26.000 publikummere var til stede på konserten den 8. juli. Her fikk de servert rockeslagere som «Wanted Dead or Alive» og «Livin’ on a Prayer», samt noe godt i glasset.

Blant 103 PSS-vakter, frivillige, politi og Norsk Folkehjelp, var også fire representanter fra skjenkekontrollen på konserten. Kontrollørene var på området fra klokka 18.50 til midnatt.

Få med deg anmeldelsen fra konserten: Super showmann, men stemmen holder ikke

Byas har fått innsyn i skjenkerapporten fra kvelden. Blant annet kommer det fram at det til tider var et høyt, men akseptabelt beruselsesnivå. Kontrollørene mener at konserten var et godt gjennomført arrangement uten mye fyll og bråk.

Følg Byas.no på Facebook!

Nektet servering

Tidligere har det vært mye opprør knyttet til hvor mange enheter publikum har fått lov til å kjøpe på en gang.

Det var ingen begrensninger under denne konserten, og kontrollørene observerte en gjest som fikk med seg opptil 11 enheter på en gang. For å komme inn til baren måtte gjestene sluses gjennom et køsystem laget av gjerder. Her måtte man passere minimum én sikkerhetsvakt som sjekket beruselsesnivået til publikum.

LES OGSÅ:

Carina Johansen

Selv om mange fulle folk slapp gjennom, skriver kontrollørene at flere gjester ble nektet servering, siden de var åpenbart påvirket av rusmidler. Det ble ikke observert at overstadig berusede personer ble servert alkohol.

Det ble heller ikke observert at noen drakk medbrakt alkohol på området, og mindreårige hadde fått tegnet kryss på hendene.

«Et vellykket arrangement»

Under konserten, da særlig i starten, skriver kontrollørene at det var et noe høyt beruselsesnivå i Golden Circle-området, ellers var nivået akseptabelt.

Alle barene var stengt innen klokka 23, til tross for at konserten holdt på i 15 minutter til. Da hadde flere publikummere allerede dratt fra området, og skjenkekontrollen melder at utslippet gikk kontrollert og smidig.

Kontrollørene skriver at de i samråd med politiet hele tiden vurderte å legge begrensinger på antall enheter publikum fikk med seg fra barene, men at dette ikke ble sett på som nødvendig.

Etter konserten hadde skjenkekontrollen en oppsummeringsavtale med vaktansvarlig og politiets innsatsleder:

«Kontrollørene delte sitt generelle inntrykk og det var enighet om at det hadde vært et vellykket arrangement med lite fyll og bråk», står det i rapporten.