Politiet og kommunen tilgir nattklubb for vakthold-blemme

Nova er det nyeste tilskuddet i nattklubbfamilien i Stavanger. Utestedet inviterte til åpningsfest helga 24. og 25. mai.

Festen tok derimot en ny vending da politiet kom på besøk natt til søndag. På grunn av at Nova ikke hadde godkjente ordensvakter, ble nattklubben stengt og gjestene måtte forlate lokalet.

29. juli kom det endelige svaret fra Stavanger kommune. Her kommer det fram at kommunen tilgir utestedet og at hendelsen ikke får etterspill, viser brevet som Byas har fått innsyn i.

– Handlet i god tro

– Vi synes det er fint at kommunen har vært snille med oss i dette tilfellet, sier nattklubb-eier Asle Lars Klungland.

Han forteller at Nova kontaktet et dørvaktfirma i forkant av åpningshelga, men at e-posten havnet på bordet til riktig person altfor sent.

Fakta: Dette sier serveringsloven § 16. Ordensvakter og bortvisning av gjester Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs. § 21. Straff Med bøter straffes den som forsettlig eller uaktsomt: d) ikke oppfyller politiets pålegg i medhold av § 16 om å holde godkjent ordensvakt. Kilde: Lovdata.no

Da Klungland ble gjort oppmerksom på dette, prøvde han å alliere seg med et annet skjenkested, slik at utestedene kunne dele noe av personellet. Klungland fikk en bekreftelse og trodde dette var i orden, men her har ikke beskjedene nådd ordensvaktene som var på jobb den aktuelle helga.

– Vi handlet i god tro fordi vi mente at vi hadde fått til en ordning, dessverre stemte ikke dette. Dette var en glipp som ikke skal skje igjen, sier Klungland.

Byas ble med inn på Nova like før åpningen. Her kan du få en tur bak kulissene:

Ny sjanse fra politiet

At utestedet prøvde å få på plass godkjente vakter, trekker kommunen også fram i sitt brev. Samtidig skriver kommunen at det mangelfulle vaktholdet ikke førte til uheldige situasjoner.

Denne kvelden var ingen av gjestene overstadig beruset, lokalet var heller ikke overfylt.

«Juridisk kan ut fra en samlet vurdering av ovennevnte forhold ikke se at det foreligger brudd på forsvarlighetskravet etter alkoholloven § 4-7 første ledd», står det i rapporten og kommunen har derfor valgt å avslutte saken.

Ifølge serveringsloven kan et utested som ikke har godkjente ordensvakter straffes med bøter.

Leder for forebyggende og patruljeseksjonen i Sør-Vest politidistrikt, Kristian Johansen, sier til Byas at politiet ikke fulgte opp saken.

– Vi ga utestedet en sjanse til å rette opp i dette. Allerede helga etter hadde nattklubben fått på plass en fast avtale med et dørvaktfirma, sier Johansen.