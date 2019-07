Tretten ting å gjøre i helga

Denne guiden gjelder fra onsdag 31. juli til søndag 4. august.

Sommerkonsert: Soft Punch

Hva: Sommerkonsert i Foajeen på Stavanger konserthus

Når: Onsdag 31. juli – kl. 13:00(!)

Fanken! Her har dere dårlig tid. Semi-lokale Soft Punch favner bredt i krysningspunktet mellom pop og mer kompliserte sjangre. Deilige basslinjer og sterke melodier. Løp og se dem, les resten av denne artikkelen senere! Mer info her.

Harry Potter blir 39.

Hva: Feiring med rabatter og konkurranser på Outland

Når: Onsdag 31. juli, nå til 19:00!

Hurra! Harry Potter blir 39 år gammel i dag, og det er ikke lenge til 40 nå. Dans innom Outland Stavanger med eller uten kostyme. Klokken to blir det kake og quiz, men rabatten og nerdingen pågår hele dagen.

Ingenting + 3 Busserulls på Fjåge i Vågen

Hva: To legendeband spiller på Vågen i kveld.

Når: Onsdag 31. juli kl. 18:00 – 23:00.

Sandnes og Ingenting møter Karmøy og Busserulls i hellig harmoni i Stavanger Sentrum. Og det regner! Ta med poncho og vær-syting, for dette blir unikt! Mer info her.

Blinkfestivalen

Hva: Skifestivalen Blink 2019

Når: Onsdag 31. juli til lørdag 4. august.

Gratisfestival! Skifestivalen tråkker Bjørn Eidsvåg spiller onsdag 31. juli, skidag på torsdag, Madcon på fredag. Og sist men ikke minst... Afterski med DDE på lørdag. Noe skjer på Ålgård, det meste skjer i Sandnes. Og ikke glem langrenn, skiskyting, skate og stakeløp oppi all gratismusikken.

Karaoke på Ovenpå

Hva: Karaoke på Ovenpå.

Når: Torsdag 1. august, kl. 22:00.

For alle sangglade mennesker er Ovenpå plassen å være klokken 22.00 på torsdag. Det ryktes om kjekke verter også! Mer info her.

Killer Queen – Fjåge i Vågen

Hva: Konsert i Vågen

Når: Torsdag 1. august, kl. 17:00 – 23:00

Tributebandet Killer Queen kommer til Stavanger for å we will, we will rock you.

Quiz på Cirkus

Når: Fredag 2. august kl. 17:00

Test kunnskap og vennskap i lystig lag på fredag.

Sebastian Zalo & Kapteinen // DJ: Lings Laced

Hva: Konsert på HYGGE

Når: Fredag 2. august kl. 19:00 – 02:00

Unge, lovende Sebastian Zalo tar med seg lokale helter Kapteinen og Lings Laced til HYGGE på fredag. Og hei! Kapteinen Kjell slapp musikkvideo for bare et par dager siden! Mer info her.

Street art walking tour

Hva: Nuarts gatekunst-tur

Når: Lørdag 3. august kl. 13:00.

Stavanger er nesten best i verden på gatekunst. Nuart arrangerer hver lørdag turer for å ta deg gjennom historien verdens lengste løpende gatekunstfestival, nemlig Nuartfestivalen. Sett av 1,5 – 2 timer på lørdag, og nyt kulturen!

Munkehagen

Hva: Festival på Einganes

Når: Lørdag kl. 15:00 – 19:00

Gratisfestivalen på Einganesveien byr på blant annet musikk, byttebod, Nintendo 64, Pac-man, badminton og yoga!

Dj Mørkredd

Hva: DJ’s på Bøker og Børst

Når: Lørdag 3. august kl.: 22:00 – 02:00

Bøker og Børst inviterer deg til en svett lørdagskveld med DJ Mørkredd. Denne lørdagen serveres det latin, exotica, RnB samt eksotiske perler fra hele verden. «Anything goes when the whistle blows».

Kunstutstilling: The Extremist Banquet

Hva: Kunstutstilling på Hå Gamle Prestegard

Når: Alle dager 11:00 – 17:00

Markus Li Stensruds prosjekt har i mange år vært en undersøkelse av modernismens genealogi. Vi vet ikke helt hva det betyr, men om du vet så er nok dette noe for deg!

Desinsykling på Ålgårdbanen

Hva: Dresinsykling på Ålgårdbanen, vel!

Når: Søndag 4. august kl. 11:00 – 17:00.

Trenger du å runde av en innholdsrik helg? Ålgårdbanens venner inviterer til dresinsykling tur/retur Figgjo Ålgård på søndag.