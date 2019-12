Dere har stemt: Dette er #Byasbeste utested

– Det er så kjekt! Vi har så mange engasjerte gjester. Hele bydelen består av folk som virkelig bryr seg om det de holder på med, og det tror jeg folk legger merke til, sier Oscar Eriksen, som er daglig leder ved Øst.

Suveren vinner

Nok en gang har dere talt, og i år ble Øst den store vinneren da «Byasbeste utested skulle kåres. Og det er ingen tvil om at kåringen har engasjert.

Hele 1849 stemmer har kommet inn, men Øst ble den suverene vinneren med 375 av disse. Det vil si at de tar seieren med rundt 19 prosent av stemmene.

Hjemmekoselig

Det er en rolig onsdag ettermiddag på Øst når Byas ankommer. Utenfor herjer uværet.

– Det er ikke så mange som orker å bevege seg ut i dette været, sier Eriksen.

På Øst er det varmt og godt. Til og med hjemmekoselig med retro møbler, søte dekorasjoner og julepynt hengende på veggene og i taket.

– Har vi ikke fått det fint her, spør barsjef Andrea Aasmoe mens hun serverer en av gjestene en øl.

Gamle drikkestua

Øl-puben ligger rett utenfor det gamle Tou-bryggeriet, og lokalet er den gamle drikkestua til de som en gang hadde bryggeriet som arbeidsplass. Det har sin sjarm.

– Når vi skulle åpne tilbake i 2014 ble alt innvendig til på dugnad. Vi ville bevare så mye som mulig av den gamle stilen, sier Eriksen.

Vinneroppskriften

Aasmoe og Eriksen er tydelige på hva som har vært vinneroppskriften.

– Den består av uteservering på sommerhalvåret, mat fra Fortau og konserter på Tou Scene. Også har vi verden beste øl fra Lervig bryggeri her, forteller Eriksen, og legger til:

– Alle som driver i Bydelen fokuserer på kvalitet i det de gjør. Fortau har fantastisk street food, vi har verdens beste øl og noen av landets beste artister kommer til Tou scene. Det er en god kombinasjon, tenker jeg.

Ønsker å støtte bydelen

– Hvorfor tror dere folk har stemt dere frem som vinneren?

– Jeg tror vi er et avslappet sted som har mye personlighet. Jeg tror også gjestene våre har et godt forhold til de som jobber her. Øst har blitt et viktig sted for dem som bor i Stavanger Øst, sier Aasmoe.

– Jeg tror gjestene merker engasjementet vårt for bydelen. Ikke bare her på Øst men på hele Tou Scene, som har blitt en viktig kulturinstitusjon. Jeg tror folk ønsker å støtte det, avslutter Eriksen.

