Denne guiden gjelder fra torsdag 14. november til søndag 17. november 2019.

Den naturvennlige hagen

Hva: Foredrag Hvor: Mostun natursenter, Stavanger Når: Torsdag kl.17, foredraget starter kl.18

Med enkle grep kan du gjøre en forskjell fra naturen - selv om du bor midt i byen. Her skal du få ti konkrete tips til hvordan, av Ingvild Fonn Asmervik, rådgiver ved Naturvernforbundet. Før foredraget blir det aktivitetsbord hvor man kan lage fuglemat eller snekre fugle- eller humlekasse.

Tenning av vinterlys, Sandnes sentrum

Hva: Få det på! Hvor: Langgata, Sandnes sentrum Når: Torsdag kl.18

Nå er det på tide for Langgata å skinne igjen, og det blir offisiell tenning av vinterlysene torsdag kveld.

Instant jule-stemning?

Kuppelkupp: Ingrid Toogood og Therese Markhus

Hva: Performancekunst Hvor: Stavanger kunstmuseum Når: Torsdag kl.18

I det nyeste verket av koreograf Markhus og billedkunstner Toogood utforsker de, sammen med andre involverte kunstnere, lengsel som kunstnerisk kraft. Verket heter «L Longed For It».

Nising @BøkerOgBørst

Hva: Intimkonsert Hvor: Bøker og Børst, Fargegata, Stavanger Når: Torsdag kl.20

Det blir en nedstrippet, drømmende konsert som en oppvarming til det nært forestående slippet av debutplata «Slumbersongs», melder arrangøren.

Julemarked

Hva: Marked Hvor og når: Varatun Gård, Sandnes, fredag til søndag, kl.11–16 alle dager, unntatt fredag (kl.16–20). Vålandstårnet, lørdag og søndag

Hele Varatun Gård tas i bruk denne helga. Det blir verksted, kunst, mattelt, markedsplass og ymse innslag (storband, dansere og mannskor - blant annet).

Julemarked får du også i Vålandstårnet denne helgen. Det blir utstillere og åpen kafé.

Rune Bjerga: 10 år på scenen *UTSOLGT*

Hva: Humorshow Hvor: Stavanger konserthus Når: Fredag (kl.19 og kl.21) og lørdag (kl.19)

I år er det 10 år siden komiker Rune Bjerga bestemte seg for å leve som komiker på heltid. Dette må selvfølgelig feires. Hvordan? Med et humorshow, så klart! Det blir gjenhør med flere av karrierens higlights, i tillegg til en røys med nye greier, ifølge arrangøren. Ole Klemetsen og Gjert Ingebrigtsen er selvskrevne gjester.

Stand up-klubbkveld med Dag Sørås

Hva: Standup Hvor: Stavanger Sportscafe Når: Fredag kl.20, dørene åpner kl.18

God helg for humorfolket! Dag Sørås kommer til byen, med sin faste oppvarmer Hans Magne Skard fra Sveio som konferansier. Enda mer lokalt skal det bli, med innhopp signert Jan Gausel, Tormod Husebø og Anders Olsen.

Malin Pettersen + Eltervaag

Hva: Konsert Hvor: Maritinque Når: Fredag kl.21

Siden slippet av sin første soloplate i fjor har Malin Pettersen rukket å vinne Spellemannspris, bli omtalt i musikkmagasinet over alle musikkmagasin, Rolling Stone, og spredd sitt musikalske budskap i både fjerne og nære land. Fredag kan du se henne på Martinique - Eltervaag er support!

ISÁK

Hva: Konsert Hvor: Tou, Østre bydel Når: Fredag kl.22

Bandet ble for alvor oppdaget i fjor, først med live-opptreden under Spellemannsprisen, og så da vokalist Ella Marie stakk av med Stjernekamp-seieren. ISÁK kombinerer tradisjonell joik med synth, engelsk med samisk, og flytter grensene for det som vanligvis defineres som «pop», ifølge arrangøren.

ProllyNah

Hva: Hip hop Hvor: Sportscafeen Når: Fredag kl.23

ProllyNah - eller Thomas Reinkjøp, som han egentlig heter - fra Sola startet karrieren med å filme musikkvideoer for Unge Ferrari. Nå er han travelt opptatt med egen karriere, og er klar for å erobre det norske markedet!

Cool Spot pop up-marked

Hva: Marked Hvor: Østervåg 10, 2. etasje (gamle lokalene til Holgersen), Stavanger sentrum Når: Lørdag kl.11–16

Fretex-kollegaer Cathrine Bjerga og Martha Nordal har slått seg sammen med Loppis-gründer Kjetil Østbø og arrangerer pop up-marked midt i sentrum hver lørdag fram mot jul.

