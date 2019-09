Kjekke ting som skjer i helga

Denne guiden gjelder fra torsdag 19. september til søndag 22. september 2019.

100-ugå i Sandnes

Hva: Mat for en hundrings Hvor: Sandnes Når: Hele uka

Flere av byens spisesteder og barer inviterer til en smaksopplevelse for en hundrelapp. Ikkje verst!

Aftenbladet har selvfølgelig spist seg gjennom alle rettene. Les alle anmeldelsene her!

Kapittel 2019

Hva: Litteraturfestival Hvor: Hovedsakelig i og rundt Sølvberget, men også andre steder i byen Når: Fra onsdag og ut uka

Kapittel sparkes i gang denne uka. Dette året er temaet «Kropp». Med andre ord; det er noe som burde angå de fleste. Det er mye bra på tapetet. Blant annet:

Diskusjon om ungdom og kroppspress (torsdag, kl.15/Sølvberget): Illustratør og blogger Jenny Jordahl, Litteraturhuset-sjef og post it-geriljastarter Susanne Kaluza og lege/Gleden med skjeden-forfatter Ellen Støkken Dahl møter journalist Guro Hoftun, som selv står bak boka Storbarnsliv kommer.

Dialektferda med Skambankt (torsdag, kl.20/Sølvberget): I programserien Dialektferda reiser forfatter/musiker Håvard Rem til steder Ivar Aasen besøkte under dialektinnsamlinga i 1840-årene. På Kapittel skal Rem drøfte rogalandsdialekter med Skambankt og språkforsker Jan Kristian Hognestad fra UiS. Med akustisk minikonsert.

Jan Inge Haga

Hvorfor det? Med Trond Viggo og Linn Skåber (fredag, kl.20/Tou): I kjent stil blir det spørretime utenom det vanlige når Trond Viggo har tatt med Linn Skåber på sitt spørreshow «Hvorfor det?». Dette er anledningen til å spørre om det du alltid har lurt på, men ikke kan spørre familien om! ifølge arrangøren.

Menn som ingen trenger (lørdag kl.16/Sølvberget): Familiestrukturen og forplantningsmønsteret endret seg drastisk de siste tiårene. Hvordan har det påvirket mannsrollen? Spermageddon-forfatter Niels Christian Geelmuyden, donorbarn-journalist Josefin Olevik og Om muser og menn-forfatter Marta Breen diskuterer.

Kapittelfilm: Tønes (søndag, kl.12/Sølvberget): I 2018 feiret Frank «Tønes» Tønnesen 25 år som artist. Et portrett av visesangeren som ble boende i hjembygda, og skriver sanger som berører de fleste av oss.

Hanatrappene opp

Hva: Trappeløp Hvor: Hanatrappene Når: Torsdag kl.18

Som du sikkert forstår. Dette er ikke greia for deg som pleier å ta heisen. Glad i litt sjølpining? Da kan du teste kreftene dine i Hanatrappene på torsdag.

...eller du kan gjøre dette?

«There’s Always Next Season»

Hva: Dokumentarfilmvisning Hvor: Folken Når: Torsdag, kl.20.30, dørene åpner kl.20

Etter å ha turnert internasjonale filmfestivaler er den prisvinnende dokumentaren «There's Always Next Season» klar for Stavanger og Folken. Og denne kvelden blir det dobbelscreening, med snowboardodysseen «1997 FOREVER» etterpå - med live fremføring av soundtracket av bandet 1997. 18 års aldersgrense.

Bjarte Tjøstheim: «Det går Betre No»

Hva: Humorshow Hvor: Stavanger Konserthus Når: Fredag (kl.19 og 21), lørdag (kl.19 og 21)

Hvordan kan man leve av å være komiker og utlevere seg selv – når man innerst inne er engstelig av natur? Radioprogramleder, komiker og skuespiller Bjarte Paul Tjøstheim teaterdebuterer med en personlig og selvironisk forestilling om å leve med frykt for det aller meste, skriver arrangøren.

