hårete mål, det handlet om å bygge stein på stein og skape tillit blant publikum.

– Det er først når vi blir utsolgt noen år på rad at vi kan begynne å snakke skikkelig om disse planene, sa Svendsen til Byas i august.

– Men hva skjedde?

– He he. Alan Walker skjedde. Vi har allerede solgt en femtedel av billettene, noe som er tre ganger mer enn på samme periode i fjor. Samtidig er dette et nytt steg bort fra det mørke og dystre som vi tidligere har blitt sammenlignet med. Parken gjør oss litt mykere, snillere og grønnere, sier Svendsen.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Puplit-festival

Festival i Bjergstedparken er ikke en ukjent tanke. I 2005 startet Pulpit Rock Festival opp, med artister som Madrugada, Kaizers Orchestra og Turboneger på programmet.

– Men det gikk jo ikke så bra, sier festivalens tidligere bookingsjef, John Ingvar Skåtøy og ler.

Festivalen gikk konkurs i 2008, men arrangørene kunne ikke skylde på festivalområdet. Skåtøy kaller parken en perfekt festivalarena, og har ønsket seg en ny musikkfest tilbake til grøntarealet helt siden festivalen hans la ned for over ti år siden.

Pål Christensen

– For det første er det en vanvittig vakker park med uante muligheter. Du kan ha småscener på haugene, kjærlighetssti bak kulturskolen og du får følelsen av å være ute i naturen. Myyye bedre enn betongen utenfor Konserthuset. Utopia burde vært her fra dag én spør du meg, sier Skåtøy.

Fakta: Utopia Festival som har holdt til i amfiet utenfor Stavanger konserthus. Flytter nå til Bjergstedparken. Ble arrangert for første gang i 2017. 19.000 mennesker var på årets festival, og Utopia ble utsolgt for første gang. Utopia 2020 arrangeres den 28. og 29. august. Alan Walker er allerede bekreftet som headliner. I år spilte artister som Karpe, Sebastian Ingrosso, Zara Larsson, Dagny, Unge Ferrari, Postgirobygget, Isah og Stavangerkameratene.

Samarbeider med Konserthuset

Utopia har i sine tre leveår hatt et tett samarbeid med Stavanger konserthus. Store deler av backstage- og VIP-området har vært inne i Konserthuset. Nå flyttes dette til Kuppelhallen.

– Vi skal samarbeide like tett som vi har gjort tidligere. Bjergstedparken er et område som Konserthuset drifter i forbindelse med store arrangementer, så det er naturlig at vi fortsetter å jobbe sammen, sier markeds- og kommunikasjonssjef ved Stavanger konserthus, Grethe Straume.

– Hva tenker dere om at festivalen går fra amfiet til parken?

– Vi gleder oss og tror det blir en bra løsning. Parken er et fint område og har en lang tradisjon for konserter og arrangementer utendørs, sier hun.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Større, dyrere, bedre

Større område betyr også plass til flere publikummere. I år hadde Utopia kapasitet til 9500 gjester daglig. I Bjergstedparken ser festivalsjefen for seg at dette vil vokse til et sted mellom 11.000 - 12.000 mennesker.

– Dette fører så klart med seg ekstra kostnader, men dette må vi ta igjen på salg og sponsorinntekter, sier festivalsjefen.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Dersom hele parken blir tatt i bruk, vil publikumstallet stige til nærmere 20.000 mennesker. Svendsen understreker at Utopia fortsatt skal føles intimt, men at festivalområdet kan bli utvidet ytterligere på lengre sikt.

– Har du slått opp med amfiet, eller vil du tilbake?

– Amfiet har en pause, vi har ikke slått opp. Vi har en intensjon om å finne tilbake til hverandre en eller annen gang. Vi har investert mye i den «dama» på kort tid, så da er det kanskje ikke så lurt å bare kaste det bort heller, sier Svendsen lurt.