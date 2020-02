Denne guiden gjelder fra mandag 24. til fredag 28.februar 2020.

Filmvisning

Hva: Visning av Paddleton Hvor: Skagen 27, Tårngalleriet, 4.etasje, Human-etisk forbund, Stavanger Når: Mandag kl.19.30 - 21.30

Human-etisk forbund står bak arrangementet, og viser filmen Paddleton fra 2019. Filmen, handler om kreftsyke Michael som bestemmer seg for å avslutte livet sitt ved assistert selvmord. Sammen med vennen Andy, drar de ut av hjemstaten for å få tak i pillene Michael trenger, mens Andy prøver å overtale Michael om å fortsette behandling.

Åpning av lesekiosk

Hva: Tre vernede telefonkiosker gjenåpnes som lesekiosker Hvor: St. Svithunsgate 12, Stavanger. Når: Mandag fra kl. 12.15 De tre gamle telefonkioskene som er plassert rundt om i sentrum, gjenåpnes som lesekroker hvor det går an å bytte bøker. Grand opening blir med kiosken som står ved St. Svithunsgate 12. Her blir det blant annet snorklipping, bokbytting og musikk.

De to andre står i Strandkaien 61, den åpner kl. 11.00 og Skansekaien 23, som åpner klokken 11.30.

Pre-pilates

Hva: Gratis prøvekurs Hvor: Camuskel, Sandnes Når: Tirsdag kl.10.00

Hva med å slappe skikkelig av i vinterferien? Camuskel tilbyr gratis forberedende pilates-prøvetime. Myke og rolige bevegelser gjør at dette passer folk i alle aldre, så hvis det har blitt mye stress og lesing, kan jo dette være noe. På grunn av begrensede plasser, må man melde seg på i forkant.

Drag queens & bingo

Hva: Drag bingo Hvor: Fri i Fargegaten, Stavanger Når: Tirsdag kl.20.00

Stavangers eneste drag queens, Mio & Tino, tørker igjen støvet av bingobrettene og ruller ballene for en ny bingokveld.

Prøv klatring!

Hva: Aldri prøvd? Nå kan du teste Hvor: Sandneshallen Når: Onsdag kl.12

Kanskje du er et naturtalent! Utstyr kan du ta me selv eller leie.

FIFA-turnering

Hva: Hvem er den beste? Hvor: Møteplassen, Sølvberget, Stavanger sentrum Når: Onsdag kl.14

Hvem er best i FIFA? Nå kan du vise fram dine ferdigheter og vinne kinobilletter! Fra 13 år.

Bullet journal planner-treff

Hva: Gratis bullet journal-treff Hvor: ByBrun, Sandnes Når: Onsdag kl.14–16.00

Har du kastet deg på trenden med bullet journal? Hvis du har det, eller ønsker å starte er det bare å melde seg på treffet. Ta med deg det du ønsker å bruke, kom for å gi eller få tips, inspirasjon og kreativt påfyll. På grunn av begrensede plasser, må påmelding gjøres via messenger til byBrun eller i butikken. Påmeldte kan ikke være yngre enn 14 år.

Ølsmaking - for damer!

Hva: Øl og fingermat Hvor: Melkebaren, Sandnes Når: Onsdag kl.19

Visste du at i 1300-tallets England var kin 1 av 8 ølbrygger menn? Øl har ikke alltid vært mannens domene. Så ta med venninnene og bli med på ølsmaking med utdannet ølkelner Ine Bitnes! Om du tror du ikke liker øl, har du bare ikke smakt den rette ølen, er filosofien.

Quiz

Hva: Quiz om 90- og 2000-tallet Hvor: Café Sting, Stavanger Når: Onsdag kl.20.00

Flash back! 90’s & 2000’s quiz. Test dine kunnskaper om de to tiårene de fleste husker som legendarisk. Overnapp øyenbrynene og finn frem den mest lyseblåe øyenskyggen du kan finne så kanskje du får ekstrapoeng!

Gamenight

Hva: Spillkveld Hvor: Finkel, Fargegata, Stavanger Når: Onsdag kl.20

Ferie = spilling! På Finkel blir det både analoge og digitale muligheter, med Nintendo-turnering og brettspill tilgjengelig!