NRK

ONO-ASIA (Utsolgt)

Hva: En slags Hall Toll-reunion Hvor: Clarion Hotel Air Når: Fredag, kl.19

For one night only trommer tidligere Hall Toll-sjef Lavrans Gjønnes sammen til en festaften hos sin nye arbeidsplass, Clarion Hotel Air. Han har fått med seg «gamle» Hall Toll-kjenninger som DJ Tom Boye og sushikokkene, i tillegg dukker det opp en Broremann pop up-bar i toppetasjen og det blir akrobatisk underholdning levert av Show De Vida.

Stand Up-kveld med Steinar Sagen

Hva: Humorkveld Hvor: Folken Når: Fredag, kl.21 (dørene åpner kl.20)

Apropos trommer: Denne gang knuser vi stortrommen med å ha Steinar Sagen som headliner, skriver arrangøren. Ikkje rusk!

André Jerman er konferansier, i tillegg kommer Kjetil Melkevik fra Hundvåg, bergenseren Johnny Bayer og Mohammed Basefer - aka «Bohemen fra Jemen» «ørkenrottå fra Storhaug».

Plantebyttedag

Hva: Bytting av stiklinger/avleggere og planter Hvor: Lush, Amfi Madla Når: Lørdag, kl.10

Glad i grønt? Ja, på lørdag kan du utvide plantparken på et blunk. Ta med stiklinger eller avleggere og bytt til deg grønne skjønninger fra andre.

You want it?

Gratis folkefrokost

Hva: Gratis, sunn og grønn frokost Hvor: Kongsgård VGS Når: Lørdag, kl.11

For 13. gang på rad inviteres det til gratis frokostbuffet i Kongsgård skolegård. Framtiden i våre hender Stavanger dekker langbordet med lokale, økologiske og fairtrade-stemplede produkter.

Folkefrokosten er startskuddet for ØKOUKA Rogaland 2019, som er en feiring av norsk økologisk mat og mangfoldet av landbruk- og matproduksjon i Norge.

Strandryddedag & surprise-konsert

Hva: Hold stranda ren! Hvor: Oppmøte Oljemuseet Når: Lørdag, kl.12 (oppmøte kl. 11.45)

Lørdag er det den internasjonale strandryddedagen 2019. Det betyr at det egentlig bare er å møte opp på nærmeste strand og begynne plukke. Eller du kan bli med CleanSounds, Rogaland Norges Jeger- og Fiskerforbund og Ryfylke Friluftsråd og få en konsert med en hemmelig artist attåt.

Fellestransport fra aksjonsstedet til Stavanger sentrum kl.16. Det er begrenset med plasser, så husk påmelding.

Visdomsord fra Pamela:

Loppemarked

Hva: Gjør et bruktfunn! Hvor: Våland Skole og Folken Når: Lørdag, kl.12, søndag kl.12

Gå på loppisjakt i helga. Lørdag inviterer Våland skole til «beste loppemarked i byen!», det blir også auksjon klokka 13.30 - og kafé selvfølgelig. Dagen etter kan du ta turen til Folken. Det loves masse kjekt til salgs, noe mat/snacks/drikke i kafeen og god musikk i bakgrunnen.

Twerkekurs

Hva: Shake that ass! Hvor: SiS Sportssenter Når: Lørdag kl.15 (utsolgt) og søndag kl.12

Dette blir garantert en annerledes treningstime! Twerkedronninga Tone G er instruktør. Det skal være en utmerket treningsform for mage, rumpe og lår. I tillegg har det selvfølgelig meget høy underholdningsverdi!

Lørdagskurset er utsolgt, så det er satt opp et ekstrakurs på søndagen.

Deception + Vorbid & Vingulmork

Hva: Konsert Hvor: Tribute, Sandnes Når: Lørdag, kl.21 (dørene åpner kl.20)

Deception (tidligere kjent som Art of Deception) er aktuelle med den nye skiva «Epidemic». På scenen får du også Vorbid og Vingulmork!

Noe du synes mangler? Del det med andre lesere i kommentarfeltet under.

