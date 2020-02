12.- 13. juni arrangeres Mablis i Vålandskogen for femte år på rad.

Vi krysser selvfølgelig fingrene for sol. Og The Needs skal servere powerpopen som hører til sommervarmen, skriver festivalen i en pressemelding.

Bandet består av Maciek Ofstad fra Kvelertak, Brænne-brødrene Mattis og Bendik, Knut-Oscar Nymo fra Oslo Ess og Nils Jørgen Nilsen fra Honningbarna og Sløtface.

– Med tanke på hvem som spiller i bandet er det ikke så overraskende at det låter bra, uttaler presseansvarlig Kristine Grude Nesvik i pressemeldingen, og sammenligner The Needs med band som Weezer, Foo Fighters og Teenage Fanclub.

Men hvordan oppsto egentlig «supergruppa»? Det skjedde visstnok i vakuumet man gjerne som musiker opplever mellom turneer.

– The Needs er det perfekte festivalbandet og vi gleder oss til skikkelig god pop-rock i skogen, avslutter Nesvik.

Lineupen til Mablis ser dermed sånn ut i skrivende stund - i tillegg til The Needs: