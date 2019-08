Svensk super-DJ bekreftet til Utopia

Det bekrefter festivalen i en pressemelding søndag.

Otto Jettman (30), bedre kjent under artistnavnet Otto Knows, startet sin DJ-karriere som 16-åring.

Våren 2012 kom det største gjennombruddet. Da ga han ut singelen «Million Voices». Du har garantert hørt låta:

Superhiten fant sin faste plass på BBC Radio 1 sin A-liste, var på topplister i England, og solgte til gull blant annet i Australia, Nederland, Irland, Sverige og solgte til platinum i Belgia.

– Otto Knows er et gigantisk navn innen EDM-scenen, hvor han headliner noen av verdens største festivaler som Tomorrowland, Creamfields og er fast innslag på Ushuaia Ibiza. I tillegg har han samarbeidet noen av verdens største navn. Vi er utrolig stolte over å ha svensken på Utopia, sier festivalsjef Espen Yung Svendsen i pressemeldingen.

Årets Utopia-festival arrangeres 23. og 24. august i amfiet utenfor Stavanger konserthus.

Her kan du se svenskens opptreden under Tomorrowland i fjor:

Disse kommer også

Andre artister som har meldt sin ankomst til Utopia er disse:

Zara Larsson

Karpe

Sebastian Ingrosso

Dagny

Unge Ferrari

Postgirobygget

SKAAR

Kjartan Lauritzen

Isah

Stavangerkameratene

Travelle

I tillegg skal lokale DJer og produsenter spille på Smedvig-scenen på VIP-området. I overkant av 20 artister er ventet til festivalen i august.