Denne guiden gjelder fra torsdag 12. til søndag 15. desember 2019.

Big Bang

Hva: Konsert Hvor: Folken, Stavanger Når: Onsdag (ekstrakonsert) og torsdag (utsolgt), konsertstart kl.21, dører kl.20

Big Bang ga i år ut sitt første album på seks år, «Glory Chord», i tillegg til den ambisiøse livefilmen «Play Louder». Nå har Oslo-trioen, tradisjonen tro, lagt ut på en førjulsturné.

Juleavslutning @Tappetårnet

Hva: Semesteravslutning Hvor: Tappetårnet, UiS Når: Torsdag kl.17

Da er de fleste eksamener overstått og semesteret snart over. Tappetårnet inviterer derfor alle studenter til juleavslutning. Premie for beste juleantrekk!

Lookin’ good, Mr. Claus!

Strandrydderjulegrøtbord

Hva: Førjulskos for strandryddere Hvor: Kilsbryggå, Roaldsøyveien, Roaldsøy Når: Torsdag kl.18

Strandrydderjulegrøtbord for alle som har deltatt på Clean Shore sine strandryddinger i regionen. Men ingen dugnad denne kvelden, bare prating om plastsøppel, spising av grøt og kos, melder arrangøren.

Meberg Trio @BøkerogBørst

Hva: Førjulskonsert Hvor: Bøker og Børst, Fargegata, Stavanger Når: Torsdag kl.19

Meberg og hans musikanter har funnet fram instrumentene, julekalender og kakeboksen med det rare i. Det kommer en hemmelig musikalsk gjest, og det skal serveres en blanding av jule-hits - kortreist så vel som langveis fra.

SSO-julekonsert

Hva: Konsert Hvor: Stavanger Konserthus Når: Torsdag kl.20

Det blir ekte høytidsstemning når Stavanger symfoniorkester kjører julekonsert. Programleder Marte Stokstad, kjent fra både TV2 og NRK, loser publikum gjennom kvelden.

Julemarkeder o.l!

Hva: Julegreier! Hvor og når: Se under

Pepperkakebyen, Oljemuseet (mandag, tirsdag, fredag og lørdag: kl.10–16, onsdag torsdag og søndag: kl.10–18): Aftenbladets Pepperkakeby er offisielt erklært for åpnet, og du kan besøke den hver dag i desember.

Fikk du forresten med deg at det etterlyses noen som kan gjenbruke Pepperkakebyen?

Gordon Ramsay vil ha!

Julemarked i Julebygda, Malmheim, Sandnes (ons-fre kl. 17–20, lørdag kl. 16–19, søndag kl.16–19): Håndlagede produkter, salg av varm mat og drikke + Det store Julespelet.

Julemarked Domkirkeplassen, Stavanger sentrum (tors-fre kl.12–17, lørdag kl.11–15, søndag kl.14): Lokale produsenter, lokale varer, og ulike utstillere hver dag.

Elefant Julemarked, Erfjordgaten 8, Stavanger (lørdag kl.12–16): Det kreative kontorfellesskapet Elefant inviterer til julemarked. Her kan du få tak i kunstbøker, foto, t-shirts, brukte klær og det blir redesign-juleverksted for ungene - med mer!

Juleverksted, Sølvberget (lørdag kl.12–15): Verkstedet er åpent for alle over 12 år som vil lage egne julegaver. Her kan du ta i bruk Sølvbergets fotoprinter, symaskiner og vinylkutter til å designe/redesigne tekstiler. Eller du kan lage personlige buttons, printe ut egne spillebrikker eller andre ting på 3D-printeren!

Tidenes nyttigste julegave? Print i vei!

Jul i DnB Arena (lørdag kl.12–16): Juleaktiviteter, julegrøt og åpen kafé i julepyntet ishall.

Åpent skip med julemarked, Appelsinbåten, Vågen i Stavanger (lørdag kl.13–16): Julemarked og salg av grøt. Nissen kommer også!

