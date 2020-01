Denne guiden gjelder fra torsdag 16. januar til søndag 19. januar 2020.

«Ivans Saturday Knights Panto»

Hva: Teater Hvor: Folken, Stavanger Når: Torsdag til søndag

Teatergruppen BATS setter opp forestillingen «Ivans Saturday Knights Panto» på Folken helgen gjennom; et klassisk russisk eventyr i britisk «panto-stil». Hva dét er? En form for interaktivt teater. Det loves en kveld med humor, god musikk, sang og dans!

The Core - åpen uke

Hva: Gratis dansetimer Hvor: Langgata 54, Sandnes Når: Hele uka

Dansestudioet The Core starter ny sesong med gratis prøveuke for alle som ønsker å teste ut noen av timene. Du kan ta så mange klasser du ønsker, og det er førstemann til mølla!

Testing, testing...

Velværehelgen

Hva: For kropp og sjel! Hvor: Normannsgate 24, Stavanger Når: Fredag til søndag

I Normannsgate 24 arrangeres det Velværehelg, med blant annet yoga, meditasjon, massasje, workshop med fermentering - og en røys med andre ting. Yoga for alle står bak eventet, og overskuddet går til barneskole på Haiti.

Musikkbingo

Hva: Bingo. Med musikk. Hvor: Quality Hotel Residence, Sandnes Når: Torsdag kl.19

Endelig musikkbingo i Sandnes, melder arrangøren! Det loves feststemning, god musikk og fete premier.

Utyske Sesongåpning: Las Sucias

Hva: Konsert Hvor: Martinique-loftet, Nytorget, Stavanger sentrum Når: Torsdag kl.20

Det blir «eksperimentell karibisk kakofoni» under årets første Utyske-konsert. Avsender er duoen Las Sucias - og er blant annet blitt kalt for «bindeleddet mellom noise og reggaeton». The missing link, derane!

Ushikawa

Hva: Konsert Hvor: Blyge Harry, Østervåg, Stavanger Når: Torsdag kl.20

Tønsberg-bandet gir ut debutalbumet «Bear With Me» i januar og tar turen innom Stavanger. Harde riff blandes med myke melodier for å servere folket en «emo-cocktail» uten like.

Live Ballett: The Sleeping Beauty

Hva: Ballett på kinoen Hvor: Odeon kino, Stavanger Når: Torsdag kl.20.15

Stadig flere band tester ut livekonserter på kinolerrett i stedet for turné, men ballett? Den var ny! Kinoen i Stavanger sender live «The Sleeping Beauty» - eller «Tornerose» på norsk - fra Royal Ballett i London og Covent Garden.

Olle Abstract

Hva: Klubbkveld Hvor: Sting Nere, Stavanger sentrum Når: Fredag kl.22

Det blir funky, sexy og skittente, lover arrangøren. Stikkord: House, techno, gammel disco, electro, funk og artige edits av gamle låter. Aldersgrense: 20 år.

Nising

Hva: Albumutstilling/konsert Hvor: Tou, Stavanger øst Når: Fredag kl.22

Det blir multimedial slippfest når Nising dropper debutalbumet «Slumbersongs». Etter nesten to år på en hytte i Sunnhordland er han altså klar! Et album som har hatt en såpass omfattende tilblivelse, krever naturlig nok også en ekstraordinær slippfest, skriver arrangøren. I tillegg til en dynamisk konsert med fullt band og VJ-ing, blir også verk av animatør Eirik Osnes Heggen, illustratør Sondre Haaland Bjelland, fotograf Christine Bouché og tekstilkunstner/kostymemaker Paulina Nilsson stilt ut i konsertlokalet.

Loppemarked

Hva: Skattejakt! Hvor: Ynglingen, Ytre Eiganesvei 21, Stavanger Når: Lørdag kl.10–14

Greier du ønsker å bli kvitt? Eller på jakt etter noe nytt? Loppemarked er tingen! Ynglingen stiller med et av de største i regionen.

Vinterlys 2020

Hva: Aktivitetsdag Hvor: Kvaleberg-parken, Hillevåg, Stavanger Når: Lørdag kl.17–21

For tredje året på rad arrangeres Vinterlys! Det blir lysfest, skøytebane, utekino (kl.17: «Min nabo Totoro», kl.19: «La La Land»), neondisko, mat og aktiviteter for hele familien langs lysløypa som strekker seg langs Kvalebergveien, Bergsagelveien og Sandvikveien. Hele programmet får du her!

Åpent Bryggeri @Lervig

Hva: Guidet tour Hvor: Lervig, Vierveien 1, Stavanger Når: Lørdag kl.17–21

Lørdag blir det åpent bryggeri hos Lervig, i anledning Vinterlys 2020. Og bryggeriet har besøk av venner som Salikatt, Yeastside, Safteriet og Norbrygg. Gratis inngang.

Velan

Hva: Slippkonsert Hvor: Arkivet Nattbar, Skagen, Stavanger Når: Lørdag kl.19, konsertstart kl.19.30

Sandnes-artisten Olav Veland Thu - eller bare Velan - slipper sin tredje MP, «Om någe ennå binde’», og setter opp releasekonsert på Arkivet. Det blir viser med glimt i øyet - på dialekt, selvfølgelig!

Morild + Todesking

Hva: Konsert Hvor: Folken, Grottene, Stavanger Når: Lørdag kl.20

Post-black metal direkte fra København = Morild + lokale Todesking som support.

Bernhoft Akustisk

Hva: Konsert Hvor: Spor 5, Stavanger Når: Lørdag kl.17 (uflakks, alersgrense 12–17 år) og kl.21

Det er nå over ti år siden Bernhoft startet sin solokarriere. Det har blant annet resultert i fire studioalbum, to EP-er, Årets Spellemann-pris og Grammy-nominasjon. Bernhoft tar med seg eldre og nye låter, men dropper band, mikrofon og PA-anlegg i denne akustiske, eksklusive konsertopplevelsen på Spor 5.

What’s The 4–1–1

Hva: Klubbkveld, hiphop Hvor: Sting Nere, Stavanger Når: Lørdag kl.22

Eventet for alle som setter pris på urban, musikk, mote og kunst, ifølge arrangøren. Kun de nyeste bangerne i hip hop/rnb-sjangeren blir spilt + klassikere fra tidlig 2000-tallet! Aldersgrense: 23 år.

The Virginmarys

Hva: Konsert, rock Hvor: Tribute, Sandnes Når: Lørdag kl.22.30, dørene åpner kl.20

Duoen gjester Sandnes Rockeklubb og Tribute, og det loves energisk, overbevisende rock!

Hver uke presenterer vi et utvalg av det som skjer i byene i våre anbefalinger for helgen. Send gjerne tips om hva som skjer innen tirsdag - til tips@byas.no!