Veronica Maggio *UTSOLGT

Hva: Konsert Hvor: Folken, Stavanger Når: Onsdag kl.21, dørene åpner kl.20

Sveriges pop-dronning kommer til Folken denne uka! Det blir selvfølgelig gjenhør med flere hits i tillegg til nyere saker. Sval er support.

Gaming med Prebz

Hva: Gaming med YouTube-kjendis Hvor: Kvadrat, på scenekjøkkenet ved inngang C ved Sabi Sushi. Når: Torsdag kl.12.00 - 19.00

Preben Fjell, kanskje bedre kjent som Prebz, kommer til kvadrat for å spille «Rocket League» på playstation 4 med de som vil. Hvis du er fan, eller bare er veldig god i Rocket League, bør du ta turen innom.

Bokbyttekveld

Hva: Bytt en bok Hvor: Petite, Sandnes Når: Torsdag kl.19

Finn en ny favoritt og del dine med andre. Bøkene bør være i så god stand at du ville gitt dem vekk til din beste venn. Målet for kvelden er at alle går fornøyd hjem med nye tilskudd i boksamlingen, skriver arrangøren.

Shake that thursday

Hva: Shake that thursday Hvor: Rabalder bar Når: Torsdag fra kl.22.00

Rabalder Bar bruker vinterferien på å feire at våren nærmer seg. Det blir en helt egen meny med tropiske smaker, sommerlige farger, god stemning og ekstra bar i bakgården, skal få deg til å nyte en torsdagskveld som aldri før.

Whiskeysmaking

Hva: Whiskey(blind)smaking Hvor: Tribute, Sandnes Når: Fredag fra kl.07.00 - lørdag 02.00

Er du veldig glad i whiskey kan du ta turen til Tribute. De kjører på med blindsmaking, så virkelig får testet ut smaksløkene og alkoholtoleransen. Totalt er det 24 billetter tilgjengelig.

Carnival

Hva: Kle deg ut! Hvor: Hygge, Stavanger Når: Fredag kl.19

Kle deg opp i fargerike masker, mardi gras-smykker, eller kle deg ut og opp akkurat slik du vil! Hygge pynter selvsagt fra gulv til tak for anledningen, og lover party favors og tropisk stemning!

Stand up

Hva: Stand up klubbkveld Hvor: I Grottene på Folken, Stavanger Når: Fredag fra kl.20.00, dørene åpner kl.19.00

Det er duket for stand up show når seks (forhåpentligvis) morsomme menn skal få publikum til å le mot betaling. Line-up’en består av en flere som regelmessige opptrer på landets største stand up-scener, som Latter i Oslo og Ricks i Bergen og lokale komikere: Jan Tore Kristoffersen, Roar Brekke, Francisco Briceno, Ove Martin Mellemstrand, Thomas Soyland og Alon Fellus.

DJ Mørkredd

Hva: Klubbkveld Hvor: Bøker & Børst, Fargegata, Stavanger Når: Lørdag kl.22

Det loves en svett lørdagskveld med latin, exotica RnB og eksotiske perler fra hele verden - servert av DJ Mørkredd.

Bring back the 90’s

Hva: Bring back the 90’s night Hvor: Saturn nattklubb, Sandnes. Når: Lørdag kl.23.00

Saturn nattklubb finner den fresheste musikken fra 90-tallet og drar den helt ut for anledningen.

Hip Hop-klasse med Rob Rich

Hva: Danseundervisning Hvor: Steps Dansestudio, Stavanger Når: Søndag kl.14

Han har danset med Lady Gaga og koreografert for Mariah Carey og realityprogrammer som «So You Think You Can Dance». Søndag kommer han til Steps! Du trenger ikke være medlem for å kjøpe billett, men aldersgrense er fra 13 år og oppover.

Oilers-kamp

Hva: Oilers spiller mot Sparta Hvor: DNB Arena, Stavanger Når: Lørdag, kl. 16.00 - 19.00

Bli med å heie på hjemmelaget Oilers, mens de kjemper mot Sparta!

Veggistaco og kjøttprat

Hva: Vegetartaco og kjøttprat Hvor: Nygata 15, Stavanger Når: Søndag kl.17 – 20.00

Grønn Ungdom inviterer til møte og serverer vegansk/vegetar taco. Samtidig svarer de på spørsmål som handler om livsstilen og miljøet. For eksempel, hvorfor er det mer miljøvennlig med planter enn kjøtt? Hvordan kan vi spise mer bærekraftig? Hva er egentlig kjøttskam?