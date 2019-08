Disse fordelene følger med de fargerike t-skjortene

Fadderfestivalen er årsaken til det fargesprakende inntoget i bybildet. Om du er på bar, på bussen eller bare en tur innom sentrum, er de ganske lette å få øye på.

Men hvorfor har de forskjellige farger? Og hvorfor går alle med t-skjorter?

Her får du svar.

Hvorfor er det flere forskjellige farger?

Årets fadderfarger er rosa, oransje og gul. Det gjør det litt lettere å skille de ulike rollene.

Rosa: Fadderbarna har rosa t-skjorter. De er unge og uskyldige, ofte studenter for aller første gang, som skal begynne på et helt nytt studium.

Oransje: Fadderne har oransje t-skjorter. Denne gjengen består ofte av studenter som har gått både ett, to eller tre år på samme studium som fadderbarna skal begynne på. Jobben er å legge til rette for at de ferske studentene får en fin start på studiet, enten det er å arrangere sosiale aktiviteter eller vise fadderbarna rundt på campus.

LES OGSÅ:

Gul: Fadderlederne har gule t-skjorter. Denne gjengen er bindeleddet mellom fadderstyret, altså arrangementets og festivalens øverste ledelse, og fadderne. Det er minst to fadderledere per institutt. Under hvert institutt er det igjen flere utdanninger som har hver sine faddere og faddergrupper.

Hvorfor må jeg gå med en t-skjorte?

Den viser at du er en del av Fadderfestivalen og gir deg tilgang til fadderlandsbyen på campus.

Hvor får jeg tak i en t-skjorte?

Først må du melde deg på og registrere deg på Fadderfestivalens nettsider.

Så kan du troppe opp på standen til Fadderfestivalen på campus. Den finner du på sørsiden av bygget som huser studentbaren Tappetårnet.

Hvor mye må jeg betale for dette?

T-skjorta koster deg 350 kroner. Du kan betale på nett eller når du henter t-skjorta.

Så mye?! Hvilke fordeler følger med t-skjorta, da?

Vel, fadderuka er en festival, og med en festival kommer arrangementer som du kan delta eller se på.

Blant annet er t-skjorta billetten din til flere konserter og foredrag, samt gratisarrangementer som kino, bowling og en guidet tur til Preikestolen.

I tillegg får du også en uke med gratis buss om du registrerer deg hos Kolumbus.

Vil du ha alle detaljene, kan du sjekke ut hele programmet her.

Wow, så det er en all inclusive-festival?

Nesten. Hvert år blir det arrangert temafester på private nattklubber i sentrum, men her må du bla opp litt ekstra. Billettene må kjøpes i forkant på campus.

Blant annet kan du gå på slumber-fest på Alf & Werner eller Afterski-fest på Heidi’s Bier Bar.

Shit, men jeg er bare 19 år...

Det gjør ingenting. Det blir arrangert temafester for deg under 20 også. Blant annet toga-fest i Stavanger konserthus, eller glow in the dark-fest på Folken.

Supert! Noe annet jeg må huske på?

Det kan være lurt å sørge for at du gjennomfører semesterregistreringen og skaffer deg et studentkort. Mer om hvordan du fikser det finner du her.

Semesterregistreringen må du gjennomføre innen 1. september, hvis ikke får du ikke gå opp til eksamen - og kanskje det verste av alt - du får heller ikke penger utbetalt av Lånekassen.