Lørdag har konseptet premiere, og denne gangen er det «tisere» (brukere av gjenbruks-appen Tise) som har stands. Gratis inngang!

Klesbyttemarked

Hva: Bytt og finn! Hvor: St. Olav vgs, Stavanger Når: Lørdag kl.11–13

Ditt drit? Noen andre sin skatt. Eller noe i den duren. I alle fall: Lørdag kan du gjøre noe helt genialt: Ta med klær du ikke bruker, og bytte dem i ting du faktisk ønsker å gå med.

Slik funker det: Møt opp kl.10.30 og lever inn klær (max 7 plagg), så får du klesbyttelapp for hvert plagg du har levert inn.

OBS: Plaggene må være rene og i god stand (sokker og undertøy utgår, altså). Husk å ta med pose!

Byttemarked: Skoleball og fest

Hva: Bytt og finn, party edition Hvor: Sølvberget, Stavanger sentrum Når: Lørdag kl.12

Julebordsesongen nærmer seg med stormskritt. Men trenger du egentlig kjøpe nytt festantrekk hvert år?

Festklær og tilbehør kan leveres inn i Møteplassen (1. etasje, Sølvberget) mellom kl.11.00 −11.45, max 7 plagg hver. Alt må være helt, rent og pent brukt. I retur får du bonger for hvert plagg.

Byttemarkedet er først og fremst for unge mellom 12 og 30 år (men arrangøren er fleksibel).

KozyKoala @StingNere

Hva: Hip hop Hvor: Sting Nere, Stavanger sentrum Når: Lørdag

Oslo-baserte KozyKoala har tidligere spilt med blant annet Arif og Unge Ferrari, og lørdag kommer han til Sting Nere. Det loves en variert, urban godtepose med gammelt og nytt - og garantert topp stemning.

Jon Niklas Rønning: «Jeg reiser alene»

Hva: Humorshow Hvor: Stavangeren Når: Lørdag kl.19

Komikeren, skuespilleren og musikeren Jon Niklas Rønning har tatt med seg soloshowet «Jeg reiser alene» ut på turné. Det blir humorviser, underfundige betraktninger og en god dose selvironi, melder arrangøren.

Gabrielle

Hva: Konsert Hvor: Stavanger konserthus Når: Lørdag kl.21

Ring meg, mellom skyene, fem fine frøkner! Nei, dette er ikke en form for capellensk/jensensk kodespråk, men noen av landeplagene denne dama fra Bergen har på samvittigheten. Det siste halvåret har hun jobbet med nytt materiale som hun selvfølgelig har med i bagasjen når hun har lagt ut på en aldri så liten høstturné.

Pom Poko // Ska-laget // Valp

Hva: Konsert Hvor: Tou, Østre bydel, Stavanger Når: Lørdag kl.22

Det blir et Kinder-egg av en aften på Tou denne lørdagen. Pom Poko byr opp til ellevilt liveshow, Ska-laget byr opp til dans med sin jamaicanske ska/reggae (på stavangerdialekt!) og Valp byr på melankolske tekster om alt fra kjærlighetssorg og mindreverdighetskomplekser.

Lindstrøm: «On A Clear Day I Can See You Forever»

Hva: Konsert Hvor: Kunsthall Stavanger Når: Lørdag kl.20.30, dørene åpner kl.20

Lindstrøm er ute med sitt tredje soloalbum, og denne gangen er discorytmene byttet ut med analoge synther og «episk ro», ifølge arrangøren, som lover en unik konsertopplevelse i storsalen.

Hasta la vista, Myxe

Hva: Avskjedsparty Hvor: Cocktailfabrikken, Stavanger Når: Lørdag kl.22

Stavanger-dj’en/produsenten Myxe skal flytte til Amsterdam, og Cocktailfabrikken - hvor han har vært hus-dj i tre års tid nå - sender ham avgårde med en avslutningsfest!

Hva han skal i Nederland? Satse videre på musikkarrieren, ifølge arrangøren (visste du forresten at han i 2017 sa opp oljejobben for å satse for fullt?).

Loppemarked

Hva: Betal 100 kroner, ta hva du vil! Hvor: Herlige Dale, Sandnes Når: Søndag kl.13

Du skal lete mye for å finne en bedre deal enn dette! Det blir hele to etasjer med lopper (2. og 3. etasje) + en eksklusiv avdeling (1. etasje).

I 2. og 3. etasje betaler du 100 kroner for inngang, og du kan ta med deg hva du vil! I 1. etasje finnes de eksklusive loppene. Der er det gratis inngang, men du må altså betale for dine bruktfunn. (Loppemarkedet er til inntekt for New Chance Foundation, som støtter og driver barnehjem i Kongo.)