Julemarked Mostun Natursenter (søndag kl.11–16): Håndlagede produkter i salgsbodene og åpen kafé.

Jóleverksted, Jernaldergården, Stavanger (søndag kl.11–15.30): Hver søndag i advent er det juleverksted. Denne søndagen skal det lages julesau til å henge på treet. Åpen kafé og butikk, og omvisninger i langehusene for dem som vil det.

Julemarked Klostergården (søndag kl.12–17): Dette blir siste søndag før jul med marked i Klostergården ved Utstein. Her kan du få kjøpt produkter fra Utstein Gard og andre produsenter i matregionen.

Julebyen i Egersund (tors-fre kl.16–20, lørdag kl.10–18, søndag kl.12–18): Tåler du en togtur, kan du også ta turen til Julebyen i Egersund. Det er satt opp ekstra juletog og gratis shuttlebuss. Julemarked, show, sang og dans!

Humorgalla

Hva: Humorshow Hvor: Stavanger Konserthus Når: Fredag kl.19

Else Kåss Furuseth, Nils-Ingar Aadne og Tore Sagen entrer scenen i Kuppelhallen denne helgen. Med seg har de Paul Myrehaug og et av Norges mest spennende humortalenter, Mathias Luppichini. Det loves standup og musikalsk humor i (u)skjønn forening!

The September When

Hva: Konsert Hvor: Stavanger Konserthus, Zetlitz-salen Når: Torsdag (ekstrakonsert) og fredag (utsolgt),kl.19.30

The September When runder av året i Zetliz-salen i Konserthuset. Det norske rockebandet med Morten Abel i spissen, drar selvfølgelig fram gamle hits som «Bullet Me» og «Cries Like A Baby»!

Bu. Hu.

Sesongavslutning: Klubbkveld

Hva: Stand up Hvor: Stavanger Sportscafe, Vågen, sentrum Når: Fredag kl.20, dørene åpner kl.19

Headliner for kvelden er Jan Rune Holdhus, Sven Rusdal er konferansier. Andre som dukker opp: Kjetil Melkevik, Christoffer Jensen, Bjarte Gudmestad og Daniel Rømuld.

Kaizo Kids, Pollution og Melancholy

Hva: Konsert Hvor: Checkpoint, Stavanger Når: Fredag kl.22

På Checkpoint får du «tre for to» denne fredagen: Den lokale post-rock/dream pop-trioen Kaizo Kids, indierockerne i Pollution fra Karmøy + dreamgrunge bandet Melancholy!

Girl in Red + Finding Neo

Hva: Konsert, indie Hvor: Tou, Stavanger øst Når: Fredag kl.22

Hun blir kalt for et låtskrivertalent av de sjeldne og Norges nye indieheltinne, med låter uten filter av internasjonal kvalitet, ifølge arrangøren. Findig Neo er support.

Førpremiere «Frost II»

Hva: Kinovisning Hvor: Odeon Kino, Sandnes og Stavanger Når: Lørdag kl.13 (Sandnes), lørdag kl.16 (Stavanger)

Frost-oppfølgeren har egentlig ikke premiere før 25. desember, men de ivrigste av oss kan se den allerede i helga(!).

Noen som har gledet seg?

Helene Bøksle

Hva: Julekonsert Hvor: Stavanger Konserthus Når: Lørdag kl.18

Det loves magisk julestemning på denne konserten som har fått navn etter Bøksle si juleplate fra 2009: «Det hev ei rose sprunge». Juleturneen har i år 10 års-jubileum, og følger nok god, gammel oppskrift.

SantaCon Stavanger 2019

Hva: Nissefest, level up Hvor: Comfort Hotel Square, Stavanger Når: Lørdag kl.18

I år arrangeres SantaCon for første gang i Stavanger! Hva det er? Kort fortalt en årlig pub crawl-parade som arrangeres i flere byer verden rundt, med tusenvis av folk kledd som julenisser og andre julefigurer. Pub-paraden starter kl.20.30 og går gjennom flere av utestedene i Stavanger sentrum. Aldersgrense: 20 år.

