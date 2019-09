– Vi elsker dette stedet, det er fantastisk her! Det er likevel ved å vokse vi blir bedre, ikke ved å holde oss til det gamle og trygge, sier medeier Amy Middleton i Hverdagsgodt.

27. oktober er siste dag du får kjøpt smoothies, ingefærshots og sandwicher fra Hverdagsgodt på Fermenten. Dagen etter flytter nemlig gjengen som driver kafeen til Stavanger sentrum, nærmere bestemt til Salvågergata 7.

Adressen høres kanskje litt kjent ut?

Hverdagsgodt overtar nemlig lokalene hvor Amys coffeebar holdt til i over 30 år (!).

– Mange har gode minner derfra, og det er en ære å få bringe en institusjon videre, sier Middleton.

Pål Christensen

Men helt likt «Amys» blir det ikke. Huseierne er i full gang med totalrenovering.

– For oss har det vært viktig å forandre lokalene slik at de passer vårt konsept, med et lyst miljø. Der baren var, vil det for eksempel nå bli sitteplasser, sier daglig leder Therese Utkilen.

Pål Christensen

Cocktails og mocktails

Bar skal de likevel ha - det er en del av det nye konseptet. Planen er nemlig å utvide åpningstidene på kveldstid, og tilby cocktails, mocktails og øl.

– Folk kan komme for drinker etter jobb, og vi vil blant annet også ha glutenfri øl, og øl med lav alkoholprosent, sier Middleton.

– I tillegg fortsetter vi med kvalitetsprodukter laget av rene råvarer. Vi tror det er en nisje i markedet vi kan fylle, med gode, sunne alternativer, sier Utkilen.

Pål Christensen

Mye blir med videre

Drøyt fire år har gått siden hun startet bedriften med å selge smoothies i Mathallen og fra elsykkelen sin. Siden har de holdt til i Pedersgata, før de i fjor flyttet til Fermenten. Nå er de altså på flyttefot igjen.

– Siden i sommer har vi fått nye folk med i teamet, og vi har sett på hva vi vil, og hva vi har skills til. Vi beholder mye av de gode tingene, sier Utkilen.

Pål Christensen

Kafeen vil for eksempel fortsette å fremme en «fleksetarisk» livsstil, og fortsatt tilby sandwicher fra morgenen av, og fortsette med levering. I tillegg vil de ha en varmrett gjennom dagen, og sunn snacks i baren på kveldstid. Planen er å ha åpent til midnatt fra torsdag til lørdag, og stenge noe tidligere de andre dagene.

– Det blir jo trist å forlate Fermenten og byens kuleste bydel. Det har vært veldig trivelig, og vi har veldig mange gode, faste kunder, sier Utkilen.

Hva som overtar etter Hverdagsgodt på Fermenten er ikke klart ennå.