Aurora

Hva: Konsert Hvor: Stavanger Konserthus, Zetlitz-salen Når: Lørdag kl.21

Den norske pop-kometen Aurora har to albumer bak seg og en haug med priser under beltet (blant annet tre Spellemann-priser)! Lørdag står 23-åringen på scenen i Stavanger for å servere klokkeklar vokal i sitt særegne, kunstneriske uttrykk.

P3morgens avskjedsturné

Hva: Hurra og hej då Hvor: Tou, Stavanger Øst Når: Lørdag kl.22, dørene åpner kl.21

Ronny, Silje og Markus stempler ut av P3morgen, men før den tid inviteres det til avskjedsfest! Det loves grisevitser, strupesang, Africa-allsang, brannfakler, historier fra livet i radioen og generelt høy good times-faktor!

Hadet!

Boys of Christmas

Hva: Julekonsert Hvor: Folken, Stavanger Når: Lørdag kl.22, dørene åpner kl.21

Det begynte som en greie for å bevare samholdet i vennegjengen. Nå skal barndomskompisene fra Randaberg ha julekonsert i storsalen på Folken. Siden Boys of Christmas feirer ti år i år, blir det «den drøyeste, heftigste og mest julete konserten noensinne»!

«Snømannen»

Hva: Filmvisning med live orkester Hvor: Tou, Stavanger og Gand Kirke, Sandnes Når: Sandnes lørdag kl.16, Stavanger søndag kl.13 (utsolgt) og 15 (utsolgt).

Vi snakker selvfølgelig ikke om Jo Nesbø sin psycho-snømann, men animasjonsfilmen «Snømannen» (hvis du er vokst opp på 90-tallet, skjønner du med én gang hva jeg snakker om!)

Ensemle Sonore og Insimul står bak dette samarbeidsprosjektet, hvor det blir visning av den folkekjære filmen fra 1982 med live orkester til.

Kirkekonsert

Hva: Høytidskonsert Hvor og når: Se under

Siden jul i dag først og fremst er en kristen høytid, blir det jo en ekstra høytidsstemning i det såkalte kirkerommet. Du kan blant annet ta turen her i helga:

Stavanger Gospel Choir, St. Johannes Kirke, Stavanger (fredag kl.19.30): Tradisjonelle julesanger og nyere gospellåter står på programmet, med julestemnings-garanti, ifølge arrangøren.

Hjem til jul, Sandnes kirke (søndag kl.18 og kl.20): Det blir en reise gjennom juleevangeliet med både kjente, ukjente, moderne og tradisjonelle julesanger.

«Me jule deg opp», St. Petri kirke, Stavanger (søndag kl.19): Tradisjonen tro stiller skuespillere, ansatte, musikere og artister tilknyttet Rogaland Teater opp til musikalsk dugnad for å sikre den rette julestemning.

Rai-rai, nå er det jul igjen!

Hva: Julepartheyy Hvor og når: Se under

...og i den andre enden av skalaen kan lokale utesteder by på følgende:

Luciafest på Heidi’s Bier Bar, Stavanger (fredag kl.22): Snart senker natten seg i stall og bier stube...? Heidi og Anton tar visstnok også turen ut i sentrumsgatene kl.14 for å dele ut lussekatter.

Ugly Xmas Sweater Party, Uvisst, Stavanger (lørdag fra kl.10.30): Her er det bare å finne fram julegenseren og sprade inn dørene og henge med resten av byens gladlakser, meldes det.

Julegenserfest på Beverly (søndag kl.12): Ta på deg den sprøeste, styggeste, fineste, morsomste julegenseren du finner. Den mest originale blir kåret ved midnatt.

Noe du synes mangler? Del det med andre lesere i kommentarfeltet under.

